Результаты Олимпиады в Турине пересчитали. Новая методика ставит под вопрос победу Плющенко

По мнению блогера-энтузиаста на Играх-2006, победил неизвестный американец.

Фигурное катание — один из самых спорных видов спорта в плане судейства. Если даже в таких точных дисциплинах, как плавание или легкая атлетика, случаются скандалы, то в фигурном катании, где если не все, то многое завязано на человеческом факторе и субъективности, без конфликта мнений не обойтись при всем желании. При этом, по крайней мере в одиночном катании, сама система судейства вполне доступна для разбора обывателю — спасибо отказу от устаревшей 6.0. Поэтому неудивительно, что болельщики постоянно пытаются пересчитать результаты соревнований, причем даже давным-давно ставших историей. Так, к примеру, один блогер утверждает, что Евгений Плющенко победил в Турине нечестно. А выиграть должен американец Мэттью Савой, у которого в реальности лишь седьмое место.

Победа Плющенко в 2006-м выглядела безоговорочной

Наверняка вы слышали про судейский кризис Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, когда вопросы вызывали результаты что у одиночников, что у танцоров, а в парном катании и вовсе состоялась уникальная повторная церемония награждения со вторым комплектом золотых медалей. До сих пор спорят о победе Аделины Сотниковой в Сочи, особенно фанаты кореянки Ким Ю На. Не все согласны с преимуществом Алины Загитовой над Евгенией Медведевой, канонично серебро Евгения Плющенко Ванкувера-2010 называть платиной, поскольку фигурист так и не признал свое поражение Эвану Лайсачеку, а во время медальной церемонии даже демонстративно перепрыгнул через ступеньку для чемпиона. В основном споры идут вокруг Олимпийских игр как самого важного события четырехлетия. Но в этом списке удивительным образом нет Олимпиады в Турине.

Та Олимпиада стала невероятным триумфом для России. Наши спортсмены завоевали титулы как в танцах на льду, так и в парном катании, а Евгений Плющенко выиграл золото у мужчин. Могла быть и победа у женщин, только вот Ирина Слуцкая не справилась с произвольной и ограничилась обидной бронзой. Ни одну из побед на серьезном уровне никто и не думал оспаривать. Плющенко, Татьяна Навка с Романом Костомаровым и Татьяна Тотьмянина с Максимом Марининым ехали в Италию в статусе фаворитов и уверенно его подтвердили. Позиции Евгения на тот момент и вовсе были безоговорочными. Тем удивительнее выглядит недавнее обсуждение в соцсети Twitter (заблокирован в России), которую Илон Маск хоть и переименовал в X, но суть не поменял — тут все так же странные люди выступают со странными предложениями. Среди которых — лишить победы Плющенко.

Татьяна Навка и Роман Костомаров на Олимпиаде в Турине. 2006 год. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

В качестве победителя блогер выставляет американца средней руки

С этой инициативой выступает блогер под ником n0lancarney. У него своеобразный контент и взгляды на мир, но в среде X он как рыба в воде. И, несмотря на небольшое число подписчиков (не доходит и до 700), его посты благодаря алгоритмам экс-твиттера разлетаются на широкую аудиторию — порой по 20 тысяч показов. Ажиотаж вызвали и посты n0lancarney касательно Олимпиады-2006. На рождественских каникулах блогер решил заново провести пересчет судейских оценок. Для этого он зашел на известный сайт skatingscores.com, где можно изучить протоколы любых крупных соревнований начиная с 2004 года и, что важнее всего, самому проставить оценки за элементы и посмотреть, как будут меняться результаты. И, согласно подсчетам n0lancarney, выиграть в Турине должен был не Плющенко, а американец Мэттью Савой.

Чтобы вы понимали абсурдность происходящего — в реальности Мэттью финишировал только на седьмом месте. Это неплохой фигурист, у которого в послужном списке есть заслуги, например медали финала «Гран-при» и чемпионата четырех континентов. На Олимпиаду он ехал как один из претендентов на награды, но точно не среди главных. Ведь даже внутри сборной США он был на третьих ролях, уступая в статусе и вниманию лидерам американской команды Эвану Лайсачеку (будущему чемпиону Ванкувера) и эксцентричному Джонни Вейру. Савой был крепким середняком, однако n0lancarney считает его недооцененным талантом, которого лишили победы судьи. За одну только короткую программу Мэттью якобы недодали почти 13 баллов. Блогер уверяет, что Савой должен был получить 81,95 и занимать промежуточное второе место за прокат без четверного и с двойным лутцем.

Евгений Плющенко на Олимпиаде в Турине. 2006 год. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Чемпионом должен был стать фигурист с двойными прыжками?

У Плющенко, несмотря на идеальную короткую, n0lancarney, наоборот, пять баллов отнял — вместо 90,66 во вселенной этого интернет-эксперта у Евгения только 85,15 и небольшой перевес над американцем. Допустим даже, что он прав, хотя, если изучить подробнее, как он проставлял оценки Лайсачеку и другим претендентам на медали, уже хочется схватиться за голову... Но что он сотворил в произвольной, описать словами тяжело. Честно говоря, по современным меркам даже контент Плющенко выглядит несолидным. На этап Кубка России выходить с единственным четверным (и то — тулупом) несолидно. Однако таковы были реалии тех лет, и прокат с двумя тройными акселями и одним квадом считался элитным. Победить не помешали даже каскады с двойными прыжками, сольный тройной флип и бабочка на флипе.

Однако у других ребят все еще хуже. Единственный четверной Джеффри Баттла обернулся падением, Лайсачек, как мы помним, четыре оборота так и не покорил, Стефан Ламбьель не умел исполнять тройной аксель. И вот наконец Савой с его пятым результатом. Техническая база в 60 баллов. Сольный тройной риттбергер первым прыжком, в конце программы каскады двойной лутц + одинарный тулуп и сольный двойной лутц. Похвалить парня можно разве что за сложный и по сегодняшним меркам каскад тройной аксель + тройной тулуп, но в остальном даже итоговые 137,52 балла выглядят подарком судьбы. Однако n0lancarney выписывает ему 162,8 и с итоговыми 244,75 Мэттью якобы выигрывает Олимпиаду. На втором месте, по мнению блогера, еще один американец Джеффри Баттл. А Плющенко только третий — с его результата диванный специалист срезал суммарно 20 баллов.

Понятное дело, что каждый человек имеет право на свое мнение. Но давайте вынесем одну мораль из всей этой странной истории. Какими бы странными ни выглядели решения судей, они в любом случае намного адекватнее, чем взгляды на происходящее некоторых фанатов. Ведь дай им волю — в Пекине-2022 победила бы, например, Мэрайя Белл или Алиса Лью. А почему бы и нет?