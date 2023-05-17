Загитова пробует себя в фехтовании! Зачем ей нужен показательный поединок с Великой?

Новые эксперименты олимпийской чемпионки.

Только за текущий календарный год Алина Загитова пробовала себя в совершенно разных сферах и амплуа. Олимпийская чемпионка выступала в роли певицы, диджея перед футбольным матчем, исполнительницы зажигательных танцев, а теперь решила открыть для себя новый вид спорта. Загитова примет участие в показательном поединке по фехтованию с двукратной победительницей Олимпийских игр Софьей Великой в рамках Дня Московского спорта в «Лужниках». Зачем это Алине?

Эксперименты

Это уже не первый опыт для фигуристки, когда она пробует новый вид спорта. В 2022 году спортсменка провела показательный спарринг по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым. Также у нее было желание проверить свои силы в гребном спорте.

«Хотела бы еще попробовать себя в гребле, но у меня руки слабые, сразу говорю», — сказала Алина на выставке достижений спорта Москвы «Спорт-Экспо» в сентябре 2022 года.

И в синхронном плавании:

«Было бы интересно принять участие в соревновании по синхронному плаванию, но я не умею так хорошо плавать. Может, попробую в будущем. Все возможно в этой жизни, не говорю, что никогда», — заявила Загитова РИА «Новости Спорт» в августе 2022 года.

И даже в прыжках в воду:

«У меня все всегда происходит спонтанно. Что-то захочется — пойду и сделаю. Захотела бокс — решила, что надо действовать. Предлагали вот попробовать прыжки в воду. Не знаю... Там же акробатика нужна. Подготовиться хорошо к такому надо. «Солдатиком» все могут прыгнуть. А вот «рыбкой» я уже не умею», — сказала олимпийская чемпионка РИА «Новости Спорт».

Но в итоге новым опытом для Загитовой станет фехтование.

Алина Загитова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Не популяризация

Соперницей Алины по показательному поединку станет опытная Софья Великая. Которая, впрочем, еще даже не в курсе предстоящего мероприятия. В ответ на вопрос от «СЭ» двукратная олимпийская чемпионка сказала: «Первый раз слышу. Уточняйте информацию».

Загитова пока предстоящий спарринг никак не прокомментировала. Впрочем, она вполне может это сделать в своем стиле — когда начнет делиться в социальных сетях роликами с тренировок. А вот президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в разговоре с «СЭ» отметил, что показательный поединок Алины и Софьи не является популяризацией фехтования как вида спорта.

«Если они развлекаются, пускай развлекаются. Какое отношение к этому я имею? Это популяризация их личностей. Хотя они и так популярны. К популяризации фехтования это никакого отношения не имеет. Лишний раз люди увидят Софью Великую и Алину Загитову. Вот и все», — сказал Мамедов «СЭ».

Была и негативная реакция на данную новость. В частности, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина назвала поединок по фехтованию между Алиной и Софьей ерундой.

«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Даже смешно это комментировать. С такой ерундой ко мне не обращайтесь», — сказала Роднина «СЭ».

Алина Загитова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Внимание

Позиция представителей фехтования, с одной стороны, вполне объяснима — ведь показательный поединок действительно будет иметь мало общего со спортом. Но с другой стороны, с этим категоричным мнением можно поспорить.

Раз олимпийская чемпионка по фигурному катанию с таким громким именем пробует себя в новом виде спорта, почему бы другим не сделать этого? Кто-то вполне может вдохновиться примером Загитовой. А заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала предстоящий поединок интересным:

«А что, это интересно! Загитова себя пробует в разных вопросах. Главное, чтобы ей нравилось. Такие мероприятия открывают участниц с разных сторон», — сказала Тарасова «СЭ».

Да и, в конце концов, от данного спарринга действительно выиграют все. И организаторы Дня Московского спорта в «Лужниках», которые привлекут публику столь громкой афишей. И Алина Загитова, которая мечтала попробовать все.

И Софья Великая, на которую также придут посмотреть. И даже фехтование — ведь мастер-класс от двукратной олимпийской чемпионки после поединка уже нельзя назвать совершенно не связанным со спортом мероприятием.