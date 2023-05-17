«Мой отец сказал про Гошу: «Алена, не просри!» Косторная и Куница рассказали историю своей любви
Как родилась пара на льду
— Алена, мы с тобой прошлой осенью в интервью это обсуждали, ты тогда дала, можно сказать, эксклюзив о том, что переходишь в спортивные пары. Теперь все официально, причем вы с Гошей — пара не только в фигурном катании, но и в жизни. Когда в прошлый раз говорила об этом, уже знала, что так будет, или сомневалась?
Косторная: — Знала, но не хотела сразу рассказывать, потому что было неизвестно, что произойдет в дальнейшем. А сейчас уже все — катаемся вместе.
— Почему твоим партнером стал Гоша? Как вообще родилась ваша пара?
Косторная: — Как? Давай рассказывай.
Куница: — А почему я?
Косторная: — Послушаем с твоей стороны, как это случилось.
Куница: — Насколько я помню, когда ты ходила на то интервью, у нас была только вторая тренировка вместе. После нее ты и поехала на разговор. Я тогда конкретно еще ничего не понимал. Думал: «Может, получится что-то, может, нет, попробуем». Тем более давно без партнерши оставался. В итоге все получилось.
— А в итоге кто кому позвонил, как это все происходило?
Косторная: — Ты меня поздравил с днем рождения.
Куница: — Да, просто написал. А Алена спросила меня...
Косторная: — Я спросила, какие планы, потому что не знала, что дальше делать. Тем более мне предстояла операция. Размышляла над разными вариантами. Например, шоу — появился вариант уехать на корабль...
— У нас в водных видах спорта тоже многие так уезжают.
Косторная: — Вот, этот корабль — огромный лайнер, там и каток, и все-все-все. В общем, получается entertainment team. Мне написали: «Да, тебя можем взять. Одна — это хорошо, но надо бы, чтобы партнером». Я сообщила Гоше и по поводу шоу, и по поводу этого лайнера. Потом прошла операция, я после первой реабилитации сказала: «Все, выхожу, пошли учить поддержки». Это было в октябре?
Куница: — Не помню точно, где-то сентябрь — октябрь.
Косторная: — Конец сентября — начало октября.
— Ты рассказываешь про лайнер, про шоу, а сейчас, насколько понимаю, вы готовитесь выступать на соревнованиях.
Косторная: — Ну да. Попробовали, посмотрели, что и как, и в один момент я поняла, что не хочу возвращаться туда, откуда пришла. Подошла к Гоше, сказала, что так и так. Он ответил: «Ну, иди, говори тренерам. Посмотрим, что будет».
— И что же?
Косторная: — На самом деле очень спокойная реакция. Мне еще дали кучу времени на то, чтобы подумать.
Куница: — Чтобы попробовать себя на тренировках. Потому что на первых порах легко сказать, а когда начинается рабочий процесс, становится тяжело.
Косторная: — Одна и та же рутина.
Куница: — Смотрели, справится ли она, будет ли ей интересно. В итоге вроде справилась.
Косторная: — Да — поглядим, как пойдет дальше.
Тренер Росляков
— Что стало самым тяжелым? Вы ведь оба изначально — одиночники, но встали в пару.
Куница: — Ну, мне попроще было, я уже два года так катался. Полтора из них — с партнершей, еще полгода — один.
Косторная: — Мне пришлось тяжело в плане некоторых элементов. Я со своего-то веса не могу нормально приземлиться иногда, а тут еще какие-то непонятные телодвижения, которые надо выполнять. Из-за того, что начинала делать и думать об элементе, переставало получаться вообще все. Просто ступор, тело говорило: «Не хочу, остановись».
— Ты говоришь, что когда задумывалась, то не получалось. Выходит, должна довериться Гоше.
Косторная: — Я должна и довериться, и довести свои движения до автоматизма. Чтобы ехала и не заморачивалась: «Так, села на правую ногу, левую туда, правую руку сюда, повернули корпус, три раза моргнули, чихнули, прыгаем». Нужно, чтобы тело как бы само делало.
Куница: — Просто слишком много думать иногда вредно.
— Как вашим тренером стал Сергей Росляков?
Куница: — Я тренировался у Тамары Николаевны Москвиной, потом перешел к Сергею Сергеевичу. Какое-то время катался у него. Так как я уже работал с ним, он и смотрел на Алену, и...
Косторная: — Я просто пришла, чтобы мне поставили поддержки для шоу. Понравилось, сказала: «Сергей Сергеевич, немного задержусь». Он ответил: «Хорошо, давай посмотрим, что и как, а потом уже будешь решать».
— Но Росляков до сих пор не говорит, что вы уже сформировавшаяся пара. Вот его цитата: «Они еще притираются, подкатываются».
Косторная: — Да, потому что вкатывание — это долгий процесс. Еще недостаточно.
Куница: — Сформировавшаяся пара — это когда мы уже выйдем на соревнования и точно будем конкурентоспособны.
— Когда выйдете на официальный старт?
Косторная: — Если нам дадут возможность пройти сентябрьские прокаты, то, конечно, ею воспользуемся. Но, естественно, решать нашей федерации.
Куница: — Ну и многое зависит от нас, окажемся ли мы готовы к этому моменту.
Косторная: — Надеюсь, окажемся.
— Я, конечно, не эксперт в фигурном катании, но то, что вижу в соцсетях — подкрутки, поддержки, — очень нравится, очень красиво. Думаю, что вы будете готовы.
Косторная: — Осталось только собрать все это в одну кучу.
Как родилась пара в жизни
— Как ты поняла, что Гоша — партнер в фигурном катании, но еще по жизни.
Косторная: — Не знаю, как-то само так получилось.
— Но был же какой-то момент, когда ты на него по-другому посмотрела?
Косторная: — Да...
Куница: — Давай-давай, рассказывай (смеется).
Косторная: — Я пытаюсь вспомнить... Нет, он настолько практически ничего не предпринимал сначала, что думала — у меня глюки (улыбается). Что сама себе придумала. Он такой: «Мы только катаемся». Моя мысль: «Нет, мы только катаемся». И друг другу говорили: «Нет, ну это же кринж — и кататься, и встречаться» (смеется).
— Почему? Так понимаю, что пары делятся на два типа — либо это муж и жена, либо люди друг друга ненавидят.
Косторная: — По большому счету, да.
Куница: — Да, очень много таких случаев.
— Гоша, давай ты. Потому что я поняла, что Алена все в духе «не знаю, не помню».
Куница: — Да на самом деле мы только накануне это обсуждали.
Косторная: — Нет такого момента, что — хоп — и все поменялось, стало по-другому. Постепенно происходило.
— Мне кажется, Гоша сейчас скажет другое.
Куница: — Нет, все так и было. Мы просто как-то поехали на репетицию в Питер...
Косторная: — Там погуляли, здесь погуляли.
Куница: — Куда-то сходили, там за ручку взялись, тут еще что-то...
— А кто первый поцеловал?
Куница: — Я.
Косторная: — Он.
— Чем тебя привлек Гоша, кроме своей яркой фамилии?
Куница: — Забавно получается, когда пишут такие заголовки в статьях: «Алена Косторная сделала выброс с Куницей».
Косторная: — Без Георгия, просто фамилия (улыбается). Такое ощущение, как будто взяла зверька и такая: «Что сейчас будет!» Иногда так с котом играю — подкидываю его, еще что-то с ним делаю.
Куница: — Кто не знает, куница — это хищный зверек, который живет в лесу, похож на... Не знаю, на кого.
Косторная: — На выдру, на горностая — примерно из этой оперы. Реально забавно, как будто ходила с животным, крутила его.
— Ну так чем тебе понравился Гоша?
Косторная: — Хотела уйти от вопроса, блин, не получилось (смеется). Внимательностью и галантностью, как и говорила в нашем первом интервью.
— Гоша, в чем проявляется твоя галантность?
Куница: — Не знаю, это Алене виднее... Да я сам, по себе, наверное... Спасибо моей маме, которая меня так воспитала.
Косторная: — Воспитанный.
— Цветы даришь?
Куница: — Дарю.
— Я просто пытаюсь понять, какие критерии.
Куница: — Да в мелочах.
Косторная: — Он в них внимательный. Не во всех, но во многих.
— То есть способен сказать: «Дорогая, ты устала, давай обниму, может, тебе полегче будет».
Косторная: — Ну да. Но, вообще, если я уставшая и злая, то лучше ко мне не подходить. Что ты так смотришь? Видела, как ты сегодня на тренировке кулаки сжимал. Когда ездила за тобой и орала.
Куница: — Потому что пытаешься успокоить, а на тебя сверху еще: «А-а-а!»
— А как тебе такая вспыльчивость Алены? Ты готов к этому? Вы ведь не так давно встречаетесь — понимаешь, что дальше станет хуже?
Куница: — Да в принципе готов. Наверное, поэтому и получается. Я спокойный, если выплескиваю эмоции, то потом где-нибудь отдельно, но не на нее.
Пост про Куницу
— Ты не обиделся, когда Алена написала тот смешной пост в соцсетях: «Завела какую-то куницу. Мама разрешила оставить»?
Куница: — Нет.
Косторная: — Мы сидели вместе в аэропорту, и я даже забыла, что 14 февраля. Просто такая: «Что-то надо выложить. О гоу, сейчас сделаем».
Куница: — Да, мы как раз летели с Кубы.
Косторная: — Нет, не с Кубы — с какого-то шоу, это было ранним утром. Совсем не помнила про 14-е — просто выложила фотку чисто по приколу, посмотреть на реакцию.
— На реакцию человека, который сидел рядом с тобой?
Косторная: — Нет, окружающих. Мы вместе придумывали, что напишу я, а что — Гоша.
— Ну и какая реакция в итоге последовала?
Косторная: — Больше 50 комментариев в духе: «Поздравляю, вы завершили свою спортивную карьеру». Читали и ржали.
Куница: — На самом деле больше положительных отзывов народ оставил.
Косторная: — Поначалу я бы так не сказала.
Куница: — Ну, это поначалу.
Косторная: — Сейчас уже нормально.
— Но ты не обиделся? Ты вообще как реагируешь на шутки?
Куница: — Нет-нет — нормально...
Косторная: — Есть такие шуточки, за которые в зубах бывают промежуточки.
Куница: — Но надо уметь посмеяться над собой. Алена не всегда это умеет.
Косторная: — Умею, но иногда случается идиотизм.
— Ну вот смотри, ты над ним смеешься, а ему, получается, нельзя. Надо только говорить, что ты прекрасная и удивительная.
Косторная: — Не говорю, что всегда нельзя. Просто иногда бывает перебор, как по мне.
— Давайте рассказывайте, когда такое происходило.
Куница: — Какой-нибудь прикол... Я так не вспомню, они быстро появляются.
Косторная: — Не помню, забываю. Просто раз — и я такая: «Гоша, блин!».
Куница: — Когда я шучу и ей что-то не нравится, Алена обычно кричит: «Гоша, ты что, дурак?!»
Косторная (смеется): — Ну, что-то такое, да.
— На такое ты тоже не обижаешься?
Куница: — Нет.
Проверка у родственников
— В осеннем интервью ты мне говорила, что будешь утверждать кандидатуру молодого человека у мамы, папы, дедушки...
Косторная: — Да, Гоша прошел проверку.
— И как это происходило?
Косторная: — Мы приехали на дачу. На какой праздник?
Куница: — Нет, не на праздник.
Косторная: — А, точно, день рождения был позже. Просто заехали на дачу на несколько дней. Как раз все оказались в сборе — Гоша и со взрослыми пообщался, нашел общий язык, и с маленькими. Сколько Софии...
Куница: — Четыре.
Косторная: — Да. Нормально? Он знает, сколько лет моей сестре, племяннице жены дедушки.
— Нормально человек подготовлен.
Косторная: — Просто услышал и запомнил. Возраста у нас идут от четырех лет до 60+. И со всеми наладил контакт. И даже отец после застолья сказал: «Алена, не просри!»
Куница: — Можно я со своей стороны расскажу?
— Конечно! Нужно!
Куница: — Не думал, что это какая-то проверка, был собой. С детьми поиграл, с братьями.
Косторная: — А за ним прямо следили.
Куница: — Это она мне потом рассказала.
— Папин голос, судя по всему, решающий?
Косторная: — Нет, у нас вся семья решает. Ну, мама давно знакома с Гошей, его родителями и родственниками. А вот для папы Гоша вообще новый человек. У меня все сжималось внутри, думала: «Господи, господи, зачем я все это придумала?» Но в итоге минут через 40 он со всеми пообщался, где-то шутканул, где-то посидел, и семья сказала: «Супер, класс! Намного лучше всех твоих предыдущих, идеальный вариант».
— Проверку прошел.
Косторная: — Ну типа того.
В группе Тутберидзе
— Гош, как давно ты запал на Алену? Наверняка раньше, чем встали в пару?
Куница: — Не сказал бы. Алена всегда была красивой и прекрасной, но, когда мы катались в одной школе (у Этери Тутберидзе. — Прим. ред.), даже мыслей таких не возникало. Еще ребенком был — никаких мыслей о личной жизни.
— Ну как? Ты же думал: «Вот, девочка какая красивая».
Куница: — Думал (смеется). Но это не называется «запал». Я не на красоту западаю.
— А на что?
Куница: — На что?
— Что ты у нее-то спрашиваешь?
Куница: — Не спрашиваю. Ну, не на красоту, а на то, какой человек в общении.
Косторная: — Да, я прекрасна, спасибо.
— Так чем Алена взяла твое сердце?
Куница: — Она... Ну... Все мы чуть-чуть сумасшедшие. Вот и нашли друг друга, думаю.
— То есть вот этой сумасшедшинкой?
Куница: — Нет, просто у Алены есть чувство юмора, она веселая, постоянно над чем-то шутит. Расскажу историю: у нас прошла репетиция, пришли домой уставшие... Вместе еще не жили, просто было поздно, и я проводил ее до квартиры.
Косторная: — Мы рядом снимали.
Куница: — Алена спросила: «Ты, наверное, есть хочешь? Накормить?» И сварила вареники с картошкой.
Косторная: — Да, я предполагала, что вернемся уже ночью, на улице минус, еще и каток холодный, есть захочется. Мы в два-три часа только закончили. Я решила: «Ну, раз мы уже не спим, можно и не ложиться. Значит, завтрак».
Куница: — А так Алена очень заботливая, всегда мне что-нибудь готовит.
Косторная: — Да, я такая (улыбается).
— Вы катались в группе Этери Тутберидзе, знали друг друга. Как вообще общались тогда?
Косторная: — Когда Гоша пришел, это вообще был кошмар. Я подумала: «Ни фига себе! Чел, тебе не поперло, тебя сейчас засмеют». Объясню. Мы привыкли, что мальчики катаются в штанах, которые как треники. То есть не на ботинок, а стандартные спортивки, которые наверху пошире, а внизу — зауженные, щиколотку держат. И все, конек ничего не закрывает. А он в этих классических штанах, которые снизу на конек застегиваются, с нажопником. А с ним у нас только девочки катались — и то, когда учили прыжки. Если мальчик выйдет в нажопнике — все, это кринж. И причесон у него был угарный. Подумала: «Блин, тебя хоть предупредить, что ли, может, нажопник снимешь».
Куница: — Меня Глейхенгауз (Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Тутберидзе. — Прим. ред.) предупредил.
— Это вообще распространенная история, когда девушка думает: «Боже, какой ужас!» — а потом начинает встречаться с этим парнем.
Косторная: — Это происходило очень давно.
Куница: — Я тогда был достаточно закрытый.
Косторная: — Да — приходил, ни с кем не общался. Ну, девочки в своей компании, тик-токи, ноготочки, у мальчиков — свои интересы.
Куница: — В свое оправдание хочу сказать: нажопник — защита от того, когда падаешь...
Косторная: — По факту, это шорты из поролона.
Куница: — Я катался без него, но пару раз оставались прямо сильные гематомы. У пацанов в принципе нет шансов его надеть — и ты себе все напрочь просто отбиваешь.
— Ну сейчас ты катаешься без него?
Куница: — Да, конечно. Я его больше и не надевал никогда после той тренировки.
— Когда вы катались в одной группе, вообще не общались?
Косторная: — Нет.
Куница: — Практически нет. Могли поздороваться, пару слов сказать, попросить что-то принести, в зале поговорить совсем немного. Вне тренировок не контачили. Но меня сильно изменил Питер. Я переехал туда без мамы, без всех — в 17 лет. Кота только привез с собой.
— Как это мило.
Куница: — Там все как-то поспокойнее — я раскрепостился, научился жить один.
— Поспокойнее — ты имеешь в виду саму обстановку?
Куница: — Да.
Косторная: — Это повлияло на него — стал более общительным.
— В группе у Тутберидзе ты был более сосредоточенным, закрытым, ни с кем не общался, а потом попал к Москвиной и стал чуть более расслабленным.
Куница: — Ну да.
— И с Аленой стал общаться, с которой до этого не поддерживал контакт, правильно?
Куница: — Выходит, что так (смеется).
— Это странно. Вы были в одной группе и не общались, а потом ваши пути разошлись, и начали.
Куница: — Кто же знал-то?
Косторная: — Вот как-то так.
— Если верить интернету, Гоша хорошо общается с Камилой Валиевой и даже отдыхал с ней вместе. Ты как вообще, не ревнуешь?
Косторная: — Так это было сто лет назад.
Пять партнерш за два года
— Гош, ты до Алены за два года покатался с пятью разными партнершами. Почему такая большая ротация?
Куница: — Могу кратко рассказать: я пришел к Тамаре Николаевне (Москвиной. — Прим. ред.), попробовал тренироваться с одной девочкой, просто чтобы понять парное катание. Она по росту мне не подходила — высокая. Изначально понимал, что с ней, скорее всего, кататься не буду.
Потом встал в пару со своей постоянной на тот момент партнершей, так прошло полтора сезона, а в середине второго разошлись, так и не дойдя до главного старта. Не готовы оказались выступать. После пробовался с разными девочками, но не сказать, что с ними прям катался — не было постоянства. Потом уже перешел к Сергею Сергеевичу (Рослякову. — Прим. ред.).
— Так как у тебя большой опыт, то наверняка должно быть какое-то чутье: с этой партнершей не пошло, с той не дошли до стартов, а какие ощущения насчет Алены?
Куница: — Чутье... Я же не Человек-паук, чтобы у меня было шестое чувство.
Косторная: — Дружелюбный сосед Человек-паук.
Куница: — В Алене я уверен. Надеюсь, она уверена во мне и все получится.
— Алена, уверена?
Косторная: — Да. Я что, просто так, что ли, напрягаюсь?
— Будучи одиночником, ты добивался определенных успехов по юношам. Почему ушел в парное катание? Ходили разговоры, что у тебя в арсенале не имелось четверных прыжков.
Косторная: — Вообще-то имелись.
Куница: — Делал и тулуп, и сальхов, но на тренировках. В прокатах — не успел, может, потом и прыгал бы, но было тяжеловато. Да и в принципе, если посмотреть на мировое фигурное катание на тот момент...
Все эти японцы выдавали какой-то сумасшедший контент, и я понимал, что при любых раскладах станут бороться за середину, не за топ-1-2-3. Может, даже не за шестерку. Внутри России, может, и находился на каком-то уровне. Тогда еще случился переломный момент: занял четвертое место на первенстве страны, став первым запасным на юниорский чемпионат мира — Даня Самсонов травмировался и не поехал, должен его заменить. Но так получилось, что у меня не было технического минимума для международных соревнований.
Косторная: — Нельзя ни с того ни с чего взять и поехать на чемпионат мира, даже если отобрался — у тебя должен быть международный рейтинг.
Куница: — Меня тогда не смогли заявить. Поехал мой друг Илья Яблоков. А я — в Питер в пары.
— Это — прагматичный расчет? То есть ты не уперся рогом и не сказал: «Так, отправлюсь на какой-нибудь турнир, чтобы получить международный рейтинг».
Косторная: — Так вот прикол в том, что между датой, когда сказали, что нужен рейтинг, и чемпионатом мира не проходило никаких подобных стартов.
— Это понятно. А на следующий сезон?
Куница: — Сама Этери Георгиевна (Тутберидзе. — Прим. ред.) и Сергей Розанов еще в начале сезона говорили... Оно тяжелым выходило, ничего не получалось, тренеры предлагали: «Может, попытаешься в пары?» Я уже тогда думал: «Если так — почему не попробовать?»
— Не жалеешь?
Куница: — Если бы не перешел в пары, сейчас не сидел бы тут рядом с Аленой.
Москвина и Мишин
— Если возвращаться к Москвиной, она — один из самых мягких тренеров. Почему ты и от нее ушел?
Куница: — Не я уходил. Сказали, что партнерши нет, и меня не могут оставить, чтобы тратить время на вкатку с новыми девочками: «Мы тебе дали все, что могли. Все, что готовы посоветовать, — возвращайся в Москву. Наверное, сейчас это лучшее решение. Девочки для тебя у нас нет».
— Вы так переглянулись и посмеялись, когда я сказала про мягкость Москвиной...
Косторная: — Не бывает мягких тренеров. Они, может, с виду божьи одуванчики, а на самом деле там все не так просто. Вообще в принципе нет такого, что тренер не жесткий. Понимающий — да, но все равно втык дать не вопрос.
Куница: — Просто Тамара Николаевна свою жесткость проявляет по-другому. Не кричит, но способна сказать так, что...
Косторная: — Не очень приятненько будет.
Куница: — Что ты утонешь еще ниже, чем если бы кричали. И она очень любит приводить разные примеры из жизни.
— Ты помнишь их?
Куница: — Помню, но не уверен, что это можно выпускать в эфир.
Косторная: — Расскажи про воробушка.
Куница: — Это уже Алексей Николаевич Мишин.
Косторная: — Какая разница? Они же из одной оперы. Думаю, Тамара Николаевна то же самое говорит.
Куница: — Есть две истории. Первая: условно, пара идет на элемент, делает одно и то же, не получается, падают. Москвина подзывает всех и говорит: «Что вы делаете одно и то же? Головой об стену бьетесь, как дятел». Потом поворачивается к борту и начинает об него головой биться.
Косторная: — Со всей дури!
— Как ей не жалко свою голову? Вот ты сказал «делают одно и то же», у нас в синхронном плавании Татьяна Николаевна Покровская всегда говорит: «Делали-делали и обделались».
Куница: — Вот вторая история как раз про «обделались». Матвей Ветлугин рассказывал, как Алексей Николаевич Мишин ему приводил пример. Матвей последним номером попал на финал «Гран-при России». Алексей Николаевич преподнес это так. Летит зимой воробушек, холодно, дрожит, думает: «Сейчас умру». И вдруг — бац — темно и тепло, хорошо, согрелся. Коровья лепешка на него сверху бахнулась — и он в ней сидит. Думает: «Ну, все, согрелся, нос высуну — и полечу». Так вот Мишин сказал Матвею: «Вот ты попал туда — и сиди в своей коровьей лепешке. Воробушек нос высунул, полетел — его коршун съел».
— Тебе один тренер прямо сказал: «Уходи», второй намекнул. Как с этим справлялся, какие мысли возникали?
Куница: — Просто знал, к чему иду. Ну вот есть стимул доказать.
— Вообще, вы вдвоем собрались с такой мотивацией?
Косторная: — Да.
— Давайте по очереди — кто, кому и что хочет доказать?
Косторная: — В моем понимании — во-первых, самой себе, что я не одноразовый атлет, а тот, который сможет чего-то добиться и тут и там. Во-вторых, естественно, людям, которые дерьмо на меня лили, говорили: «Вот, ты такая-сякая, ленивая, не спортсмен» и так далее. И народу в интернете, и «экспертам» телефонным, некоторые из которых очень плохо относятся к тому, что перешла, вид сменила. Наверное, хочется сказать последнее слово: нет, я способна быть уникальным спортсменом, который везде добьется того, чего хочет. В любом деле. В данный момент это фигурное катание.
Куница: — Хочу просто доказать, что я — не один из ста или тысячи ребят когда-то неплохого уровня, кто катался в юниорах. Что могу достичь чего-то большего, максимальных высот. Хочется показать это и ряду тренеров, и некоторым партнершам... Которые со мной катались — или не стали кататься.
— То есть были партнерши, говорившие: «Не буду вставать в пару, потому что у тебя низкий уровень»?
Куница: — Не совсем так — просто не стали кататься в итоге.
— Не сработались.
Куница: — Да.
— Хочешь доказать: вот, с тобой не получилось, но с другими...
Куница: — Не то что с другими, а просто что я могу.
Косторная: — Я могу, а ты — дерьмо. Вырвалось, простите (смеется).
Сравнение с Трусовой и Кондратюком
— Не боитесь, что вас начнут бесконечно сравнивать с парой Трусова — Кондратюк.
Косторная: — У нас немного другая история.
— Ну я же знаю, что ты следишь за тем, что про тебя пишут, что говорят. Есть какие-то сравнения типа борьба пар?
Косторная: — Нет.
Куница: — В этом плане — нет.
Косторная: — Вообще нет, ни разу ничего не видела.
— Вы оба — амбициозные люди, хотите всем все доказать. Какие спортивные цели на ближайшее время?
Косторная: — Пока это те самые прокаты в сентябре. А там — как пойдет. В целом же — выйти на хороший уровень, демонстрировать качество, исполнение элементов. Ставить программы, которые будут нравиться людям. А не то, что мы заехали, дай бог прыгнули, там коснулись рукой, здесь недоделали. Хочется, чтобы зрителям было интересно смотреть, чтобы мы выходили, а они думали: «Блин, а что они в этот раз покажут?» Чтобы народ шел на нас, на нашу пару.
Куница: — Я не говорю, что мы в первый же сезон станем первой парой России.
Косторная: — Это вряд ли. Но хотя бы стремиться к чему-то...
— Вспоминаем про воробушка.
Косторная: — Просто держать в мыслях, что в конечном счете неплохо через какой-то период времени задумываться о высоких достижениях.
— Вы действительно интересные люди, в любом случае на вас придут, уж на первый прокат — точно. Причем и те, кто вас любит, и те, кто нет.
Косторная: — Да. Будет махач хейтеров. На самом деле знаю, что мы совсем скоро будем кататься в первый раз, пробовать новую программу, еще не с полными элементами, но попробуем, почему нет? Уже готова к тому, что кто-то напишет: «Это отвратительно, фу, ужас!», а кто-то так: «Ребята, да, не все идеально, но давайте работайте, у вас есть прогресс, мы в вас верим». И между этими двумя категориями людей всегда будет срач. Одни станут засирать, а другие говорить: «Попробуй выйди и сделай так же, они совсем недавно катаются».
— Что сейчас готовите, какой контент будете показывать? Или это секрет?
Куница: — Не секрет.
Косторная: — Короткая программа.
Куница: — Да, короткая программа. Тройной прыжок, двойной выброс, двойной подкрут. Поддержка третьего уровня.
— Два одиночника в паре. В чем ваши плюсы и в чем минусы, когда такие люди объединяются?
Куница: — Ну, я, наверное, спокойный человек, Алена — эмоциональная. Мне кажется, это дает золотую середину.
Косторная: — Мы идеально друг друга дополняем, максимально чувствуем партнера.
— Я сейчас больше о спортивной составляющей.
Косторная: — Может быть, из-за того, что недавно делала очень сложные прыжки, а Гошин мышечный корсет не забывает, что это такое, подобное дает возможность исполнять какие-то очень сложные прыжковые элементы. О них, естественно, задумываемся, но делать начнем чуть позже.
Куница: — Хорошее катание, приличное владение коньком.
Косторная: — Мало пар, которые занимаются этим.
— Получается, ваш бэкграунд идет только в плюс.
Косторная: — Конечно.
— И все же минусы есть?
Косторная: — Да. Мы не скатанные, я вообще не представляла, что это такое — кататься в паре.
— А что представляла и что получилось?
Косторная: — Естественно, когда со стороны смотришь, все выглядит легко, а когда едешь сама, это очень тяжело — лишний раз не зарядить по ногам партнеру или еще что-то. Я все шоу просто избивала Гошу. На одном движении, когда он меня поднимал, автоматически коленки изгибались назад, и, соответственно, по надкостницам ему лезвиями заезжала. Постоянно то кровь, то еще что-то. Выходил злой, просто не знаю...
— Минуту назад: «Я спокойный, уравновешенный человек».
Куница: — Да, спокойный, в себе это держу...
Косторная: — Я вижу, что он злится, но не сорвется на меня, и понимаю, что сейчас кому-то другому прилетит. Еще проявляется в мелочах: думаешь, что ровно едем, а посмотрели видео — это кошмар. Чисто куриные лапки.
— Гоша, ты как человек, который катался с разными партнершами, в чем помогаешь Алене в плане скатываемости?
Куница: — Первое время объяснял, как должно быть. Много всего.
— Думала, скажешь: «Просто терплю».
Куница: — Ну как на нее можно ругаться, она же не знает еще вид досконально.
Косторная: — То есть вышла на лед и не понимаю, что делать. А мне говорят: так, это туда, руку сюда, тут повернулась, там завернулась узлом, три сальто и шпагат. Я стою — все поняли задание, а я нет. Вот впереди меня шкаф — что мне с ним делать? Я в два раза меньше и не понимаю, с какой стороны подлезть.
А это же все происходит на ходу, не могу сказать Гоше: «Стой!» Обогнать и поехать дальше. Не получится. Для меня это просто непонятно — что, куда, как? До сих пор некоторые упражнения, которые дают до основных элементов... Чешу голову и думаю: «Это что? Это как?» Гоша мне долго объяснял, что, куда и как. Сижу и чувствую себя тупой, потому что не знаю, а он знает.
Куница: — Иногда тоже забываюсь. Я-то это знаю и умею, и мне кажется, что она тоже знает и умеет, но Алена еще не до конца все усвоила, ей надо более тщательно разжевывать.
— Какие отношения у вас с Росляковым? Как общаетесь, что происходит на тренировках?
Косторная: — Хорошие, рабочий процесс, все как у всех, ничего нового.
Куница: — Сергей Сергеевич входит в положение спортсменов, ведет постоянный диалог. Если что-то болит или плохое состояние, ты обязан ему об этом сообщить, он сразу подберет другой план тренировки. У него четко расписаны разминки, лед.
Косторная: — У нас есть чат, минут за 15 до начала разминки присылается сообщение — правда, все уже знают, что делать — условно, 10 минут бега, эти многоскоки, те многоскоки, подкачка, через каждую минуту прыжок. Короче, все мелочи. И мы идем прямо по этому плану.
— Вы с таким воодушевлением об этом говорите — значит отношения с тренером действительно хорошие.
Косторная: — Приятно, когда идешь на занятие и знаешь, что предстоит делать. А не когда ставят перед фактом, что сегодня 10 прокатов — и все.
Куница: — Ага, приходит заспавшийся тренер, на щеке каша, и такой: «Сейчас подумаю, чем вас озадачить, вы пока раскатайтесь, сейчас приду».
— Это ты про какого-то конкретного тренера?
Куница: — Нет.
Косторная: — Обычно я так выхожу. Ладно, шучу. Я с детьми работаю, в 6.45 тяжело находиться на льду.
— Ты сейчас еще и этим занимаешься?!
Косторная: — Да. У нас готовится сбор в Калужской области, где мы с Гошей будем тренерами. Семь дней, мастер-классы, которые, думаю, могут прилично поднять уровень спортсмена. Все распределено по группам. Первая — профессионалы, там изучение более сложных элементов, трудные шаги и программы. Вторая — любители, которые что-то учат, уже взрослые люди, интересующиеся фигурным катанием.
— А это не помешает вашей подготовке?
Косторная: — У нас в это время как раз отпуск. Из него одна неделя из двух уйдет на этот сбор, где и мы станем кататься, не терять связь со льдом, еще и помогать детям.
— А отдохнуть?
Косторная: — Это уже вторая неделя.
— Успеете?
Косторная: — Должны по идее.
Куница: — Алена в основном с утра тренером трудится, а я — вечером.
Косторная: — Да. Просто не могу таким заниматься после своей тренировки, уже уставшая. Лучше я в пять утра встану и приеду на какой-то дворец в 6.45, головой в руль, закрывая глаза на ходу, но на льду все равно разойдусь.
— То есть в дальнейшем вы хотели бы работать тренерами?
Косторная: — Не то чтобы хотели, но почему нет? Почему не попробовать? Это плюс к институту — учимся на тренеров. У нас есть дополнительная практика. По большому счету это ведь можно и как практику засчитать.
Куница: — Лишним точно не будет.
Машины
— Осенью ты мне говорила, что машину не водишь и вообще авто тебе не дают. А теперь — «головой в руль». То есть уже разрешили?
Косторная: — Да. Мы после зимних шоу выбирали Гоше автомобиль, ну, один на двоих.
— У вас прямо семейная жизнь.
Косторная: — Да. Но потом решили, что это будет чисто Гошина машина. У меня же есть. Мы угарно подбирали, потому что я плохо езжу по зеркалам. Мне нужна камера.
Куница: — Я смотрю на какие-то характеристики, ходовые качества. А Алена выбирала так: «Красивая, и экранчик хороший».
— Нормальная девочка.
Косторная: — Мне нужна небольшая, чтобы внутри был сенсорный экранчик и чтобы, пока еду, он по кругу все показывал.
— Круговая камера.
Косторная: — Да. И чтобы «лицо» у авто красивое. Бывают машины, у которых перед некрасивый.
Куница: — В итоге у нас две почти одинаковые модели. У меня Cherry Tigo 4, у Алены — Cherry Tigo 4Pro.
Косторная: — В итоге мне дедушка с папой подарили автомобиль на 8 Марта.
— Может, дедушка с папой посмотрели наше первое интервью?
Косторная: — Нет, мне не давали машину, потому что думали, что не справлюсь. Когда в первый раз приехали на Гошиной, дед заорал: «Куда ты газуешь на кирпичной плитке?» Но после этого последовал диалог, что мне пора иметь свое транспортное средство.
— Выходит, спасибо Гоше и его машине.
Косторная: — Да. Мне кажется, если бы появилась тогда без авто, то тот диалог не начался бы.
Главные соперники
— Как в мире фигурного катания относятся к вашей паре? Есть ли какая-то злость, зависть? Как вас обсуждают? Вы же, наверное, это чувствуете, видите.
Косторная: — Пока никак.
— То есть вас не воспринимают как конкурентов?
Косторная: — Еще нет. Просто «ребята самодеятельностью занимаются, что-то хотят».
— Это про вас так говорят?
Косторная: — Вполне логичное мнение. Пока мы ничего из себя не представляем, нигде не стартуем, ничего не показываем.
— А кого воспринимаете как соперников?
Хором: — Самих себя.
— Слушайте, это прямо какие-то высокопарные слова — как в голливудском кино.
Косторная: — А кого можно воспринимать как соперников, когда...
— Но вы же ведете свой рейтинг пар какой-то?
Косторная: — Мы пока зациклены чисто на своих элементах. Едем, тренируемся — надо, допустим, выброс сделать. Не думаю: «А вот у нее получилось, а у меня — нет». Мне бы с него выехать хотя бы.
— Мне кажется, когда следишь за конкурентами, это тебя больше подстегивает.
Косторная: — Пока мы не на таком уровне, который позволяет следить за кем-то. Нам бы свое сделать.
Куница: — Выйдем, судьи нас оценят, тогда будет понятно, где мы: там (показывает вверх) или там (показывает вниз).
Вне катка
— Как чаще всего проводите время вместе вне катка?
Куница: — Смотрим фильмы или сериалы.
— Какие у вас любимые? Что смотрели недавно?
Косторная: — Недавно смотрели «Сумерки».
— Так уже старый.
Косторная: — И что?
Куница: — Ну, старое посмотрели, а так, новое — про вампиров вот.
Косторная: «Вампиры средней полосы», «Фандорина».
Куница: — Да много чего.
Косторная: — Еще досматривала «Гранд Лион», потому что вышло три новых сезона.
— А погулять?
Косторная: — Не всегда готова, потому что ранние подъемы и поздние засыпания — это тяжеловато.
— Диван и сериал лучше?
Косторная: — Ну, периодически, не всегда.
Куница: — Можем в гости съездить либо к моей маме, либо к Алениным родственникам.
— Твоя мама и родители Алены знакомы?
Косторная: — Да, конечно.
Куница: — С Алениной мамой — да. А вот с отцом, дедушкой и другими родственниками — еще нет.
— Когда планируете познакомить?
Косторная: — Попозже.
Куница: — Я вот задумался над этим вопросом. Пока не планировали. Как-то само придет, думаю.
— Есть какие-то мысли? Предложение Алене будешь делать?
(Смеются, Георгий делает вид, что встает со стула.)
Косторная: — Держите его, он сбегает! (Смеются.)
Куница: — Время покажет.
— Ваша главная совместная мечта?
Косторная: — Пока — доехать до отдыха. Хочу на море.
— Куда?
Косторная: — Хотя бы в Турцию.
Куница: — Зимой ездили на Кубу. Все отлично, но есть большой минус — комары и мошки по вечерам.
Косторная: — И не только по вечерам. Они такие маленькие, их почти не видно. Просыпаешься весь покусанный, хуже, чем ветрянка. Это вообще жесть. Настолько чешется ...
— Может, вы в такой период попали?
Косторная: — Нет, там так круглый год. Сама Куба по большому счету стоит на болотах.
Куница: — Ну, как на болотах... Там такие болота — вот море, а от моря соленая вода оттекает. Там хорошие, чистые водоемы, но мошки...
Косторная: — Я постоянно сидела на противоаллергенных таблетках, потому что чесалось невыносимо. Ночью просыпалась и расчесывала это все, у меня кровавые подтеки по всему телу, прям не могла.
«Провокационный вопрос»
— Что бы вы выбрали: долгую совместную счастливую жизнь без титулов или разойтись, но взять олимпийские медали?
Куница: — Какие-то у вас провокационные и неправильные вопросы (смеется).
Косторная: — Чтобы была олимпийская медаль, для начала нужно, чтобы нас допустили до Игр. Не знаю, у меня нет вечной цели выиграть на них награду, не гонюсь именно за этим. Может, у нас будет десять золотых медалей чемпионата мира.
— Я думала, ты сейчас скажешь: «10 детей».
Косторная: — Фу.
— В смысле «фу»?
Косторная: — Я не люблю детей.
— Это пока.
Косторная: — Мне все так говорят. У мамы такая же история. Тоже не любит детей.
— И вот передо мной сидит ее дочь.
Косторная: — Она говорит: «Я вас тоже не очень любила поначалу. Вы выросли — и понравились». Отвечаю: «Спасибо». У меня подружка есть, тоже Алена зовут, показывает мне: «Ой, смотри, у меня племяшки» или еще что-то в этом духе, говорю: «Ты котиков покажи, меня это умиляет больше. Песиков, кроликов, кого угодно».
— Я смотрю на Гошу и вижу, что у него совсем другие мысли.
Косторная: — А он любит детей.
Куница: — Я люблю, да. Алена не то что не любит, мне кажется, боится. Потому что когда я в первый раз дал ей на руки свою маленькую сестру...
Косторная: — У меня началась паника! Что мне с этим делать?
— На провокационный вопрос Алена ответила.
Косторная: — А ты, Гоша, кстати, нет.
— То есть она согласна на расход и 10 медалей.
Косторная: — Нет! Вопрос был про Олимпиаду, а я сказала, что она мне в принципе не очень важна. Сейчас тебя спровоцируют, а прикинь, вдруг это я специально вопрос написала, чтобы тебя проверить? Сейчас выйдем отсюда, и пойдешь пешедралом.
Куница: — Почему мы должны разделять это, если можем совместить? Вот, Вика Синицина с Никитой Кацалаповым прекрасно живут.
Косторная: — Ну, им такие вопросы не задавали, наверное (улыбается).
— В общем, все совмещать.
Куница: — Да.