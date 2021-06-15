Знакомство с Гитлером, карьера в Голливуде и три золота на Олимпиаде. История самой титулованной одиночницы Сони Хени

Благодаря норвежской спортсменке фигурное катание закрепилось в программе Олимпийских игр.

Последние годы чемпионат Европы, по сути, превратился в открытое национальное первенство России. Последний европейский турнир проводился в 2020 году, и там российские фигуристы взяли четыре золотые медали, отдав соперникам всего два места на пьедестале из 12 возможных.

Так, конечно, было далеко не всегда — только в 1978 году советская фигуристка Елена Водорезова взяла бронзу чемпионата Европы. До этого лидировали другие: голландская спортсменка Шаукье Дейкстра и француженка Сурия Бонали выиграли по пять раз, немка Анетт Петч — четыре, а знаменитая Катарина Витт забрала шесть золотых медалей подряд. И только потом в Европе пришло время россиянок — первыми из них стали Ирина Слуцкая и Мария Бутырская.

В начале истории континентальных первенств долгое время лидировала норвежка Соня Хени, которая пока что остается самой титулованной одиночницей. Три золота Олимпийских игр, десять — на чемпионатах мира и еще шесть — на Европе. И все это в возрасте до 24 лет! А знакомство с Адольфом Гитлером и съемки в Голливуде сделали ее еще более уникальной личностью.

Фаворитка Гитлера среди фигуристок

Во времена Хени не было сложных четверных и тройных акселей, но от этого популярность Сони не становилась меньше, а сравнима, скажем, с известностью Алины Загитовой. Норвежке повезло — она родилась в обеспеченной семье, так что проблем с финансированием не было. К спорту ее приучил папа-велогонщик — с раннего детства Соня играла в теннис, плавала, бегала на лыжах и занималась хореографией вместе с русской балериной Татьяной Карсавиной.

Первого золота на Олимпийских играх Хени добилась уже в 12 лет (тогда еще не было такого возрастного ценза), а через четыре года повторила успех. В 1936 году Олимпиада проходила в Гармиш-Партенкирхене, и на ней присутствовал сам Адольф Гитлер. Он был большим поклонником спорта и не пропустил выступлений фигуристок. После своего безупречного проката Соня Хени отдала честь фюреру, а тот пригласил ее на званый ужин, поцеловав руку. Тогда ничего плохого и предосудительного спортсменка в этом не видела — никто и не мог предположить того, что произойдет всего через три года.

Балетные движения, мини-юбки, необычные вращения — Хени была настоящей любимицей публики и непревзойденной спортсменкой. Именно Соня стала первой использовать такие короткие платья и кататься в белых коньках. Родители же даже передали бизнес сыну, а дочь сопровождали во всех поездках, выступая в качестве ее менеджеров. Помогать Хени нужно было — помимо участия в шоу и выступлений в качестве одиночницы Соня еще попробовала себя в парах и даже выступила на одном чемпионате мира.

Обойти Соню не мог никто на протяжении многих лет — на мировой арене она лидировала 10 лет, выиграв все чемпионаты. Выступление на глазах у Гитлера стало последним в ее любительской карьере. К тому времени Соня уже снималась в кино и зарабатывала огромные деньги, поэтому фактически не могла принимать участия в соревнованиях на таком уровне. Но МОК допустил норвежку до олимпийского турнира — сам Гитлер открывал те Игры. Благодаря инновационным методам катания фигуристки — костюмам, хореографии, гламурному поведению — этот вид спорта закрепился в программе Олимпийских игр.

Карьера в Голливуде и «звание» предательницы НорвегииИ

Еще во время любительских выступлений Соню постоянно приглашали участвовать в разных ледовых шоу по всему миру. А после окончания карьеры она решила исполнить детскую мечту и стать голливудской звездой.

Успех к Хени пришел после фильма «Одна на миллион». На Аллее славы в Голливуде есть звезда с именем Сони — норвежка снялась в пятнадцати разных фильмах. Немецкий политик и сподвижник Гитлера Йозеф Геббельс лично участвовал в продвижении «Одной на миллион» в Германии.

Слава быстро вскружила фигуристке голову — по воспоминаниям современников, она постоянно меняла поклонников, три раза при этом выйдя замуж, увлеклась алкоголем и не заботилась о своем моральном облике. Уже после смерти вышла биографическая книга «Королева льда, королева теней», написанная Лейфом и Раймондом Стрэйтом. В ней как раз рассказывалось, что Соня была одержима деньгами и сексом, у нее был скверный характер и она часто использовала семью и других людей в собственных целях.

В Норвегии, несмотря на все это, Хени обожают. Так было не всегда — уж очень большое пятно на репутации появилось после знакомства с Гитлером. На званом ужине после выступления на Олимпийских играх в 1936 году фюрер подарил Соне фотографию с автографом и длинной дарственной надписью, которая еще долгое время стояла в доме у фигуристки. Говорят, что именно поэтому во время оккупации Норвегии фашисты не трогали имущество Хени — просто заходили в ее дом и видели эту фотографию.

В 1941-м Соня переезжает в США и принимает американское гражданство. Но даже тогда она не особо поддерживает норвежское Сопротивление и осторожно высказывается с критикой нацистов. За все это многие соотечественники осуждали Хени и считали предателем. Хотя это не помешало ей после войны с триумфом вернуться в Норвегию с шоу Holiday On Ice.

Самым известным фильмом с участием Хени стала «Серенада Солнечной долины», а в Америке ее имя постоянно мелькало в светских хрониках. В честь Сони постоянно изготавливали кукол, а все споры вокруг образа норвежки не помешали ей стать одной из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде и одной из самых богатых женщин мира.

Соня умерла в 57 лет во время полета из Парижа в Осло — у нее была лейкемия. Несмотря на скверный характер, ее любили практически все — норвежцы простили эмиграцию и связь с нацистами, третий муж Нильс Унстад словно не замечал ее поклонников и даже назвал корабль в честь Хени. А в столице Норвегии сейчас установлен памятник в честь Сони — там фигуристка выполняет пируэт на льду.