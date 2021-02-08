Команда Загитовой разгромила фигуристов Медведевой. А если бы считали по-другому?

«СЭ» собрал все баллы наших фигуристов на Кубке Первого канала и оценил вклад каждого из видов в результат турнира.

В Москве завершился Кубок Первого канала — турнир, на котором соревновались две команды — «Красная машина» Алины Загитовой и «Время первых» Евгении Медведевой. Очень сильно прошедший с точки зрения зрелища и атмосферы фестиваль завершился перепалкой главных героинь на пресс-конференции. Но и на то, что было на льду, тоже имеет смысл посмотреть. Рассказы про шоу и неважность результатов оказались обманкой — для обеих фигуристок было важно выиграть. Каким же образом была достигнута победа? «СЭ» собрал некоторые цифры.

Если кто-то забыл, то «Красная машина» выиграла турнир со счетом 2634,95:2606,21. Эти цифры — сумма баллов, полученная всеми фигуристами каждой из команд по итогам обеих программ. Получилось немного громоздко, но сразу скажем — по олимпийской системе (с подсчетом мест, а не баллов) было бы все то же самое. Интрига бы ушла в тот же самый момент — в начале женского турнира. Единственное отличие — разрыв составил бы 10 очков, то есть его даже теоретически нельзя было бы отыграть одним видом (максимально возможная разница 15:6). Так что система суммы баллов себя оправдала. Проблема в том, что в разных видах эти самые баллы начисляются по-разному. Ну и две пары против трех представителей во всех других видах — это абсурд.

Женщины

1. Камила Валиева (З) — 269,44

2. Анна Щербакова (З) — 251,95

3. Александра Трусова (М) — 241,19

4. Дарья Усачева (З) — 235,88

5. Елизавета Туктамышева (М) — 220,79

6. Майя Хромых (М) — 211,80

Общий результат: команда Загитовой — команда Медведевой — 757,27:673,78

Разница — 83,49 балла

Хотя Загитова в ответ на мой вопрос вчера не согласилась, что главные разрывы в результатах были у женщин, статистика показывает иное. Разница составила 83,49 балла — это в два раза больше, чем во втором по этому показателю виде. Кроме того, одни девушки с лихвой перекрыли своим преимуществом все остальные виды, вместе взятые. В трех оставшихся разрядах медведевское «Время первых» выиграло у загитовской «Красной машины» 55,74 балла. Косторная вместо Хромых поменяла бы ситуацию, но вряд ли на итоговые 28 баллов преимущества. Ее личный рекорд в сезоне — 226,31, это лишь на 14,51 балла выше, чем результат Хромых.

У Валиевой — неофициальные мировые рекорды в короткой программе, произвольной и по сумме. У Щербаковой также результат, превзошедший мировой рекорд в произвольной. Валиева даже среди мужчин заняла бы четвертое место, а это при том, что вес компонентов у женщин значительно ниже. По мужской системе Валиева бы набрала 298,45 балла и оказалась бы рядом с Колядой.

Валиева, Щербакова и Усачева набрали в женском турнире в сумме 757,27 балла. У мужчин на 40 баллов больше, но, например, даже выигравшие у загитовцев свой турнир танцоры Медведевой в сумме взяли 629,68 балла. Это к вопросу о разрывах и вкладе каждого из видов. Условно, Валиева могла бы не выйти на короткую программу — и все равно вклад девушек был бы выше. У двух пар, разумеется, сумма и того меньше — у выигравших медведевцев она составила 470,96.

Мужчины

1. Михаил Коляда (М) — 300,44

2. Марк Кондратюк (М) — 293,12

3. Макар Игнатов (З) — 276,24

4. Дмитрий Алиев (З) — 267,28

5. Андрей Мозалев (З) — 252,95

6. Александр Самарин (М) — 244,74

Общий результат: команда Медведевой — команда Загитовой — 838,30:796,47

Разница — 41,83 балла.

У Коляды — личный рекорд, до Кубка Первого канала он ни разу в карьере не преодолевал отметку в 300 баллов. То же самое у Кондратюка — ранее он набирал максимум 260,41 балла (это было на чемпионате России месяц назад). Если бы выступление Марка было не феноменальным, а обыденным, то Медведева проиграла бы около 60-70 баллов. Объяснимы слезы Евгении — Марк оставил ее в игре до конца и показал, насколько важен вклад «хрустальных» девушек.

Пары

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (З) — 242,06

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (М) — 236,54

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (М) — 228,90

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (З) — 219,31

Общий результат: команда Медведевой — команда Загитовой — 465,44:461,37

Разница — 4,07 балла.

У Мишиной/Галлямова и Тарасовой/Морозова — неофициальные мировые рекорды в произвольной программе.

Танцы

1. Александра Степанова/Иван Букин (М) — 224,95

2. Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (З) — 213,81

3. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (М) — 204,76

4. Аннабель Морозова/Андрей Багин (З) — 203,81

5. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (З) — 202,22

6. Софья Шевченко/Игорь Еременко (М) — 199,97

Общий результат: команда Медведевой — команда Загитовой — 629,68:619,84

Разница — 9,84 балла

У Степановой/Букина неофициальный мировой рекорд в ритм-танце.

Альтернативные системы подсчета:

По очкам, как в олимпийском командном турнире, счет 174 — 164 в пользу команды Загитовой. Интрига бы точно так же умерла в начале женских соревнований.

Счет по разным видам: 3 — 1 в пользу Медведевой, по личным победам в видах 2 — 2.