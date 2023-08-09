Биография Софьи Самоделкиной: юная фигуристка, которая может уйти из России в Казахстан
Самоделкина Софья Владимировна
Дата рождения: 16 февраля 2007 года
Место рождения: Балашиха, Московская область
Рост:164 см
Вид спорта:фигурное катание, женское одиночное катание
Детство и юность Софьи Самоделкиной
Будущая фигуристка родилась в Балашихе, Московская область. С детства Софья была активным ребенком и проявляла интерес к спорту: любила смотреть трансляции вместе с отцом. Фигурное катание интересовало ее больше всего, поэтому неудивительно, что родители решили отдать ее именно в этот спорт. Девочке тогда было пять лет.
У Самоделкиной также есть старший брат и младшая сестра, которая занимается фехтованием. В настоящее время семья фигуристки проживает в Москве. Своим кумиром Софья называла двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву.
Карьера Софьи Самоделкиной в фигурном катании
Софья начала тренироваться в школе ЦСКА. Первые годы она занималась у Лилии Биктагировой. В 2016 году юная фигуристка очень хотела попасть под опеку другого специалиста — Светланы Соколовской, но их сотрудничество не состоялось, так как этот тренер работала преимущественно со взрослыми спортсменами.
Так Самоделкина попала в группу Сергея Давыдова, где показала хороший прогресс и разучила сложнейшие элементы ультра-си. Тренер спортсменки был убежден, что без четверных прыжков бесполезно даже пытаться ворваться в топ сильнейших фигуристок.
Под руководством Давыдова Софья выучила тройной аксель, четверные тулуп, сальхов, лутц и активно вставляла их в свои программы. Также, по словам тренера, Самоделкина разучила и квад-риттбергер, однако не показывала его на соревнованиях.
До отстранения российских фигуристов от международных стартов спортсменка успела дебютировать в юниорской серии «Гран-при ISU» и завоевать серебряную и бронзовую медали.
Накануне сезона-2022/23 девушка исполнила свою давнюю мечту — перешла в группу Светланы Соколовской.
На соревнованиях Самоделкина заявляла сложнейший для женщин контент в короткой программе с тройным акселем и каскадом лутц — риттбергер, правда, ей не удавалось исполнить его чисто. Также Софья обыгрывала серебряного призера Олимпийских игр Александру Трусову и становилась первой на этапе «Гран-при» в Самаре.
Смена спортивного гражданства Софьи Самоделкиной
В начале августа 2023 года появилась информация, что российская фигуристка планирует сменить спортивное гражданство. По информации «СЭ», сама спортсменка и ее семья очень недовольны оценками на внутренних соревнованиях. Именно поэтому Софья решила пойти другой дорогой.
Известно, что у Самоделкиной и ее мамы уже есть паспорта Казахстана. Семья фигуристки намерена требовать отпустить их дочь выступать за рубеж в соответствии с Уставом ISU.
Казахстанский союз конькобежцев подтвердил, что Самоделкина действительно получила гражданство этой страны, однако пока
ходатайство о выступлениях фигуристки за национальную сборную не подавалось.
«Гражданство спортсменка сменила самостоятельно. Вопросами предоставления гражданства Республики Казахстан занимается МВД», — приводит заявление организации агентство «Казинформ».
Ранее Софья была включена в список кандидатов сборной России на сезон-2023/24. А ее запрос на переход в федерацию Казахстана будет рассмотрен в Москве не раньше декабря. Исходя из слов генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана, подобные заявки рассматриваются лишь дважды в год.
Достижения Софьи Самоделкиной
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Победительница Мемориала Дениса Тена
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Победительница юниорского финала Кубка России
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Серебряный призер финала Кубка России
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Серебряный призер этапа Кубка России
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Победительница этапа Кубка России
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Серебряный и бронзовый призер этапов мировой серии «Гран-при» среди юниоров
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Призер первенства Москвы
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4-е место чемпионата России
Где живет Софья Самоделкина
16-летняя фигуристка рассказала в интервью каналу «Фигурка», что в настоящее время проживает одна, без родителей. Из-за этого ей приходится рано вставать, так как нужно самостоятельно приготовить себе еду, а затем отправиться на тренировку. Но выходные Софья старается проводить с семьей.
Социальные сети Софьи Самоделкиной
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