Валиева может вернуть «Девочку на шаре» в олимпийский сезон. Нужно ли это делать?

С этой программой Камила выиграла чемпионат мира среди юниоров, но на Олимпиаде ситуация может сложиться иначе.

Пандемия сильно сказалась на фигурном катании — в сезоне-2020/21 из международных соревнований остался почти только чемпионат мира. Но изменилось не только это — многим спортсменам и тренерам пришлось адаптироваться к новым условиям. Возможно, именно из-за коронавируса Евгения Медведева решила не возвращаться в Канаду к Брайану Орсеру и остаться в России тренироваться у Этери Тутберидзе — границы просто закрыты, так что шанса вернуться не было. Юдзуру Ханю остался работать в Японии, но хотя бы смог вырваться на чемпионат мира. Алена Косторная, еще будучи в академии Евгения Плющенко, ставила программы с Ше-Линн Бурн онлайн. А Елизавета Туктамышева вместе с хореографом Мариинского театра Юрием Смекаловым вообще организовали онлайн-проект в разгар карантина. Итог — серебро чемпионата мира в Стокгольме.

Вся эта ситуация практически никак не повлияла на технический контент фигуристов — кажется, что они стали только более собранными и целеустремленными и начали пробовать прыжки, которых раньше не было среди запланированных. Но чтобы достичь этого, отчасти пришлось пожертвовать постановками — многие просто оставили программы на второй сезон. По большей части это коснулось ритмических танцев — просто тему мюзиклов оставили той же самой. Вот и спортсмены вместе с тренерами решили повторить постановки прошлого года. Но и многие одиночники и пары сделали то же самое — например, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Рика Кихира.

Зачем фигуристы оставляют программы на еще один сезон

Массовость оставления программ на еще один сезон логична — последние два года получились неполноценными. В 2020 году отменили чемпионат мира, в 2021-м — все, кроме него. Фигуристы болели коронавирусом, получали травмы, пытались восстановиться физически и выучить что-то новое. Раньше такое практиковалось в олимпийский сезон — допустим, была как-то яркая, запоминающаяся программа, которую хотелось показать на главном старте в карьере. Или так часто делают спортсмены-юниоры при переходе во взрослые — международных соревнований на этом уровне не так много, и их смотрят в гораздо меньшем количестве, чем этапы «Гран-при», чемпионаты мира и Европы. Поэтому, если программа хороша, почему бы ее и не оставить, а самим заняться тем, чтобы успешно выстрелить по взрослым?

Для Камилы Валиевой такая постановка — «Девочка на шаре». Ее чемпионка мира среди юниоров катала два сезона. В первый раз — еще до перехода из новисов. Эта программа влюбила в себя тысячи поклонников и была действительно чем-то необычным для фигуристки, ее фирменным знаком. Но постановка больше играла как раз в первый сезон исполнения — правда, это заметно только большим фанатам и специалистам фигурного катания. Международная же аудитория не видела эту программу и оценила ее по достоинству. Как и внучка Пабло Пикассо Диана:

«Камила просто сияет и обладает невероятной грацией в столь юном возрасте. Ее выступления поражают! Это благословение — видеть ее катание», — написала она в Instagram.

На шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» Камила регулярно катала «Девочку на шаре», исполняя все предписанные в короткой программе элементы. Появлялся там и тройной аксель. Возможно, Валиева просто накатывала прыжки, чтобы не потерять их перед межсезоньем. Но может быть и другое: видя отклик на постановку и реакцию судей и зрителей, тренерский штаб «Хрустального» решил вернуть программу на олимпийский сезон.

Такое происходило не раз — например, танцевальная пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев катали свой произвольный танец «Сумасшедшие» на Олимпийских играх в Сочи, хотя в сезоне исполняли другую программу. Просто та была слишком важной в их карьере. Юдзуру Ханю после сезона-2018/19 в какой-то момент решил оставить и короткую, и произвольную программу — знаменитые Otonal от Джеффри Баттла и Origin от Ше-Линн Бурн. Потом двукратный олимпийский чемпион заменил произвольную на Seimei — и в общей сложности катал эту постановку в трех сезонах. Чемпион мира Хавьер Фернандес из Испании тоже несколько раз исполнял свои культовые постановки «Пираты Карибского моря» и «Малагенья».

Почему стоит больше экспериментировать в постановках

Бывают примеры, когда такое реально работает, — на ум сразу приходит произвольная программа «Дон Кихот» Алины Загитовой. С ней фигуристка выиграла сначала все главные юниорские старты, а потом и Олимпийские игры. Ко второму сезону постановку доработали, так что она стала еще больше подчеркивать достоинства спортсменки.

Но в то же время возникает вопрос: почему в виде спорта, который граничит с искусством, спортсмены не всегда хотят полностью реализовывать свой потенциал? Ведь развиваться в артистическом плане настолько же важно, как и в техническом. Особенно учитывая то, что карьера фигуриста быстротечна. Это скорее касается одиночниц, но тем не менее применимо ко всем. Ведь у спортсмена может быть как десять сезонов, так и всего один или два, а пробовать новое и экспериментировать очень важно. Так зачем ограничивать самого себя в творчестве?

Возможно, это снова издержки правил — ведь не запрещено катать несколько сезонов одно и то же, да и при желании проблемы в компонентах можно перекрыть гигантской оценкой за технику. Но сами фигуристы устают исполнять одну и ту же программу даже несколько раз (на тренировках ведь они делают то же самое), а тут мы говорим про несколько лет.

Конечно, всегда есть риск поставить что-то хуже, чем было год или два назад. Но в этом и заключается сотрудничество спортсмена и тренера — пробовать, искать, ошибаться и находить. Для каждого исход может быть разным. Сейчас такое решение нужно принять Михаилу Коляде и Алексею Николаевичу Мишину — произвольная программа прошлого сезона «Нуреев. Белый ворон» очень полюбилась болельщикам, но есть риск, что она надоест самому фигуристу.

То же самое и с другими — в частности, Валиевой: «Девочка на шаре» была, безусловно, хороша, но будет ли психологически комфортно самой Камиле катать эту постановку в третий раз? Решать нужно только самим тренерам и спортсменам, но хочется, чтобы не ошиблись в такой важный сезон.