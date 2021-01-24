Фигуристка без больших побед популярнее Загитовой в Instagram. Как так?

Японка Марин Хонда обыгрывает всех конкуренток не на льду, а в социальных сетях.

Недавно появилась новость о том, что Алина Загитова обогнала по подпискам в Instagram Евгению Медведеву и стала самой популярной действующей спортсменкой. У олимпийской чемпионки сейчас 854 тысячи подписчиков, у двукратной чемпионки мира — 852. Болельщики с удивлением наблюдали за постоянно растущими цифрами в течение последних нескольких дней. Соперничество между Алиной и Женей продолжилось не только на льду, но и в социальных сетях.

Но если посмотреть на ситуацию в целом, то самой популярной фигуристкой в мире остается японка Марин Хонда. Девушка, у которой, в отличие от Загитовой и Медведевой, не было больших титулов на взрослом уровне.

Воспитанница японской Тутберидзе

Марин начала заниматься фигурным катанием в два года, а уже в 11 привлекла к себе внимание японской публики. СМИ назвали спортсменку наследницей Мао Асады (известной в стране фигуристки, серебряного призера Олимпиады в Ванкувере). Тогда она выиграла титул чемпионки среди новисов, а уже в следующем году стала пятой на юниорском первенстве Японии. Эти успехи помогли Хонде заработать доверие федерации — Марин оказалась самым молодым членом сборной страны в истории.

На международном уровне Марин стала известна благодаря победе на юниорском чемпионате мира-2016. Выиграв золото и серебро на этапах «Гран-при», фигуристка осталась только шестой на первенстве Японии. Зато в финале юниорской коммерческой серии взяла бронзу, уступив Полине Цурской и Марии Сотсковой.

Отобраться на победный для спортсменки чемпионат мира помогло место в десятке на взрослом первенстве Японии. На турнире в Венгрии Марин оказалась второй после короткой программы. Причем в тот год две фигуристки набрали одинаковое количество баллов — Хонда проиграла технику Алисе Федичкиной. Россиянка на произвольную не вышла из-за травмы на разминке. А Марию Сотскову японка на этот раз обыграла. Итог мог бы быть и другим, если бы с чемпионата мира не снялся главный фаворит соревнований — Полина Цурская из группы Этери Тутберидзе. И тоже из-за травмы: на тренировке перед стартом фигуристка разорвала связки, но все равно приехала в Венгрию. Упав дважды уже там, отказалась от участия.

На том чемпионате Марин обыграла еще нескольких известных спортсменок последних лет: серебряного призера чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву из Казахстана и победителя чемпионата США Бреди Теннелл. Американка тогда и вовсе недотянула до цифры в 89 баллов в произвольной программе — сейчас она набирает на 60 больше.

Все эти годы Хонда тренировалась под руководством Мии Хамады — японского тренера часто сравнивают с Этери Тутберидзе из-за достаточно строгих методов ее работы. В 2018 году фигуристка кардинально поменяла свою жизнь, переехав в США и начав тренировки с Рафаэлем Арутюняном. Возможно, переход был из-за слов Хамады, что Марин не хватает трудовой этики. Сама спортсменка объяснила свой поступок изданию Europe On Ice так:

— Сначала у меня не было большого желания тренироваться за рубежом, я никогда об этом особо не думала. После чемпионата Японии, который был последним отборочным соревнованием на Олимпийские игры, моя личная цель исчезла (Хонда не отобралась на Олимпиаду — прим. «СЭ»). Я чувствовала себя как будто в темноте, я даже несколько дней не приходила на тренировки. Тогда я посмотрела на других фигуристов и поняла, что мне еще есть куда расти.

В Америке у фигуристки никаких выдающихся результатов не было — пока что ее преследуют травмы. Чемпионка мира среди юниоров снялась с коммерческого турнира Japan Open из-за вывиха плеча. Потом едва отобралась на первенство страны, которое все равно пришлось пропустить: на утренней тренировке у Хонды закружилась голова.

Секрет популярности Хонды

Если рассматривать карьеру фигуристки, то главной ее победой пока что остается золото на чемпионате мира среди юниоров. Российские спортсменки сейчас выигрывают этот турнир каждый год, но не все из них добиваются успехов на взрослом уровне. Алина Загитова, соперница Хонды на юниорском уровне, выиграла всевозможные турниры в фигурном катании. Евгения Медведева — почти все, кроме Олимпийских игр. Но самой популярной фигуристкой в Instagram все равно остается Марин.

На это во многом повлияли японские издания, назвавшие Хонду еще в 11 лет будущей звездой мирового фигурного катания. Хотя спортсменка и не исполняет четверные прыжки или тройной аксель, она выделяется именно второй оценкой — мягким скольжением, интерпретацией программ и хорошей хореографией. Это было заметно еще на юниорском уровне, когда многие еще только приходят к такому.

У Хонды даже есть несколько крупных контрактов, среди которых один — сотрудничество с Japan Airlines. В 2018 году они даже основали свой собственный клуб фигурного катания, членом которого сейчас и является Марин.

Фигуристка часто появляется на телевидении и участвует в съемках различных рекламных роликов. Вместе со своими сестрами Хонда снимает ролики для собственного Youtube-канала, которые в сумме набрали несколько миллионов просмотров. Марин не единственная в своей семье с актерским опытом: ее младшая сестра Мию — популярная в Японии актриса. Сама Марин снялась в рекламном видео японского релиза последней части «Пиратов Карибского моря». Так что после завершения карьеры фигуристки Хонде точно будет чем заняться — она уже одна из самых известных спортсменок страны.