Программа готова. Пранк с участием любителя в турнире шоу-программ фигуристов все ближе к реализации

Подтверждено: журналист «СЭ» выйдет на лед с Загитовой и Медведевой!

В субботу вечером в «Мегаспорте» состоится первый в истории чемпионат шоу-программ по фигурному катанию, получивший название «Русский вызов». На неделе Первый канал представил проморолик турнира — в космическом антураже.

Медведева использовала нейросеть

24 участника, среди которых одиночники, пары и танцоры, активно ставят программы. Правда, по нашей информации, подготовка проходит в авральном режиме, так что у некоторых участников они готовы в лучшем случае процентов на 50. Но, например, Евгения Тарасова и Владимир Морозов уже «пинаются» на тренировках.

Алина Загитова двигается, как кошка.

А Михаил Коляда «разрывает».

Выделилась Евгения Медведева: выбрала платье с помощью бота, который составил описание по запросу.

Боты уже способны ставить программы

Возможно, в скором времени появятся программы, написанные с помощью искусственного интеллекта. Мы поставили свой эксперимент. Написали запрос в нашумевший ChatGPT о трехминутной программе для фигуриста на актуальные проблемы.

Он выдал «карантинный блюз на льду», в котором «фигурист изобразит обычного человека, который занимается обыденной рутиной: остается дома, поддерживает социальную дистанцию и работает из дома, находя способы развлечься».

Дальше он «выполняет серию треков по катку игривыми движениями, показывая свою скуку и отсутствие мотивации в период карантина», затем «серию прыжков, включая двойной аксель и тройной сальхов, чтобы показать свое разочарование и желание сбежать от однообразия карантина», и «серию вращений, включая верблюжье вращение и вращение лежа, чтобы показать свои попытки находить радость и развлечение в мелочах жизни». Верблюжье вращение — калька с английского camel spin (либела).

«Программа заканчивается тем, что фигурист держит табличку с надписью «Оставайся в безопасности, оставайся позитивным», чтобы побудить зрителей сохранять позитивный настрой в трудные времена».

Дмитрий Кузнецов и Бетина Попова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Программа журналиста «СЭ» поставлена

Помимо 24 участников в программе турнира будут еще две группы — акробаты и журналисты, которых представит корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов. Его программа поставлена абсолютно естественным людским интеллектом, впрочем, интеллектом ли — определят зрители 18 марта.

Уже известно, что в восемь утра в пятницу мне предстоит официальная тренировка, а в конце первого отделения турнира — выход на лед вне конкурса. То есть в официальных таблицах турнира меня не будет. Но благодаря любезности Первого канала журналист, не стоявший на фигурных коньках до 8 марта этого года, выступит в рамках основной программы соревнований, а она будет показываться в интернете и телеэфире. Это уже кажется невероятным.

Дмитрий Кузнецов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Борьба за сложный прыжок в один оборот

Если на прошлой неделе проблемы были с поиском инвентаря из-за поломки коньков , то теперь подготовка выходит на финишную прямую. Есть официальная музыка к программе длительностью около трех минут, в которой будет четыре композиции. И есть видеоряд, в котором будут показаны звезды нашего фигурного катания.

Кроме того, в программу зашито несколько интриг. Во время ее на льду будут появляться разные люди, даже приглашенная фигуристка — нет, не звезда, но по крайней мере вы увидите нормальные прыжки, а не только те, что будет пытаться делать журналист-новичок. Уже заготовлено множество всякого реквизита, который будет использоваться по назначению и не очень. Будут и раздевание, и разбитые судьбы и диктофоны. Что касается техники, сейчас у начинающего фигуриста идет борьба за риттбергер. В голове не сразу укладывается, что люди крутят три оборота, находясь на льду на одной ноге и приземляясь на нее же. У меня с одним проблемы.

На самом деле этот эксперимент хорош и тем, что можно погрузиться в мир фигурного катания, в самый его подвал, или, если угодно, погреб. И когда ты приходишь на маленький каток на окраине Москвы, за бортом которого навалены хлам, доски, шины и советские клюшки, и слышишь, как с детьми общаются собственные мамы и их тренеры, — это сильно отрезвляет. И показывает, что за каждой нашей феей и волшебницей на льду стоит много криков, боли и монотонной работы. Не бог весть какой вывод, просто не все об этом вспоминают, когда болеют за наших кумиров на Олимпиаде. Но хочется надеяться, что до Олимпиады доживают те, на которых орали меньше и которых чехлами не касались.

Но главное, чем этот эксперимент полезен — и здесь надо сказать спасибо Первому, — он показывает доступность фигурного катания и то, что при желании каждый может. Нужно только захотеть. Журналист «СЭ», как бы это пафосно ни звучало, будет кататься за всех тех, кто годами смотрел фигурное катание по телевизору. Что ж, кажется, пранк все ближе к реализации. Осталось удачно реализовать.