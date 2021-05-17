Олимпийская чемпионка с Украины поспорила с хореографом «Хрустального». Она насмехалась над Медведевой и Загитовой

Тренеров из группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова опять обвинили в плохом отношении к фигуристам в ходе тренировок.

Олимпийская чемпионка Оксана Баюл часто пишет интересные посты в Instagram, обсуждает неправильную технику подопечных Этери Тутберидзе, говорит о плагиате шоу «Хрустального» и некоторых костюмов, обвиняет бывшего тренера в краже денег и порицает переход Евгении Медведевой в «Самбо-70». А сейчас ведет полемику с хореографом группы Тутберидзе Алексеем Железняковым. Причина — мастер-классы Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова в Мексике, на которых они, по утверждению местной фигуристки, выгоняли спортсменов с тренировок.

Сложная судьба украинской фигуристки

История Оксаны Баюл так же необычна, как и некоторые ее комментарии, по крайней мере для многих фанатов фигурного катания. Украинка жила сначала без отца, потом потеряла мать. Спала на родном катке, а позже перебралась в квартиру к тренеру Галине Змиевской. Через 20 лет Оксана обвинит специалиста в краже ее денег — в 15 лет Баюл жила в США и должна была выступать в шоу Тома Коллинза.

В 1994 году Баюл стала олимпийской чемпионкой — через три года после смерти матери. В короткой программе спортсменка допустила одну ошибку на каскаде с лутцем, коснувшись второй ногой льда. Перед произвольной она столкнулась с фигуристкой из ФРГ и повредила голень и спину, пришлось наложить швы. Но несколько инъекций обезболивающего помогли — Оксана прекрасно откатала программу, но едва не забыла об одном из каскадов. Помогли слова Галины Змиевской, которые та выкрикнула из-за бортика, — спортсменка быстро сориентировалась и исполнила элемент.

Фигуристку часто обвиняли в чрезмерном употреблении алкоголя — по ее словам, она и вправду пристрастилась к нему на одном из профессиональных туров. А в 1997 году как раз из-за алкоголя произошла автомобильная авария с участием Оксаны. Пассажиром был известный сейчас менеджер Ари Закарян. Но все обошлось достаточно легкими повреждениями. Пришлось даже лечь в клинику и перестать употреблять алкоголь в принципе.

Интересно, что после лечения фигуристка пыталась продолжить спортивную карьеру и собралась участвовать в Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Баюл даже восстановила несколько тройных прыжков, для чего ей пришлось похудеть на семь килограммов. Но правила тех лет были очень строги — спортсменка уже выступала в профессиональных шоу, поэтому вернуться ей не разрешили.

Скандал из-за семинара Дудакова и Глейхенгауза

Недавно тренеры «Хрустального» Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков провели серию мастер-классов в Мексике — участвовать мог любой желающий, нужно было только оплатить взнос 300 долларов. По рассказам экс-чемпионки страны Аны Сесилии Канты, за неверное выполнение указаний фигуристов могли выгнать с тренировки — некоторые даже начинали плакать. А Глейхенгауз, опять же по словам мексиканки, много времени проводил в телефоне, не следя за происходящим на льду. Позже спортсменка начала утверждать, что ее поняли неправильно: Сергей Викторович был очень милым, Даниил Маркович — сконцентрированным, а неподобающе себя не вел никто. Но тренерам действительно не нравилось, если кто-то не выполнял их указания.

Эту историю массово обсуждали в интернете — хореограф «Хрустального» Алексей Железняков даже прокомментировал один из постов в социальной сети Facebook словами: «И смешно, и печально». В сообщении было как раз написано о том, что Дудаков и Глейхенгауз выгоняли детей с тренировки. Оксана Баюл не осталась в стороне и ответила Железнякову в Instagram:

— Все ему смех да смех. Железняков, а почему тебе смешно? За то, что детей выгоняли с тренировок? Я как любой профессионал понимаю: ты смеешься над фигуристами... Вот и надо называть вещи своими именами.

Железняков же потом просто ответил, что Баюл пиарится на именах известных тренеров, потому что ее собственное уже забыли, а поведение Глейхенгауза и Дудакова вполне адекватное: если дети ничего не делают, почему бы не выгнать их с тренировки. Оксана не осталась в стороне и ответила, что таких людей, как она, не забывают, сравнила себя с трехкратной олимпийской чемпионкой Соней Хени и упомянула Алину Загитову и Евгению Медведеву:

— Сейчас фигурное катание настолько стало акробатикой, что у Загитовой и Медведевой шанса и здоровья нет даже бороться за отбор на 2022-й...

В качестве примера украинская фигуристка разместила в Instagram отрывок из произвольной программы Загитовой на Олимпиаде-2018 — там спортсменка исполняет четыре прыжковых элемента за 30 секунд. Одна из болельщиц прокомментировала пост, написав, что такова система оценивания — важно сделать максимально сложную программу и набрать наибольшее количество баллов. Баюл ответила, что пост не конкретно про Алину, а про сложность фигурного катания — даже с таким набором олимпийская чемпионка сейчас не может претендовать на Олимпиаду-2022.

Алексей Железняков прокомментировал еще один пост, на этот раз самой Баюл. В своем сообщении он сказал, что Оксана была выдающейся спортсменкой, предложил прекратить скандалы и «пообщаться по-доброму на тему хореографии и фигурного катания»:

— Уважаемая Оксана. В свое время вы были выдающейся спортсменкой, и это ни у кого не вызывает сомнений, я даже сейчас помню ваши хореографические способности и наработки, мало кто в то время так умел. Но я никак не могу понять, зачем вам вот эти склоки, скандалы, какие-то выяснения на ровном месте отношений. Вот честно, я бы посидел с вами, по-доброму пообщался на темы хореографии, фигурного катания, что было раньше и как стало сейчас, но вы же так и норовите нарваться на «ласковые слова». Неужели нельзя как-то по-доброму, по-человечески. У меня вывод один: зависть, забытие, злоба, и т.д. и т.п. К чему вс это, скажите???

В ответ Алексей дождался пока только этого: «Я бы с вами посидел? У вас мания величия переходит все границы!!!» Зато потом Оксана выложила один из прокатов своей программы, написав, что чувствует, как ее боготворят. А еще показала скрин переписки с одной из подписчиц, которая сказала, что про Соню Хени знает гораздо большее количество людей, чем про Оксану Баюл.