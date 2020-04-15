Старт женского чемпионата Белоруссии по футболу отложен
17:45
Белорусская федерация футбола (БФФ) приняла решение отложить старт женского чемпионата Белоруссии. Первый тур должен был пройти с 16 по 18 апреля.
Как говорится в заявлении на официальном сайте федерации, такое решение принято в связи с тем, что несколько футболисток, принимающих участие в турнире, контактировали с возможными носителями коронавируса. Дата старта сезона пока не определена.
Отметим, что мужской чемпионат Белоруссии не прерывается из-за пандемии коронавируса.
Дополнительная информация:
https://abff.by/news/article/start-zenskogo-cempionata-otlozen