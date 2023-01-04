«Щелкунчик» без Ягудина и Авербуха. Как проходят ледовые шоу в регионах?

Без звезд, спецэффектов, но с душой.

Новогодние каникулы — золотая пора для создателей разного рода детских представлений и ледовых шоу. В нашей стране отвести ребенка на показательные представления стало уже своеобразной традицией, поэтому популярность таких проектов и не думает снижаться. В Москве и Санкт-Петербурге конкуренция невероятная — за внимание платежеспособной аудитории ведут борьбу Илья Авербух, Татьяна Навка, Евгений Плющенко с Яной Рудковской.

А что в это время происходит в регионах? Порой в миллионники приезжают и лидеры рынка, но чаще всего по ним ездят проекты масштабом поменьше. Как например «Настоящий Щелкунчик». Здесь нет ярких имен и дорогих спецэффектов, но само представление от этого хуже не стало.

Организаторы привлекали зрителя артистом из «Ментовских войн»

«Щелкунчик и Мышиный король» — одно из главных шоу в обширной программе Авербуха. В этом году его поставили в Казахстане, в Саратове и Самаре, впереди по плану гастролей Хабаровск и Владивосток. А что в других городах? В Казани, например, тоже был Щелкунчик. Правда, не от продюсерской группы Ильи Изяславича и без Алексея Ягудина с Татьяной Тотьмяниной. Зато, как уверяют создатели, самый настоящий Щелкунчик. Собственно говоря, так ледовое шоу и называется — «Настоящий Щелкунчик». Кто его создатель и кто в нем участвует, без дополнительных поисков не узнать. Больших имен нет, а следовательно, и смысла говорить о том, кто катается, потенциальному зрителю немного. Вместо этого пытаются завлечь известными (по мнению маркетологов) артистами, которые озвучивали актерские реплики. Хотя кто-то из вас помнит Александра Устюгова из таких шедевров, как «Викинг» и «Ментовские войны»?

Актер Александр Устюгов. Кинопоиск

Еще из важных для пиара проекта людей выделяют певицу Мариам Мерабову и солистку мюзиклов Теону Дольникову. Лично у меня уверенности в том, что ради них кто-то проснется утром в новогодние праздники, нет. Еще один способ завлечь зрителя — включенный в стоимость вкусный подарок, правда только для детей до 14 лет. Что за эйджизм! С другой стороны, билеты от 600 до 1200 рублей — даже по казанским меркам в 2022-м это более-менее приемлемо. Поэтому неудивительно, что удалось собрать аншлаг почти на каждое выступление. Всего их было шесть — три дня по два спектакля в день. Время на отдых между шоу всего час-полтора, так что перед артистами непростая задача. Кстати, о фигуристах. Среди них нет не то чтобы больших звезд. Даже участников чемпионата России последних пяти лет немного, так что даже фигурные «гики» вряд ли узнают их.

Постановщиком проекта был Михайлов из команды «Ангелов Плющенко»

Самым известным, пожалуй, можно назвать Даниила Паркмана — грузинского парника, родившегося в Санкт-Петербурге. Главная женская роль была за Викторией Яценко. Не пытайтесь ее даже вспомнить, точно не получится. Топ в ее карьере — восьмое место на одном из этапов Кубка России, а завершила карьеру Яценко еще до Олимпиады в Пхенчхане. У ребят из массовки опыта еще меньше — в основном собрали фигуристов из казанской ДЮСШ. Но знаете, что самое удивительное? Как показала практика, для шоу такого формата не сильно нужны мастера спорта международного класса. Базовые элементы, которые исполняют в подобных проектах артисты, доступны любому ученику крупной спортивной школы. Все остальное — уже актерская игра, мастерство постановщика, эффект от костюмов и декораций. А с этим все было в порядке. Пусть без финансовых возможностей Навки или Плющенко — но со вкусом.

Афиша ледового шоу.

Арена тоже была небольшая, шоу проводили не на «Татнефть Арене», на которой в новогодние праздники продолжал играть «Ак Барс», а в старом Дворце спорта на Московской. Том самом, где в ноябре на бис пыталась исполнить четверной Камила Валиева. Правда, особенности шоу позволили расширить вместимость — часть зрительских мест оформили прямо на ледовой площадке с мостиком через пластиковые борта. Таким образом, пришло почти четыре тысячи человек. То есть суммарно шоу посмотрело почти 25 000 зрителей — не так и мало. Учитывая, что «Настоящий Щелкунчик» ездит по стране уже больше пяти лет, значит, проект прибыльный. Кстати, об организаторах. Его автор — режиссер Станислав Корчевский, а с организацией помогает продюсерская группа Елены Козловской. На них сценическая часть и общие вопросы, а за ледовую хореографию отвечал Никита Михайлов — специалист «Ангелов Плющенко». Удивительно, как его отпустила Рудковская работать на конкурентов?

из соцсетей Станислава Корчевского

Ледовые шоу — отличная возможность популяризации спорта

Естественно, прямую конкуренцию с шоу Плющенко, Навки и тем же «Щелкунчиком» от Авербуха проект Корчевского бы не выдержал. Но как альтернатива для городов, в которые большие труппы в этом году не доехали, — почему нет? Когда шел на шоу, я от него ничего не ждал. Билет по цене поездки на такси, старая арена, состав без звезд и неизвестные организаторы, крайне далекие от мира фигурного катания. Но на деле оказалось, что показать красивую сказку можно и без Валиевой с Трусовой. Значит, у десятков и сотен девочек и парней, которые не добились успеха в спорте, еще есть отличная возможность проявить себя и монетизировать многолетние тренировки. Старый Дворец спорта небольшой, но уютный, а зрители использовали все его возможности. Стену сбоку приспособили под экран, под своды закрепили диско-шар и новогоднюю иллюминацию. Что еще нужно?

А главное — шоу понравилось людям. За два часа я не встретил ни одного человека, кому бы не понравилось или кто спешил бы скорее домой. Наоборот, многие из тех, кто редко пересекается с миром фигурного катания, получили возможность им заинтересоваться. Спрашивали у соседей, когда будут еще подобные шоу или крупные соревнования, где можно покататься самим. С последним в Казани, кстати, проблем также нет. Каток «Черное озеро» и вовсе может поспорить с Юсуповским садом в Санкт-Петербурге — по словам историков, здесь лед заливали еще как минимум в 1871 году, и с тех пор не было ни одной зимы без массовых катаний. Несколько девочек пришли на ледовое шоу со своими коньками и после просмотра «Щелкунчика» побежали в парк — видимо, попробовать повторить то, что увидели.