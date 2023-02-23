Она — двукратная чемпионка страны по фигурному катанию, но о ней мало кто помнит. Кто такая Ксения Доронина?

Внутри страны у нее больше титулов, чем у Загитовой, Трусовой и Валиевой.

Сейчас принято говорить, что чемпионат России едва ли не сильнее чемпионата мира. Если речь о женском одиночном, то это и не преувеличение — уровень конкуренции внутри страны порой выше, чем на международном уровне. Но так было не всегда — не так давно в этой дисциплине у нас наблюдался серьезный кризис. Как раз в это время побеждала Ксения Доронина. И пусть ее титулы оттеняют очевидные проблемы в российском фигурном катании тех лет, сам факт двух золотых медалей на ЧР выводит ее в особый элитный клуб. В котором уже не будет, например, Алины Загитовой.

Между Турином и Ванкувером — темная эпоха фигурного катания в России

2006-2009 годы — апогей кризиса в российском женском одиночном. Ровно тогда повесили коньки на гвоздь прежние лидеры, прежде всего Ирина Слуцкая и Елена Соколова. При этом перспективная молодежь в лице Аделины Сотниковой, Елизаветы Туктамышевой и Юлии Липницкой еще в полной мере в дело не вступила. На безрыбье и рак рыба... Наверное, так объективнее всего можно оценить победы Ксении Дорониной. Она родилась в Москве и логично начинала свою карьеру в столице. Сначала в группе Людмилы Суслиной, а потом и у Елены Буяновой в ЦСКА. Удивительным был последующий переход в «Звездный лед» Алексея Мишина. Официально Доронина поехала в Северную столицу по семейным обстоятельствам. Что было на самом деле сейчас, уже трудно сказать. Так или иначе, становление Ксении как взрослой фигуристки было именно у Профессора в его «Юбилейном» на Петроградской стороне.

Быстрого прогресса Доронина не показывала, но перспективу в ней видели с юных лет. Так в 14 она дебютирует на взрослом чемпионате страны и занимает седьмое место. С учетом того, что в деле тогда были Слуцкая и компания, результат вполне достойный. Правда, следующий сезон смазали травмы. Ксения не могла полноценно тренироваться, поэтому неудачно выступила на этапах юниорской серии «Гран-при», пропустило первенство страны, а на предолимпийском чемпионате России стала 13-й. Впрочем, хоть формально Ксения и могла попасть в состав на Игры в Турине по возрасту, она прекрасно понимала, что ее ставка на будущее — на смену поколений. В те годы в принципе фигуристки не спешили выходить на свой максимум и работали постепенно. В декабре 2006 она также не была фавориткой. Шестое место на юниорском «Гран-при», программа без тройных каскадов...

Сенсационно стала лучшей в стране, но на ЧМ ее не пустили

К тому же на ЧР-2006 все-таки приехала Елена Соколова, решившая провести еще один сезон после Олимпиады. Одной из фавориток была и перспективная Александра Иевлева. После короткой программы они, собственно, и лидировали, первой была Иевлева, второй Соколова, следом за ними третья Арина Мартынова — еще один талант тех лет. Доронина на четвертом месте, что, собственно, тоже выглядело как успех, ведь она обошла опытную Викторию Волчкову. Только вот отрывы были минимальны, поэтому сразу было понятно, что все решится в произвольной. Кстати, чтобы вы понимали специфику эпохи — у первого места за короткую было 55 баллов, у последней фигуристки 32 балла. Чемпионка набрала по сумме 146 — сейчас с таким результатом за одну только произвольную трудно рассчитывать на медаль ЧР. Впрочем, вопрос не только в техническом уровне девушек — судьи только адаптировались к новой судейской системе и щедрыми не были.

Тем не менее произвольные у фавориток не задались. Соколова не смогла выполнить ни один чистый каскад, Иевлева сорвала последние элементы. А Доронина с программой заметно проще выдала два чистых проката — и сенсационно победила. В статусе чемпионки страны ее пригласили на чемпионат Европы. Но тут сказка завершилась — чудовищное 28-е место. Поэтому на чемпионат мира вместо Ксении поехала Мартынова. А у Ксении началась черная полоса. Судя по прессе тех лет, ту неудачу на ЧЕ в Варшаве очень остро воспринял Мишин. Это сейчас у него образ доброго дедушки — в нулевые он был крайне строгим и требовательным. Конфликт разрешить не удалось, поэтому Доронина возвращается в Москву — на этот раз к Алле Пятовой. «Мы потеряли контакт на уровне ученик — тренер, — объясняла в интервью «Советскому спорту» спортсменка свое решение. — Было тяжело работать, каждая тренировка превращалась в испытание».

После второй победы на ЧР карьеру сломал мононуклеоз

Ксения была недовольна, что в команде Мишина много фигуристов с амбициями и Ксении не уделялось должного внимания. Примерно тогда в Санкт-Петербург переезжает Елизавета Туктамышева и практически сразу завоевывает доверие специалиста. У Пятовой же Доронина была безусловной звездой номер один, даже мужчин высокого уровня у нее не было. И персональный подход подарил нам еще одно чудо. Ксения, которую все уже давно списали, неожиданно выигрывает второй чемпионат страны подряд. Причем победа была принципиальной — на льду арены в Санкт-Петербурге на глазах у Мишина. Туктамышева поставила тогда рекорд, дебютировав на ЧР в 12 лет. Но с ходу заявить о себе не смогла — только десятое место. Доронина же выиграла короткую с небольшим отрывом, которого и хватило для общей победы, несмотря на неудачную произвольную. Ее выиграла Катарина Гербольдт, не попав при этом даже в тройку.

Второе и третье место у Нины Петушковой и Ольги Найденовой. Если вы знаете их, то вы настоящий гуру фигурного катания — даже специалисты далеко не сразу их вспомнят. Еще из заметных имен выделяется молодая Алена Леонова — она была седьмой. А Доронина на эмоциях от победы поехала на ЧЕ в Загреб и заняла девятое место. Тогда это считалось успехом — она помогла сохранить сборной две квоты на будущий год. Отправили на этот раз Ксению и на ЧМ, правда, в Гетеборге она уже с программами не справилась и заняла только 17-е место. На этом ее карьера завершилась. Сезон-2008/09 она полностью пропустила из-за мононуклеоза — тяжелого вирусного заболевания. В 2009-м заявилась на этапы Кубка России, но не смогла даже набрать очки для попадания на ЧР. В качестве исключения на чемпионат ее допустили, но для чего? Те прокаты в «Юбилейном» она вряд ли захочет вспоминать.

Сейчас работает тренером и критикует четверные юниорок

13-е место и отсутствие каких-либо перспектив... После неудачного чемпионата страны у Дорониной состоялся серьезный разговор с Пятовой. Вариантов усилить программу не было, тренировкам все еще мешал мононуклеоз и его последствия. К тому же Алла пригласила в группу Леонову и полностью переключилась на работу с Аленой. Дорониной Пятова предложила поработать вторым тренером в ее команде. Сначала Ксения восприняла такую идею со скепсисом и даже немного обиделась на наставника, который перестал в нее верить. Но несколько месяцев размышлений заставили признать неизбежное — вариантов оставаться в профессиональном спорте, кроме того как сменить амплуа, не было. С тех пор Доронина — тренер: сначала работала в тандеме с Пятовой, потом и самостоятельно. Но достичь весомых успехов на этом поприще ей пока что так и не удалось. Сейчас она чаще всего занимается частными консультациями на катках в Москве и Красногорске.

История Дорониной — это интересный пример того, как выжать все из тех обстоятельств, в которых ты оказался. Кому-то может показаться ироничным, что у Ксении больше титулов на ЧР, чем у Алины Загитовой. Юлия Липницкая и вовсе ни разу не побеждала на чемпионате страны, единственная победа Камилы Валиевой теперь может быть отменена. В то время как титул Александры Трусовой станет «кабинетным». При этом у этих фигуристок медали Олимпиады, ЧМ и ЧЕ, мировые рекорды. А лучший результат в карьере Дорониной на международных стартах — 144 балла за два проката. Возможно, комментарии в СМИ с критикой четверных прыжков отчасти и связаны с тем, что в ее годы о четверном лутце она не могла и мечтать. Но, с другой стороны, Ксения честно побеждала и была лучшей среди тех, с кем конкурировала. А в этом и есть главная суть спорта.