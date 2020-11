Загитова упала, но украсила последний день «Гран-при». Все закончилось золотым фейерверком

На показательных прокатах в Москве Туктамышева зажигала с саксофоном и барабанами, а Квителашвили из группы Тутберидзе откатался в образе джинна.

Этап «Гран-при России» закончился в воскресенье традиционными показательными выступлениями. В Москве они чаще всего проводятся по старинке: на послесоревновательные шоу приглашается пятерка сильнейших в каждом виде. Попасть на показательные всегда считалось престижным — это и дополнительный заработок, и интерес публики к спортсменам.

На самих соревнованиях из группы Тутберидзе выступал только один фигурист — грузинский спортсмен Морис Квителашвили, который едва не выиграл этот турнир. Зато на показательных, кроме Мориса, публика увидела еще и Арсения Федотова с Николаем Колесниковым — пока что они известны только участием в «Ледниковом периоде». По два номера исполнили Алина Загитова с Камилой Валиевой.

Фонарики на телефонах

Дебютантка этапов «Гран-при» Елизавета Нугуманова заняла в России пятое место — неплохо для достаточно сильной конкуренции в Москве. В своей зажигательной показательной программе под песню Let's get loud Дженнифер Лопес Лиза была хороша: как минимум эмоциональная постановка, прекрасные позиции во вращениях, хорошее скольжение. Но казалось, что Нугуманова не совсем была готова к тому, что ее пригласят на показательные: в программе не хватало акцентов.

Чемпион Европы Дмитрий Алиев откатался под песню Алексея Воробьева «Будь, пожалуйста, послабее», а победитель юниорского мирового первенства Андрей Мозалев исполнил свою прошлогоднюю короткую «Юнона и Авось». Оба номера получились лиричными и достаточными нежными — некоторые зрители даже включили фонарики на телефонах.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова наконец поменяла показательный на Game of Survival певицы Руель. Тематика осталась той же — показать, что Сашу в конечном итоге не остановить, несмотря на некоторые неудачи.

Косторная выступила лучше, чем на соревнованиях

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин показали классического «Чарли Чаплина» — сама постановка получилась интересной в плане хореографии с кучей оригинальных поддержек.

Морис Квителашвили во второй раз в карьере взял серебро на «Гран-при России». В этот раз у него был, пожалуй, лучший номер из всех. В качестве подготовки фигуристу даже пришлось полностью покрасить кожу в синий цвет и надеть костюм такого же цвета. И это понятно: Морис в своей программе изображал джинна из сказки об Аладдине.

Серебряные призеры Rostelecom Cup Анастасия Мишина / Александр Галлямов выбрали в качестве музыкального сопровождения лирическую композицию из мюзикла «Привидение» — в своей программе Настя и Саша использовали красную ткань, для того чтобы ярче показать отношения и чувства между своими героями.

Постановка Алены Косторной под песни популярной певицы Адель получилась едва ли не лучше, чем ее соревновательные программы. Пожалуй, из этого номера как раз получились бы и короткая, и произвольная — настолько песни Someone like you и Rolling in the deep отличались друг от друга по характеру.

Двойной аксель с барабанными палочками

Затем наконец наступила очередь лидеров. И единственное, чего не хватало, — это традиционного выхода на «бис» после проката показательного. Но и без этого было интересно. Виктория Синицина / Никита Кацалапов показали программу My way — нежно, эмоционально, сексуально.

Александра Бойкова / Дмитрий Козловский вспомнили свою короткую программу под «Очи черные» — новым показательным в этот раз решили не удивлять. Наверное, не успели, учитывая ситуацию с болезнью партнера.

Михаил Коляда проникновенно откатался под Une vie d'amour французского певца Шарля Азнавура. Публика буквально смолкла, следя за каждым движением чемпиона «Гран-при России». Все-таки миру фигурного катания невероятно повезло, что Михаил смог возобновить соревновательную карьеру.

Императрица Елизавета Туктамышева зажгла под Destination — откатала с традиционными саксофоном, барабаном и тарелками. Владение реквизитом на высоком уровне: кто еще исполняет двойной аксель с барабанными палочками и вращения с саксофоном в руках?

Фишкой этих показательных выступлений стал выход на лед олимпийской чемпионки Алины Загитовой и победительницы юниорского чемпионата мира Камилы Валиевой. Загитова повторила программу, которую она не так давно катала на шоу «Влюбленные в фигурное катание», — это номер, посвященный памяти матери Даниила Глейхенгауза, и новый показательный под «Нотр-Дам де Пари». Получилось достаточно чисто — всего одно падение с тройного лутца в первой программе.

Камила Валиева в итоге показала короткую и произвольную прошлого сезона, удивив всех идеальным четверным тулупом.

Показательные на этапе «Гран-при России» получились по традиции очень душевными и закончились совместным выходом всех спортсменов и фейерверком из золотого серпантина.