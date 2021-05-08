Ее бросил Авербух, а она его обыграла на Олимпиаде за Францию. История Марины Анисиной

Единственная большая потеря России после смены гражданства в фигурном катании.

Не так давно стало известно о предложениях различных стран, которые вынесут на обсуждения совета Международного союза конькобежцев (ISU) этим летом. Среди предложений России выделяется идея ужесточить правила смены спортивного гражданства: участникам национального чемпионата, желающим выступать за другую страну, необходимо будет получить разрешение национальной федерации. В настоящее время это требуется только тем спортсменам, которые принимают участие в международных турнирах.

Такое предложение можно было бы объяснить желанием сохранить потенциальных чемпионов внутри страны и не готовить себе конкурентов, но вот только история показывает: реальных примеров, когда фигуристка из России переехала за рубеж и добилась весомых успехов под другим флагом, — единицы. Из них, пожалуй, главная — это победа на Олимпийских играх Марины Анисиной за Францию. Ведь она не просто оставила без золота Россию, но еще и обошла в принципиальной дуэли Илью Авербуха, который предпочел ей другую партнершу.

Анисину дважды бросали партнеры в России

Марина Анисина начала заниматься танцами на льду на закате СССР, причем практически сразу ей в партнеры определили молодого Илью Авербуха. Пара Анисина/Авербух считалась очень перспективной, они дважды выигрывали чемпионаты мира среди юниоров, а также побеждали на национальных первенствах. Путь к большим победам был открыт — если бы не желание Ильи разорвать сотрудничество. Он влюбился в Ирину Лобачеву, и если в советскую эпоху ради успехов страны ему вряд ли разрешили бы поменять партнершу, то после развала СССР у фигуристов появилась свобода выбора, которой и воспользовался Авербух. Он стал кататься с Лобачевой, а вскоре на ней и женился, переехав при этом вместе с тренерами Натальей Линичук и Георгием Карпоносовым в США.

В то же время тренеры попытались спасти карьеру и Анисиной, предложив ей в партнеры Сергея Сахновского. Иронично, но и Сахновский отверг Марину, уже по спортивным причинам. У пары Анисина/Сахновский не шло, и Сергей принял решение перебраться в Израиль, где стал выступать вместе с Галин Хайт. В итоге Марина почти год тренировалась и вовсе одна, поскольку партнера в России ей подобрать не могли. Выбора не оставалось — либо завершать карьеру, либо менять гражданство и искать счастья за рубежом. «Мой переезд во Францию в свое время оказался вынужденным, — вспоминала затем сама Анисина. — В России я осталась не у дел. И тут вспомнила о Пейзера, с которым познакомилась как раз на юниорских чемпионатах и у которого, знала, тоже существуют некие проблемы с его партнершей. Написала ему, он пригласил. И все-то у нас с ним неожиданным образом совпало и сложилось». То есть Анисина не хотела уезжать из родной Москвы и до последнего надеялась остаться тренироваться в России — но вариантов не было.

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Быстро адаптировалась к новой стране и партнеру

При этом Гвендален Пейзера — не первый партнер, которого рассматривала для сотрудничества Анисина. Она была в переписке с несколькими кандидатами, например с Виктором Краатцем из Канады, который затем станет чемпионом мира с известным в будущем хореографом Ше-Линн Бурн.

И Пейзера, и Краатц высылали ей видео своих выступлений, харизма и необычный французский стиль Гвендалена понравились Марине больше, и в 1993 году она летит к нему в Лион. При этом был шанс, что пара будет выступать за Россию. Анисина настаивала на таком сценарии, но Гвендален был категорически против. Марина тоже становиться француженкой не торопилась и получила паспорт только в 1997 году — на четвертый год совместных выступлений. Это помешало паре поехать на Олимпиаду в Лиллехаммере, но позволяло выступать на прочих турнирах ISU, в том числе на чемпионате мира. По правилам Международного союза конькобежцев, гражданство обязательно должно быть только у одного партнера.

Результаты у пары росли постепенно, и если на первом ЧМ они стали десятыми, то спустя два года были уже четвертыми. В 1998-м они и вовсе становятся вице-чемпионами мира, а на Олимпиаде в Нагано выигрывают бронзу. Именно в тот момент чиновники Федерации фигурного катания России и стали кусать локти, что потеряли такую партнершу. Ведь пара Лобачева/Авербух развивалась не столь стремительно. На Играх в Японии они были только пятыми, первую медаль чемпионата Европы завоевали к 1999 году, а чемпионата мира — в 2001-м. За год до Игр в Солт-Лейк-Сити. При этом чем ближе была Олимпиада в Америке, тем ближе пары по уровню были друг к другу. И дальше от конкурентов. В олимпийский сезон они входили главными фаворитами.

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Обвинялась ФБР в связях с криминальным авторитетом Тайванчиком

Шансы Ильи и Ирины были отчасти даже выше. Танцы на льду и так чересчур политизированная дисциплина, а во времена старой судейской системы ситуация была еще драматичнее. Позиции России в ISU были крепче, и Лобачева с Авербухом могли рассчитывать на содействие судейской бригады.

Если бы не тонкая игра российской стороны. По данным следователей МОК (Россия свою вину так и не признала), представители национального олимпийского комитета России и ФФККР договорились о «сотрудничестве» с французской федерацией. Согласно договору, россияне отказывались от претензий на золото в танцах на льду, зато рассчитывали на лояльность французского судьи Мари-Рейн Ле Гунь, которая судила парное катание. Этот вид для нас был более имиджевым, а шансы Елены Бережной и Антона Сихарулидзе в борьбе с Жами Сале и Давидом Пелетье оценивались примерно одинаково, и российские чиновники решили подстраховаться. В ответ пару Лобачева/Авербух «сдала» даже российская судья Алла Шеховцова.

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Правды о тех событиях спустя столько лет мы вряд ли узнаем — слишком много версий, слухов и так мало желающих рассказать все в деталях из непосредственных участников. К примеру, по различным сведениям, прямое участие в скандале принимала и сама Анисина. По версии ФБР, Марина связалась с криминальным авторитетом Тайванчиком (Алимжаном Тохтахуновым), который обеспечил победу французской пары за счет давления на судей и их подкупа. Анисина, естественно, все обвинения отрицает, а прямых доказательств следователи так и не нашли. При этом свое знакомство с Тохтахуновым она признала, но, по ее мнению, с Тайванчиком так или иначе общались практически все русские фигуристы.

«Я и мой партнер не нуждались ни в чьей помощи, чтобы выиграть олимпийское золото в Солт-Лейк-Сити», — заявила она на пресс-конференции после задержания Алимжана. Глава МОК Жак Рогге даже говорил о возможности пересмотра итогов Олимпиады по аналогии с вручением второго комплекта золотых наград для канадцев в парах. Но этого не случилось, Авербух так и не стал олимпийским чемпионом, в отличие от партнерши, которую он в свое время отверг. Марина не скрывала, что для нее это было принципиальное соперничество. Илья старался быть более дипломатичным, рассчитывая на сценарий с пересмотром итогов Игр.

Дважды вышла замуж за Джигурду и работала с Эльманом Пашаевым

Сразу после победы на Олимпиаде Анисина/Пейзера завершают карьеру, отказавшись даже от последнего чемпионата мира. Не то чтобы у них изначально не было дальнейшей мотивации выступать, скорее, в условиях скандала вокруг них и тяжелого расследования ФБР желание продолжать выступления пропало. Пара некоторое время принимала участие в различных шоу, но долго совместная карьера в коммерческих проектах не продлилась.

Марина стала звездой российского шоу-бизнеса, а на проекте канала «Россия-1» познакомилась с эпатажным актером Никитой Джигурдой. Спустя год они поженились. Аниниса родила Никите сына и дочь, но затем, в 2016 году, пара развелась. Три месяца назад Марина снова сошлась с Джугурдой, и они сыграли свадьбу во второй раз.

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Сейчас Анисина живет на две страны, периодически появляясь то в Москве, то в Париже. В частности, она работает хореографом и ставит программы французскому одиночнику Адаму Сяо Хим Фа. Нестандартный номер этого сезона под «Имперский марш» из «Звездных войн» Джорджа Лукаса — ее работа. Кроме того, Анисина занимает должность руководителя департамента по работе с клиентами и советника руководителя в юридической компании Эльмана Пашаева, защищавшего актера Михаила Ефремова в резонансном деле об убийстве человека после пьяного наезда в центре Москвы. Пашаева недавно лишили адвокатской лицензии, поэтому и его фирма, скорее всего, скоро прекратит существование.