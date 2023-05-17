«Мой отец сказал про Гошу: «Алена, не просри!» Косторная и Куница рассказали историю своей любви

чемпионка Европы-2020 по фигурному катанию среди одиночниц, которая перешла в спортивные пары, и ее партнер . Разговор опубликован на На вопросы колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной ответили. Разговор опубликован на YouTube -канале «Без воды»

Как родилась пара на льду

— Алена, мы с тобой прошлой осенью в интервью это обсуждали, ты тогда дала, можно сказать, эксклюзив о том, что переходишь в спортивные пары. Теперь все официально, причем вы с Гошей — пара не только в фигурном катании, но и в жизни. Когда в прошлый раз говорила об этом, уже знала, что так будет, или сомневалась?

Косторная: — Знала, но не хотела сразу рассказывать, потому что было неизвестно, что произойдет в дальнейшем. А сейчас уже все — катаемся вместе.

— Почему твоим партнером стал Гоша? Как вообще родилась ваша пара?

Косторная: — Как? Давай рассказывай.

Куница: — А почему я?

Косторная: — Послушаем с твоей стороны, как это случилось.

Куница: — Насколько я помню, когда ты ходила на то интервью, у нас была только вторая тренировка вместе. После нее ты и поехала на разговор. Я тогда конкретно еще ничего не понимал. Думал: «Может, получится что-то, может, нет, попробуем». Тем более давно без партнерши оставался. В итоге все получилось.

— А в итоге кто кому позвонил, как это все происходило?

Косторная: — Ты меня поздравил с днем рождения.

Куница: — Да, просто написал. А Алена спросила меня...

Косторная: — Я спросила, какие планы, потому что не знала, что дальше делать. Тем более мне предстояла операция. Размышляла над разными вариантами. Например, шоу — появился вариант уехать на корабль...

— У нас в водных видах спорта тоже многие так уезжают.

Косторная: — Вот, этот корабль — огромный лайнер, там и каток, и все-все-все. В общем, получается entertainment team. Мне написали: «Да, тебя можем взять. Одна — это хорошо, но надо бы, чтобы партнером». Я сообщила Гоше и по поводу шоу, и по поводу этого лайнера. Потом прошла операция, я после первой реабилитации сказала: «Все, выхожу, пошли учить поддержки». Это было в октябре?

Куница: — Не помню точно, где-то сентябрь — октябрь.

Косторная: — Конец сентября — начало октября.

— Ты рассказываешь про лайнер, про шоу, а сейчас, насколько понимаю, вы готовитесь выступать на соревнованиях.

Косторная: — Ну да. Попробовали, посмотрели, что и как, и в один момент я поняла, что не хочу возвращаться туда, откуда пришла. Подошла к Гоше, сказала, что так и так. Он ответил: «Ну, иди, говори тренерам. Посмотрим, что будет».

— И что же?

Косторная: — На самом деле очень спокойная реакция. Мне еще дали кучу времени на то, чтобы подумать.

Куница: — Чтобы попробовать себя на тренировках. Потому что на первых порах легко сказать, а когда начинается рабочий процесс, становится тяжело.

Косторная: — Одна и та же рутина.

Куница: — Смотрели, справится ли она, будет ли ей интересно. В итоге вроде справилась.

Косторная: — Да — поглядим, как пойдет дальше.

из личного архива

Тренер Росляков

— Что стало самым тяжелым? Вы ведь оба изначально — одиночники, но встали в пару.

Куница: — Ну, мне попроще было, я уже два года так катался. Полтора из них — с партнершей, еще полгода — один.

Косторная: — Мне пришлось тяжело в плане некоторых элементов. Я со своего-то веса не могу нормально приземлиться иногда, а тут еще какие-то непонятные телодвижения, которые надо выполнять. Из-за того, что начинала делать и думать об элементе, переставало получаться вообще все. Просто ступор, тело говорило: «Не хочу, остановись».

— Ты говоришь, что когда задумывалась, то не получалось. Выходит, должна довериться Гоше.

Косторная: — Я должна и довериться, и довести свои движения до автоматизма. Чтобы ехала и не заморачивалась: «Так, села на правую ногу, левую туда, правую руку сюда, повернули корпус, три раза моргнули, чихнули, прыгаем». Нужно, чтобы тело как бы само делало.

Куница: — Просто слишком много думать иногда вредно.

— Как вашим тренером стал Сергей Росляков?

Куница: — Я тренировался у Тамары Николаевны Москвиной, потом перешел к Сергею Сергеевичу. Какое-то время катался у него. Так как я уже работал с ним, он и смотрел на Алену, и...

Косторная: — Я просто пришла, чтобы мне поставили поддержки для шоу. Понравилось, сказала: «Сергей Сергеевич, немного задержусь». Он ответил: «Хорошо, давай посмотрим, что и как, а потом уже будешь решать».

— Но Росляков до сих пор не говорит, что вы уже сформировавшаяся пара. Вот его цитата: «Они еще притираются, подкатываются».

Косторная: — Да, потому что вкатывание — это долгий процесс. Еще недостаточно.

Куница: — Сформировавшаяся пара — это когда мы уже выйдем на соревнования и точно будем конкурентоспособны.

— Когда выйдете на официальный старт?

Косторная: — Если нам дадут возможность пройти сентябрьские прокаты, то, конечно, ею воспользуемся. Но, естественно, решать нашей федерации.

Куница: — Ну и многое зависит от нас, окажемся ли мы готовы к этому моменту.

Косторная: — Надеюсь, окажемся.

— Я, конечно, не эксперт в фигурном катании, но то, что вижу в соцсетях — подкрутки, поддержки, — очень нравится, очень красиво. Думаю, что вы будете готовы.

Косторная: — Осталось только собрать все это в одну кучу.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Как родилась пара в жизни

— Как ты поняла, что Гоша — партнер в фигурном катании, но еще по жизни.

Косторная: — Не знаю, как-то само так получилось.

— Но был же какой-то момент, когда ты на него по-другому посмотрела?

Косторная: — Да...

Куница: — Давай-давай, рассказывай (смеется).

Косторная: — Я пытаюсь вспомнить... Нет, он настолько практически ничего не предпринимал сначала, что думала — у меня глюки (улыбается). Что сама себе придумала. Он такой: «Мы только катаемся». Моя мысль: «Нет, мы только катаемся». И друг другу говорили: «Нет, ну это же кринж — и кататься, и встречаться» (смеется).

— Почему? Так понимаю, что пары делятся на два типа — либо это муж и жена, либо люди друг друга ненавидят.

Косторная: — По большому счету, да.

Куница: — Да, очень много таких случаев.

— Гоша, давай ты. Потому что я поняла, что Алена все в духе «не знаю, не помню».

Куница: — Да на самом деле мы только накануне это обсуждали.

Косторная: — Нет такого момента, что — хоп — и все поменялось, стало по-другому. Постепенно происходило.

— Мне кажется, Гоша сейчас скажет другое.

Куница: — Нет, все так и было. Мы просто как-то поехали на репетицию в Питер...

Косторная: — Там погуляли, здесь погуляли.

Куница: — Куда-то сходили, там за ручку взялись, тут еще что-то...

— А кто первый поцеловал?

Куница: — Я.

Косторная: — Он.

— Чем тебя привлек Гоша, кроме своей яркой фамилии?

Куница: — Забавно получается, когда пишут такие заголовки в статьях: «Алена Косторная сделала выброс с Куницей».

Косторная: — Без Георгия, просто фамилия (улыбается). Такое ощущение, как будто взяла зверька и такая: «Что сейчас будет!» Иногда так с котом играю — подкидываю его, еще что-то с ним делаю.

Куница: — Кто не знает, куница — это хищный зверек, который живет в лесу, похож на... Не знаю, на кого.

Косторная: — На выдру, на горностая — примерно из этой оперы. Реально забавно, как будто ходила с животным, крутила его.

— Ну так чем тебе понравился Гоша?

Косторная: — Хотела уйти от вопроса, блин, не получилось (смеется). Внимательностью и галантностью, как и говорила в нашем первом интервью.

— Гоша, в чем проявляется твоя галантность?

Куница: — Не знаю, это Алене виднее... Да я сам, по себе, наверное... Спасибо моей маме, которая меня так воспитала.

Косторная: — Воспитанный.

— Цветы даришь?

Куница: — Дарю.

— Я просто пытаюсь понять, какие критерии.

Куница: — Да в мелочах.

Косторная: — Он в них внимательный. Не во всех, но во многих.

— То есть способен сказать: «Дорогая, ты устала, давай обниму, может, тебе полегче будет».

Косторная: — Ну да. Но, вообще, если я уставшая и злая, то лучше ко мне не подходить. Что ты так смотришь? Видела, как ты сегодня на тренировке кулаки сжимал. Когда ездила за тобой и орала.

Куница: — Потому что пытаешься успокоить, а на тебя сверху еще: «А-а-а!»

— А как тебе такая вспыльчивость Алены? Ты готов к этому? Вы ведь не так давно встречаетесь — понимаешь, что дальше станет хуже?

Куница: — Да в принципе готов. Наверное, поэтому и получается. Я спокойный, если выплескиваю эмоции, то потом где-нибудь отдельно, но не на нее.

из личного архива

Пост про Куницу

— Ты не обиделся, когда Алена написала тот смешной пост в соцсетях: «Завела какую-то куницу. Мама разрешила оставить»?

Куница: — Нет.

Косторная: — Мы сидели вместе в аэропорту, и я даже забыла, что 14 февраля. Просто такая: «Что-то надо выложить. О гоу, сейчас сделаем».

Куница: — Да, мы как раз летели с Кубы.

Косторная: — Нет, не с Кубы — с какого-то шоу, это было ранним утром. Совсем не помнила про 14-е — просто выложила фотку чисто по приколу, посмотреть на реакцию.

— На реакцию человека, который сидел рядом с тобой?

Косторная: — Нет, окружающих. Мы вместе придумывали, что напишу я, а что — Гоша.

— Ну и какая реакция в итоге последовала?

Косторная: — Больше 50 комментариев в духе: «Поздравляю, вы завершили свою спортивную карьеру». Читали и ржали.

Куница: — На самом деле больше положительных отзывов народ оставил.

Косторная: — Поначалу я бы так не сказала.

Куница: — Ну, это поначалу.

Косторная: — Сейчас уже нормально.

— Но ты не обиделся? Ты вообще как реагируешь на шутки?

Куница: — Нет-нет — нормально...

Косторная: — Есть такие шуточки, за которые в зубах бывают промежуточки.

Куница: — Но надо уметь посмеяться над собой. Алена не всегда это умеет.

Косторная: — Умею, но иногда случается идиотизм.

— Ну вот смотри, ты над ним смеешься, а ему, получается, нельзя. Надо только говорить, что ты прекрасная и удивительная.

Косторная: — Не говорю, что всегда нельзя. Просто иногда бывает перебор, как по мне.

— Давайте рассказывайте, когда такое происходило.

Куница: — Какой-нибудь прикол... Я так не вспомню, они быстро появляются.

Косторная: — Не помню, забываю. Просто раз — и я такая: «Гоша, блин!».

Куница: — Когда я шучу и ей что-то не нравится, Алена обычно кричит: «Гоша, ты что, дурак?!»

Косторная (смеется): — Ну, что-то такое, да.

— На такое ты тоже не обижаешься?

Куница: — Нет.

из личного архива

Проверка у родственников

— В осеннем интервью ты мне говорила, что будешь утверждать кандидатуру молодого человека у мамы, папы, дедушки...

Косторная: — Да, Гоша прошел проверку.

— И как это происходило?

Косторная: — Мы приехали на дачу. На какой праздник?

Куница: — Нет, не на праздник.

Косторная: — А, точно, день рождения был позже. Просто заехали на дачу на несколько дней. Как раз все оказались в сборе — Гоша и со взрослыми пообщался, нашел общий язык, и с маленькими. Сколько Софии...

Куница: — Четыре.

Косторная: — Да. Нормально? Он знает, сколько лет моей сестре, племяннице жены дедушки.

— Нормально человек подготовлен.

Косторная: — Просто услышал и запомнил. Возраста у нас идут от четырех лет до 60+. И со всеми наладил контакт. И даже отец после застолья сказал: «Алена, не просри!»

Куница: — Можно я со своей стороны расскажу?

— Конечно! Нужно!

Куница: — Не думал, что это какая-то проверка, был собой. С детьми поиграл, с братьями.

Косторная: — А за ним прямо следили.

Куница: — Это она мне потом рассказала.

— Папин голос, судя по всему, решающий?

Косторная: — Нет, у нас вся семья решает. Ну, мама давно знакома с Гошей, его родителями и родственниками. А вот для папы Гоша вообще новый человек. У меня все сжималось внутри, думала: «Господи, господи, зачем я все это придумала?» Но в итоге минут через 40 он со всеми пообщался, где-то шутканул, где-то посидел, и семья сказала: «Супер, класс! Намного лучше всех твоих предыдущих, идеальный вариант».

— Проверку прошел.

Косторная: — Ну типа того.

из личного архива

В группе Тутберидзе

— Гош, как давно ты запал на Алену? Наверняка раньше, чем встали в пару?

Куница: — Не сказал бы. Алена всегда была красивой и прекрасной, но, когда мы катались в одной школе (у Этери Тутберидзе. — Прим. ред.), даже мыслей таких не возникало. Еще ребенком был — никаких мыслей о личной жизни.

— Ну как? Ты же думал: «Вот, девочка какая красивая».

Куница: — Думал (смеется). Но это не называется «запал». Я не на красоту западаю.

— А на что?

Куница: — На что?

— Что ты у нее-то спрашиваешь?

Куница: — Не спрашиваю. Ну, не на красоту, а на то, какой человек в общении.

Косторная: — Да, я прекрасна, спасибо.

— Так чем Алена взяла твое сердце?

Куница: — Она... Ну... Все мы чуть-чуть сумасшедшие. Вот и нашли друг друга, думаю.

— То есть вот этой сумасшедшинкой?

Куница: — Нет, просто у Алены есть чувство юмора, она веселая, постоянно над чем-то шутит. Расскажу историю: у нас прошла репетиция, пришли домой уставшие... Вместе еще не жили, просто было поздно, и я проводил ее до квартиры.

Косторная: — Мы рядом снимали.

Куница: — Алена спросила: «Ты, наверное, есть хочешь? Накормить?» И сварила вареники с картошкой.

Косторная: — Да, я предполагала, что вернемся уже ночью, на улице минус, еще и каток холодный, есть захочется. Мы в два-три часа только закончили. Я решила: «Ну, раз мы уже не спим, можно и не ложиться. Значит, завтрак».

Куница: — А так Алена очень заботливая, всегда мне что-нибудь готовит.

Косторная: — Да, я такая (улыбается).

— Вы катались в группе Этери Тутберидзе, знали друг друга. Как вообще общались тогда?

Косторная: — Когда Гоша пришел, это вообще был кошмар. Я подумала: «Ни фига себе! Чел, тебе не поперло, тебя сейчас засмеют». Объясню. Мы привыкли, что мальчики катаются в штанах, которые как треники. То есть не на ботинок, а стандартные спортивки, которые наверху пошире, а внизу — зауженные, щиколотку держат. И все, конек ничего не закрывает. А он в этих классических штанах, которые снизу на конек застегиваются, с нажопником. А с ним у нас только девочки катались — и то, когда учили прыжки. Если мальчик выйдет в нажопнике — все, это кринж. И причесон у него был угарный. Подумала: «Блин, тебя хоть предупредить, что ли, может, нажопник снимешь».

Куница: — Меня Глейхенгауз (Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Тутберидзе. — Прим. ред.) предупредил.

— Это вообще распространенная история, когда девушка думает: «Боже, какой ужас!» — а потом начинает встречаться с этим парнем.

Косторная: — Это происходило очень давно.

Куница: — Я тогда был достаточно закрытый.

Косторная: — Да — приходил, ни с кем не общался. Ну, девочки в своей компании, тик-токи, ноготочки, у мальчиков — свои интересы.

Куница: — В свое оправдание хочу сказать: нажопник — защита от того, когда падаешь...

Косторная: — По факту, это шорты из поролона.

Куница: — Я катался без него, но пару раз оставались прямо сильные гематомы. У пацанов в принципе нет шансов его надеть — и ты себе все напрочь просто отбиваешь.

— Ну сейчас ты катаешься без него?

Куница: — Да, конечно. Я его больше и не надевал никогда после той тренировки.

— Когда вы катались в одной группе, вообще не общались?

Косторная: — Нет.

Куница: — Практически нет. Могли поздороваться, пару слов сказать, попросить что-то принести, в зале поговорить совсем немного. Вне тренировок не контачили. Но меня сильно изменил Питер. Я переехал туда без мамы, без всех — в 17 лет. Кота только привез с собой.

— Как это мило.

Куница: — Там все как-то поспокойнее — я раскрепостился, научился жить один.

— Поспокойнее — ты имеешь в виду саму обстановку?

Куница: — Да.

Косторная: — Это повлияло на него — стал более общительным.

— В группе у Тутберидзе ты был более сосредоточенным, закрытым, ни с кем не общался, а потом попал к Москвиной и стал чуть более расслабленным.

Куница: — Ну да.

— И с Аленой стал общаться, с которой до этого не поддерживал контакт, правильно?

Куница: — Выходит, что так (смеется).

— Это странно. Вы были в одной группе и не общались, а потом ваши пути разошлись, и начали.

Куница: — Кто же знал-то?

Косторная: — Вот как-то так.

— Если верить интернету, Гоша хорошо общается с Камилой Валиевой и даже отдыхал с ней вместе. Ты как вообще, не ревнуешь?

Косторная: — Так это было сто лет назад.

Георгий Куница в 2019 году. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Пять партнерш за два года

— Гош, ты до Алены за два года покатался с пятью разными партнершами. Почему такая большая ротация?

Куница: — Могу кратко рассказать: я пришел к Тамаре Николаевне (Москвиной. — Прим. ред.), попробовал тренироваться с одной девочкой, просто чтобы понять парное катание. Она по росту мне не подходила — высокая. Изначально понимал, что с ней, скорее всего, кататься не буду.

Потом встал в пару со своей постоянной на тот момент партнершей, так прошло полтора сезона, а в середине второго разошлись, так и не дойдя до главного старта. Не готовы оказались выступать. После пробовался с разными девочками, но не сказать, что с ними прям катался — не было постоянства. Потом уже перешел к Сергею Сергеевичу (Рослякову. — Прим. ред.).

— Так как у тебя большой опыт, то наверняка должно быть какое-то чутье: с этой партнершей не пошло, с той не дошли до стартов, а какие ощущения насчет Алены?

Куница: — Чутье... Я же не Человек-паук, чтобы у меня было шестое чувство.

Косторная: — Дружелюбный сосед Человек-паук.

Куница: — В Алене я уверен. Надеюсь, она уверена во мне и все получится.

— Алена, уверена?

Косторная: — Да. Я что, просто так, что ли, напрягаюсь?

— Будучи одиночником, ты добивался определенных успехов по юношам. Почему ушел в парное катание? Ходили разговоры, что у тебя в арсенале не имелось четверных прыжков.

Косторная: — Вообще-то имелись.

Куница: — Делал и тулуп, и сальхов, но на тренировках. В прокатах — не успел, может, потом и прыгал бы, но было тяжеловато. Да и в принципе, если посмотреть на мировое фигурное катание на тот момент...

Все эти японцы выдавали какой-то сумасшедший контент, и я понимал, что при любых раскладах станут бороться за середину, не за топ-1-2-3. Может, даже не за шестерку. Внутри России, может, и находился на каком-то уровне. Тогда еще случился переломный момент: занял четвертое место на первенстве страны, став первым запасным на юниорский чемпионат мира — Даня Самсонов травмировался и не поехал, должен его заменить. Но так получилось, что у меня не было технического минимума для международных соревнований.

Косторная: — Нельзя ни с того ни с чего взять и поехать на чемпионат мира, даже если отобрался — у тебя должен быть международный рейтинг.

Куница: — Меня тогда не смогли заявить. Поехал мой друг Илья Яблоков. А я — в Питер в пары.

— Это — прагматичный расчет? То есть ты не уперся рогом и не сказал: «Так, отправлюсь на какой-нибудь турнир, чтобы получить международный рейтинг».

Косторная: — Так вот прикол в том, что между датой, когда сказали, что нужен рейтинг, и чемпионатом мира не проходило никаких подобных стартов.

— Это понятно. А на следующий сезон?

Куница: — Сама Этери Георгиевна (Тутберидзе. — Прим. ред.) и Сергей Розанов еще в начале сезона говорили... Оно тяжелым выходило, ничего не получалось, тренеры предлагали: «Может, попытаешься в пары?» Я уже тогда думал: «Если так — почему не попробовать?»

— Не жалеешь?

Куница: — Если бы не перешел в пары, сейчас не сидел бы тут рядом с Аленой.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Москвина и Мишин

— Если возвращаться к Москвиной, она — один из самых мягких тренеров. Почему ты и от нее ушел?

Куница: — Не я уходил. Сказали, что партнерши нет, и меня не могут оставить, чтобы тратить время на вкатку с новыми девочками: «Мы тебе дали все, что могли. Все, что готовы посоветовать, — возвращайся в Москву. Наверное, сейчас это лучшее решение. Девочки для тебя у нас нет».

— Вы так переглянулись и посмеялись, когда я сказала про мягкость Москвиной...

Косторная: — Не бывает мягких тренеров. Они, может, с виду божьи одуванчики, а на самом деле там все не так просто. Вообще в принципе нет такого, что тренер не жесткий. Понимающий — да, но все равно втык дать не вопрос.

Куница: — Просто Тамара Николаевна свою жесткость проявляет по-другому. Не кричит, но способна сказать так, что...

Косторная: — Не очень приятненько будет.

Куница: — Что ты утонешь еще ниже, чем если бы кричали. И она очень любит приводить разные примеры из жизни.

— Ты помнишь их?

Куница: — Помню, но не уверен, что это можно выпускать в эфир.

Косторная: — Расскажи про воробушка.

Куница: — Это уже Алексей Николаевич Мишин.

Косторная: — Какая разница? Они же из одной оперы. Думаю, Тамара Николаевна то же самое говорит.

Куница: — Есть две истории. Первая: условно, пара идет на элемент, делает одно и то же, не получается, падают. Москвина подзывает всех и говорит: «Что вы делаете одно и то же? Головой об стену бьетесь, как дятел». Потом поворачивается к борту и начинает об него головой биться.

Косторная: — Со всей дури!

— Как ей не жалко свою голову? Вот ты сказал «делают одно и то же», у нас в синхронном плавании Татьяна Николаевна Покровская всегда говорит: «Делали-делали и обделались».

Куница: — Вот вторая история как раз про «обделались». Матвей Ветлугин рассказывал, как Алексей Николаевич Мишин ему приводил пример. Матвей последним номером попал на финал «Гран-при России». Алексей Николаевич преподнес это так. Летит зимой воробушек, холодно, дрожит, думает: «Сейчас умру». И вдруг — бац — темно и тепло, хорошо, согрелся. Коровья лепешка на него сверху бахнулась — и он в ней сидит. Думает: «Ну, все, согрелся, нос высуну — и полечу». Так вот Мишин сказал Матвею: «Вот ты попал туда — и сиди в своей коровьей лепешке. Воробушек нос высунул, полетел — его коршун съел».

— Тебе один тренер прямо сказал: «Уходи», второй намекнул. Как с этим справлялся, какие мысли возникали?

Куница: — Просто знал, к чему иду. Ну вот есть стимул доказать.

— Вообще, вы вдвоем собрались с такой мотивацией?

Косторная: — Да.

— Давайте по очереди — кто, кому и что хочет доказать?

Косторная: — В моем понимании — во-первых, самой себе, что я не одноразовый атлет, а тот, который сможет чего-то добиться и тут и там. Во-вторых, естественно, людям, которые дерьмо на меня лили, говорили: «Вот, ты такая-сякая, ленивая, не спортсмен» и так далее. И народу в интернете, и «экспертам» телефонным, некоторые из которых очень плохо относятся к тому, что перешла, вид сменила. Наверное, хочется сказать последнее слово: нет, я способна быть уникальным спортсменом, который везде добьется того, чего хочет. В любом деле. В данный момент это фигурное катание.

Куница: — Хочу просто доказать, что я — не один из ста или тысячи ребят когда-то неплохого уровня, кто катался в юниорах. Что могу достичь чего-то большего, максимальных высот. Хочется показать это и ряду тренеров, и некоторым партнершам... Которые со мной катались — или не стали кататься.

— То есть были партнерши, говорившие: «Не буду вставать в пару, потому что у тебя низкий уровень»?

Куница: — Не совсем так — просто не стали кататься в итоге.

— Не сработались.

Куница: — Да.

— Хочешь доказать: вот, с тобой не получилось, но с другими...

Куница: — Не то что с другими, а просто что я могу.

Косторная: — Я могу, а ты — дерьмо. Вырвалось, простите (смеется).

из личного архива

Сравнение с Трусовой и Кондратюком

— Не боитесь, что вас начнут бесконечно сравнивать с парой Трусова — Кондратюк.

Косторная: — У нас немного другая история.

— Ну я же знаю, что ты следишь за тем, что про тебя пишут, что говорят. Есть какие-то сравнения типа борьба пар?

Косторная: — Нет.

Куница: — В этом плане — нет.

Косторная: — Вообще нет, ни разу ничего не видела.

— Вы оба — амбициозные люди, хотите всем все доказать. Какие спортивные цели на ближайшее время?

Косторная: — Пока это те самые прокаты в сентябре. А там — как пойдет. В целом же — выйти на хороший уровень, демонстрировать качество, исполнение элементов. Ставить программы, которые будут нравиться людям. А не то, что мы заехали, дай бог прыгнули, там коснулись рукой, здесь недоделали. Хочется, чтобы зрителям было интересно смотреть, чтобы мы выходили, а они думали: «Блин, а что они в этот раз покажут?» Чтобы народ шел на нас, на нашу пару.

Куница: — Я не говорю, что мы в первый же сезон станем первой парой России.

Косторная: — Это вряд ли. Но хотя бы стремиться к чему-то...

— Вспоминаем про воробушка.

Косторная: — Просто держать в мыслях, что в конечном счете неплохо через какой-то период времени задумываться о высоких достижениях.

— Вы действительно интересные люди, в любом случае на вас придут, уж на первый прокат — точно. Причем и те, кто вас любит, и те, кто нет.

Косторная: — Да. Будет махач хейтеров. На самом деле знаю, что мы совсем скоро будем кататься в первый раз, пробовать новую программу, еще не с полными элементами, но попробуем, почему нет? Уже готова к тому, что кто-то напишет: «Это отвратительно, фу, ужас!», а кто-то так: «Ребята, да, не все идеально, но давайте работайте, у вас есть прогресс, мы в вас верим». И между этими двумя категориями людей всегда будет срач. Одни станут засирать, а другие говорить: «Попробуй выйди и сделай так же, они совсем недавно катаются».

— Что сейчас готовите, какой контент будете показывать? Или это секрет?

Куница: — Не секрет.

Косторная: — Короткая программа.

Куница: — Да, короткая программа. Тройной прыжок, двойной выброс, двойной подкрут. Поддержка третьего уровня.

— Два одиночника в паре. В чем ваши плюсы и в чем минусы, когда такие люди объединяются?

Куница: — Ну, я, наверное, спокойный человек, Алена — эмоциональная. Мне кажется, это дает золотую середину.

Косторная: — Мы идеально друг друга дополняем, максимально чувствуем партнера.

— Я сейчас больше о спортивной составляющей.

Косторная: — Может быть, из-за того, что недавно делала очень сложные прыжки, а Гошин мышечный корсет не забывает, что это такое, подобное дает возможность исполнять какие-то очень сложные прыжковые элементы. О них, естественно, задумываемся, но делать начнем чуть позже.

Куница: — Хорошее катание, приличное владение коньком.

Косторная: — Мало пар, которые занимаются этим.

— Получается, ваш бэкграунд идет только в плюс.

Косторная: — Конечно.

— И все же минусы есть?

Косторная: — Да. Мы не скатанные, я вообще не представляла, что это такое — кататься в паре.

— А что представляла и что получилось?

Косторная: — Естественно, когда со стороны смотришь, все выглядит легко, а когда едешь сама, это очень тяжело — лишний раз не зарядить по ногам партнеру или еще что-то. Я все шоу просто избивала Гошу. На одном движении, когда он меня поднимал, автоматически коленки изгибались назад, и, соответственно, по надкостницам ему лезвиями заезжала. Постоянно то кровь, то еще что-то. Выходил злой, просто не знаю...

— Минуту назад: «Я спокойный, уравновешенный человек».

Куница: — Да, спокойный, в себе это держу...

Косторная: — Я вижу, что он злится, но не сорвется на меня, и понимаю, что сейчас кому-то другому прилетит. Еще проявляется в мелочах: думаешь, что ровно едем, а посмотрели видео — это кошмар. Чисто куриные лапки.

— Гоша, ты как человек, который катался с разными партнершами, в чем помогаешь Алене в плане скатываемости?

Куница: — Первое время объяснял, как должно быть. Много всего.

— Думала, скажешь: «Просто терплю».

Куница: — Ну как на нее можно ругаться, она же не знает еще вид досконально.

Косторная: — То есть вышла на лед и не понимаю, что делать. А мне говорят: так, это туда, руку сюда, тут повернулась, там завернулась узлом, три сальто и шпагат. Я стою — все поняли задание, а я нет. Вот впереди меня шкаф — что мне с ним делать? Я в два раза меньше и не понимаю, с какой стороны подлезть.

А это же все происходит на ходу, не могу сказать Гоше: «Стой!» Обогнать и поехать дальше. Не получится. Для меня это просто непонятно — что, куда, как? До сих пор некоторые упражнения, которые дают до основных элементов... Чешу голову и думаю: «Это что? Это как?» Гоша мне долго объяснял, что, куда и как. Сижу и чувствую себя тупой, потому что не знаю, а он знает.

Куница: — Иногда тоже забываюсь. Я-то это знаю и умею, и мне кажется, что она тоже знает и умеет, но Алена еще не до конца все усвоила, ей надо более тщательно разжевывать.

— Какие отношения у вас с Росляковым? Как общаетесь, что происходит на тренировках?

Косторная: — Хорошие, рабочий процесс, все как у всех, ничего нового.

Куница: — Сергей Сергеевич входит в положение спортсменов, ведет постоянный диалог. Если что-то болит или плохое состояние, ты обязан ему об этом сообщить, он сразу подберет другой план тренировки. У него четко расписаны разминки, лед.

Косторная: — У нас есть чат, минут за 15 до начала разминки присылается сообщение — правда, все уже знают, что делать — условно, 10 минут бега, эти многоскоки, те многоскоки, подкачка, через каждую минуту прыжок. Короче, все мелочи. И мы идем прямо по этому плану.

— Вы с таким воодушевлением об этом говорите — значит отношения с тренером действительно хорошие.

Косторная: — Приятно, когда идешь на занятие и знаешь, что предстоит делать. А не когда ставят перед фактом, что сегодня 10 прокатов — и все.

Куница: — Ага, приходит заспавшийся тренер, на щеке каша, и такой: «Сейчас подумаю, чем вас озадачить, вы пока раскатайтесь, сейчас приду».

— Это ты про какого-то конкретного тренера?

Куница: — Нет.

Косторная: — Обычно я так выхожу. Ладно, шучу. Я с детьми работаю, в 6.45 тяжело находиться на льду.

— Ты сейчас еще и этим занимаешься?!

Косторная: — Да. У нас готовится сбор в Калужской области, где мы с Гошей будем тренерами. Семь дней, мастер-классы, которые, думаю, могут прилично поднять уровень спортсмена. Все распределено по группам. Первая — профессионалы, там изучение более сложных элементов, трудные шаги и программы. Вторая — любители, которые что-то учат, уже взрослые люди, интересующиеся фигурным катанием.

— А это не помешает вашей подготовке?

Косторная: — У нас в это время как раз отпуск. Из него одна неделя из двух уйдет на этот сбор, где и мы станем кататься, не терять связь со льдом, еще и помогать детям.

— А отдохнуть?

Косторная: — Это уже вторая неделя.

— Успеете?

Косторная: — Должны по идее.

Куница: — Алена в основном с утра тренером трудится, а я — вечером.

Косторная: — Да. Просто не могу таким заниматься после своей тренировки, уже уставшая. Лучше я в пять утра встану и приеду на какой-то дворец в 6.45, головой в руль, закрывая глаза на ходу, но на льду все равно разойдусь.

— То есть в дальнейшем вы хотели бы работать тренерами?

Косторная: — Не то чтобы хотели, но почему нет? Почему не попробовать? Это плюс к институту — учимся на тренеров. У нас есть дополнительная практика. По большому счету это ведь можно и как практику засчитать.

Куница: — Лишним точно не будет.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Машины

— Осенью ты мне говорила, что машину не водишь и вообще авто тебе не дают. А теперь — «головой в руль». То есть уже разрешили?

Косторная: — Да. Мы после зимних шоу выбирали Гоше автомобиль, ну, один на двоих.

— У вас прямо семейная жизнь.

Косторная: — Да. Но потом решили, что это будет чисто Гошина машина. У меня же есть. Мы угарно подбирали, потому что я плохо езжу по зеркалам. Мне нужна камера.

Куница: — Я смотрю на какие-то характеристики, ходовые качества. А Алена выбирала так: «Красивая, и экранчик хороший».

— Нормальная девочка.

Косторная: — Мне нужна небольшая, чтобы внутри был сенсорный экранчик и чтобы, пока еду, он по кругу все показывал.

— Круговая камера.

Косторная: — Да. И чтобы «лицо» у авто красивое. Бывают машины, у которых перед некрасивый.

Куница: — В итоге у нас две почти одинаковые модели. У меня Cherry Tigo 4, у Алены — Cherry Tigo 4Pro.

Косторная: — В итоге мне дедушка с папой подарили автомобиль на 8 Марта.

— Может, дедушка с папой посмотрели наше первое интервью?

Косторная: — Нет, мне не давали машину, потому что думали, что не справлюсь. Когда в первый раз приехали на Гошиной, дед заорал: «Куда ты газуешь на кирпичной плитке?» Но после этого последовал диалог, что мне пора иметь свое транспортное средство.

— Выходит, спасибо Гоше и его машине.

Косторная: — Да. Мне кажется, если бы появилась тогда без авто, то тот диалог не начался бы.

Главные соперники

— Как в мире фигурного катания относятся к вашей паре? Есть ли какая-то злость, зависть? Как вас обсуждают? Вы же, наверное, это чувствуете, видите.

Косторная: — Пока никак.

— То есть вас не воспринимают как конкурентов?

Косторная: — Еще нет. Просто «ребята самодеятельностью занимаются, что-то хотят».

— Это про вас так говорят?

Косторная: — Вполне логичное мнение. Пока мы ничего из себя не представляем, нигде не стартуем, ничего не показываем.

— А кого воспринимаете как соперников?

Хором: — Самих себя.

— Слушайте, это прямо какие-то высокопарные слова — как в голливудском кино.

Косторная: — А кого можно воспринимать как соперников, когда...

— Но вы же ведете свой рейтинг пар какой-то?

Косторная: — Мы пока зациклены чисто на своих элементах. Едем, тренируемся — надо, допустим, выброс сделать. Не думаю: «А вот у нее получилось, а у меня — нет». Мне бы с него выехать хотя бы.

— Мне кажется, когда следишь за конкурентами, это тебя больше подстегивает.

Косторная: — Пока мы не на таком уровне, который позволяет следить за кем-то. Нам бы свое сделать.

Куница: — Выйдем, судьи нас оценят, тогда будет понятно, где мы: там (показывает вверх) или там (показывает вниз).

из личного архива

Вне катка

— Как чаще всего проводите время вместе вне катка?

Куница: — Смотрим фильмы или сериалы.

— Какие у вас любимые? Что смотрели недавно?

Косторная: — Недавно смотрели «Сумерки».

— Так уже старый.

Косторная: — И что?

Куница: — Ну, старое посмотрели, а так, новое — про вампиров вот.

Косторная: «Вампиры средней полосы», «Фандорина».

Куница: — Да много чего.

Косторная: — Еще досматривала «Гранд Лион», потому что вышло три новых сезона.

— А погулять?

Косторная: — Не всегда готова, потому что ранние подъемы и поздние засыпания — это тяжеловато.

— Диван и сериал лучше?

Косторная: — Ну, периодически, не всегда.

Куница: — Можем в гости съездить либо к моей маме, либо к Алениным родственникам.

— Твоя мама и родители Алены знакомы?

Косторная: — Да, конечно.

Куница: — С Алениной мамой — да. А вот с отцом, дедушкой и другими родственниками — еще нет.

— Когда планируете познакомить?

Косторная: — Попозже.

Куница: — Я вот задумался над этим вопросом. Пока не планировали. Как-то само придет, думаю.

— Есть какие-то мысли? Предложение Алене будешь делать?

(Смеются, Георгий делает вид, что встает со стула.)

Косторная: — Держите его, он сбегает! (Смеются.)

Куница: — Время покажет.

— Ваша главная совместная мечта?

Косторная: — Пока — доехать до отдыха. Хочу на море.

— Куда?

Косторная: — Хотя бы в Турцию.

Куница: — Зимой ездили на Кубу. Все отлично, но есть большой минус — комары и мошки по вечерам.

Косторная: — И не только по вечерам. Они такие маленькие, их почти не видно. Просыпаешься весь покусанный, хуже, чем ветрянка. Это вообще жесть. Настолько чешется ...

— Может, вы в такой период попали?

Косторная: — Нет, там так круглый год. Сама Куба по большому счету стоит на болотах.

Куница: — Ну, как на болотах... Там такие болота — вот море, а от моря соленая вода оттекает. Там хорошие, чистые водоемы, но мошки...

Косторная: — Я постоянно сидела на противоаллергенных таблетках, потому что чесалось невыносимо. Ночью просыпалась и расчесывала это все, у меня кровавые подтеки по всему телу, прям не могла.

из личного архива

«Провокационный вопрос»

— Что бы вы выбрали: долгую совместную счастливую жизнь без титулов или разойтись, но взять олимпийские медали?

Куница: — Какие-то у вас провокационные и неправильные вопросы (смеется).

Косторная: — Чтобы была олимпийская медаль, для начала нужно, чтобы нас допустили до Игр. Не знаю, у меня нет вечной цели выиграть на них награду, не гонюсь именно за этим. Может, у нас будет десять золотых медалей чемпионата мира.

— Я думала, ты сейчас скажешь: «10 детей».

Косторная: — Фу.

— В смысле «фу»?

Косторная: — Я не люблю детей.

— Это пока.

Косторная: — Мне все так говорят. У мамы такая же история. Тоже не любит детей.

— И вот передо мной сидит ее дочь.

Косторная: — Она говорит: «Я вас тоже не очень любила поначалу. Вы выросли — и понравились». Отвечаю: «Спасибо». У меня подружка есть, тоже Алена зовут, показывает мне: «Ой, смотри, у меня племяшки» или еще что-то в этом духе, говорю: «Ты котиков покажи, меня это умиляет больше. Песиков, кроликов, кого угодно».

— Я смотрю на Гошу и вижу, что у него совсем другие мысли.

Косторная: — А он любит детей.

Куница: — Я люблю, да. Алена не то что не любит, мне кажется, боится. Потому что когда я в первый раз дал ей на руки свою маленькую сестру...

Косторная: — У меня началась паника! Что мне с этим делать?

— На провокационный вопрос Алена ответила.

Косторная: — А ты, Гоша, кстати, нет.

— То есть она согласна на расход и 10 медалей.

Косторная: — Нет! Вопрос был про Олимпиаду, а я сказала, что она мне в принципе не очень важна. Сейчас тебя спровоцируют, а прикинь, вдруг это я специально вопрос написала, чтобы тебя проверить? Сейчас выйдем отсюда, и пойдешь пешедралом.

Куница: — Почему мы должны разделять это, если можем совместить? Вот, Вика Синицина с Никитой Кацалаповым прекрасно живут.

Косторная: — Ну, им такие вопросы не задавали, наверное (улыбается).

— В общем, все совмещать.

Куница: — Да.