Загитова благодарила Медведеву за платье, та хвалила Алину за Пхенчхан. Как прошло совместное шоу с участием фигуристок на ТВ

Перед Кубком Первого канала соперницы и напарницы по группе сходили на «Вечерний Ургант».

Загитова и Медведева редко собираются вместе

Совместное появление Алины Загитовой и Евгении Медведевой — событие для нашего фигурного катания из ряда вон выходящее. Да, они с сентября катаются в одном дворце, а до этого не раз пересекались на соревнованиях. Но до этого вокруг попыток соединить великий дуэт постоянно шли странные пересуды. То Медведева придет в одиночестве поднимать флаг на 50-летие «Самбо-70», а Загитову не то что забудут, а сравнят устами главы школы Рената Лайшева с королевой Шантеклера. То в «Ледниковом периоде», по слухам, попытаются позвать их на роль ведущих одновременно, но снова не выйдет.

Евгения Медведева и Алина Загитова в «Вечернем Урганте». Фото Twitter

И вот главному вечернему шоу страны это удалось. В преддверии командного «Кубка Первого канала» капитаны двух команд пришли к Ивану Урганту. Эпизод получился коротким — 13 минут, но за это время фигуристки успели рассказать друг о друге и посоревноваться в приманивании собак. Ургант сразу задал тему противостояния при появлении фигуристок, пошутив о плакатах в их поддержку в зале: «Пока вы считаете, чьих имен больше, я попрошу вас рассказать о турнире».

Женя увереннее, но Алина другая

Привычно многословнее была Женя, которая подробнее и эмоциональнее рассказывала о правилах нового турнира. Но Алина была совсем не той, которая приходила на шоу год назад вместе с Татьяной Навкой. Тогда в диалог Урганта и Навки 17-летней олимпийской чемпионке удалось вставить лишь 139 слов. Сегодня она в прекрасном красном костюме брала на себя инициативу и даже своими руками начала аплодисменты российским фигуристам: «Мальчики в этом году заметно прибавили, это надо признать».

Работа на «Ледниковом периоде» явно сделала Алину смелее, хотя и вчера она, как показалось, все-таки волновалась и стеснялась, когда Женя хвалила ее выступление в Пхенчхане. Многое с тех пор изменилось, но интернет-битвы по итогам того олимпийского вечера не утихают до сих пор. С этой точки зрения травоядные и тактичные не в пример Губерниеву вопросы двум девушкам выполнили задачу их объединения. А ведь еще неделю назад Медведева и Загитова тонко пикировались на тему количества подписчиков в Instagram.

Фото Медведевой и Загитовой в одном платье. Фото Twitter

Но в эфире Первого канала девушки были показательно вежливы. Алина рассказала, как получила от Медведевой платье к олимпийской программе «Дон Кихот»: «Этери Георгиевна сказала — о, у Жени есть платье, которое подойдет под программу! И Женя любезно согласилась мне его дать на сезон». К сегодняшним съемкам Евгения выбрала, кстати, черное.

Признание об Олимпиаде

А когда обеих попросили рассказать о сильных качествах друг друга, то Загитова охарактеризовала соперницу по турниру так: «Она всегда идет до конца и, так сказать, борется». Медведева вернула с процентами: «Алина умеет очень много работать, через преодоление. У нас у всех все всегда болит, Алина умеет все это преодолевать, колени, голеностопы... Перед Олимпиадой это хорошо было видно. Но Алина очень хорошо подготовилась к Корее и прошла всё с высоко поднятой головой. Болело, правда, очень много чего у обеих». «Ужас», — добавила рядом сидевшая Загитова.

Евгения Медведева и Алина Загитова в «Вечернем Урганте». Фото Twitter

Уже днем 5 февраля Загитова и Медведева выйдут на лед «Мегаспорта», чтобы откатать показательные программы. В этом сезоне чемпионка Пхенчхана делала в них флипы и лутцы, у серебряной призерки получался только сальхов — если не считать открытых прокатов еще в бытность работы с Брайаном Орсером. На телевидении они были дружелюбны, и даже конкурс по приманке щенков не помешал сделать совместное фото (Загитова, кстати, выиграла 3:1). Но уже завтра снова станут соперницами.

И от их умения делать шоу, на самом деле, во многом зависит успех всего Кубка. Медведева как шоумен выглядит пока предпочтительнее. Но опыт «Ледникового периода» должен мотивировать Алину. Если они не будут стесняться шутить в микрофон, кривляться на камеру и вообще делать неожиданные выкрутасы — такое мероприятие не уступит хоккейным Матчам звезд.