Загитова вновь проявила себя в музыке. Теперь она — диджей на футбольном стадионе

На этот раз олимпийская чемпионка выступила перед матчем «Локомотив» — «Спартак».

Алина Загитова продолжает пробовать новое и проявлять себя в неожиданных ипостасях. На этот раз олимпийская чемпионка поучаствовала в диджей-сете перед матчем FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак». Фигуристка подошла к новой роли с большим энтузиазмом.

Дебют

Это было не первое проявление Загитовой в музыке. В этой сфере фигуристка дебютировала на публике неделю назад — 14 февраля в рамках шоу «Влюбленные в фигурное катание» спортсменка выступила дуэтом с певицей Zivert и исполнила песню «Credo».

Об этом опыте звездной спортсменки было много разных мнений. Кто-то хвалил Алину, другие не оценили выступление олимпийской чемпионки, поскольку в нем якобы использовалась фонограмма. Некоторые вообще заявили, что Загитову подставили, заставив ее выполнять работу, к которой у нее нет особых способностей. Но сама фигуристка была очень взволнована своим дебютом в роли певицы.

«Не верится, что я пела на одной сцене вместе со своей любимой исполнительницей! Конечно, сильно переживала, но справилась со своим волнением. Поэтому желаю вам не слушать тех, кто говорит, что ваши увлечения ничего не стоят. Любите себя, идите за мечтой и не бойтесь ничего, тогда у вас обязательно все получится», — написала девушка в социальных сетях.

Диджей-сет

Теперь Алина примерила на себя роль диджея. Загитова отвечала за музыкальную составляющую в день матча между «Локомотивом» и «Спартаком». На сцене фигуристка появилась не одна — с ней выступал Imanbek — музыкант из Казахстана и обладатель премии «Грэмми» — 2021 за ремикс на трек Roses.

Артист выступал с часовым DJ-сетом на центральной аллее у Южной трибуны. Алина появилась рядом с ним за диджейским пультом совсем ненадолго. В общей сложности Загитова провела на публике около 15 минут, успев попробовать сводить треки и даже применять различные эффекты — что оценили ведущие вечера.

К моменту появлению фигуристки на площади скопилось достаточно много людей — и это несмотря на достаточно холодную погоду. За час до матча температура воздуха в Москве составляла около 11 градусов ниже нуля. Тем не менее Загитова появилась в достаточно веселом настроении с улыбкой на лице и бодро приветствовала публику.

Опыт

В Сети уже оценили новый опыт олимпийской чемпионки. Вот лишь некоторые отзывы.

«Молодец, Алина!»

«Молодчинка Алина!»

«В коньках она, я надеюсь».

«Круто! Алина просто огонь».

Но нашлись и скептики, которые также высказались о новом проявлении Загитовой:

«Не понимаю, почему ее везде пихают. Да и работает, судя по видео, с сетом не она».

«Так нелепо и смешно выглядит. Загитова чем дальше — тем больше ее несет».

После своего нового опыта Алина последовала в сторону стадиона. Комментариев давать не стала, но уделила чуточку внимания нескольким желающим сделать фотографии.

Напомним, что после фактического завершения спортивной карьеры в 2020 году олимпийская чемпионка пробовала себя в роли телеведущей на проекте «Ледниковый период». Ее умение держаться в кадре и различные оговорки стали поводом для критики, однако руководство шоу продолжает верить в спортсменку.

Также Загитова иногда демонстрирует в соцсетях свои фитнес-умения и танцевальные таланты. Минувшим летом она также провела демонстрационную тренировку по боксу, заявив, что ей интересен этот вид спорта.