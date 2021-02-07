Загитова и Медведева поспорили на пресс-конференции. Полная расшифровка

Алина и Евгения все-таки схлестнулись после битвы на льду

Алина Загитова и Евгения Медведева провели жаркую пресс-конференцию по окончании Кубка Первого канала. Команда Загитовой выиграла турнир — и кажется, то, каким образом это было сделано, Медведевой не понравилось. В концовке дошло до того, что две медалистки Пхенчхана поспорили о том, кто выиграл турнир. Но и по ходу 20-минутного разговора фигуристки то соглашались, то возражали друг другу. «СЭ» собрал главные цитаты из пресс-конференции — на те вопросы, где фигуристки отвечали вдвоем. Возможно, это мероприятие ярче всего проиллюстрировало отношения между двумя звездами.

Медведева — составы были неравны. Загитовой все понравилось

(Разговор начался с того, что долго не могли определить, кто первый говорит. Модератор, пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина предложила говорить первой Жене, но та сказала Алине: «Говори, говори». Та сначала удивилась, но нехотя начала.)

— Как в целом оцените турнир по его итогам?

Загитова: — Очень хорошая идея. Есть, конечно, организаторы что-то скорректируют, заменят, надеюсь, что эти соревнования будут проходить каждый год как традиция. Мне все понравилось. Но Первый канал и федерация — перфекционисты, они наверняка что-то изменят.

Медведева: — Я, наверное, не столь лояльна. (Смеется.) Понравилось мне или нет, сказать не могу. Турнир проводился впервые, и я уверена, что с течением лет в турниры такого формата будут вводиться корректировки. Но факт того, что я сегодня плакала два раза, а последний раз я плакала на Олимпиаде — это показатель эмоций. Было здорово, что сделали три приза, в том числе зрительских симпатий. Но свое мнение по поводу жеребьевки я сказала вчера, и это единственный фактор, который я поменяла бы. Возможно, я немного олдскул и не сторонник новшеств. Но о нынешнем формате нужно было предупреждать все-таки немного заранее, чтобы можно было просчитать стратегию набора в команду.

Загитова: — У нас у обеих не было времени подумать.

— Вы согласны, что составы как минимум в женском одиночном разряде были не совсем равны? Показалось, что именно девушки решили исход турнира.

Загитова: — Думаю, у нас команды были более-менее равные — у Жени тоже был сильный состав. Там были мальчики выше по рейтингу, например, Миша Коляда. В танцах — Степанова/Букин. В танцах, как мы знаем, может быть большой разрыв. У мальчиков тоже. Составы были более-менее одинаковые. Девочки сегодня сделали все, что от них зависело, подняли команду на первое место.

Медведева: — Не говорю сейчас про команды, но на этом турнире было три действительно сильные девочки, самый топ мира. И девочки, которые немножко ниже рангом. У мальчиков были Дима Алиев и Миша Коляда. В парах Женя с Вовой (Тарасова/Морозов) и Саща с Димой (Бойкова/Козловский) — тоже топ мира. В женском одиночном катании сильная сторона перевешивала. Как бы не прошла жеребьевка, все равно в какой-то из команд перевешивала сильная сторона девочек. Поэтому я пожелаю большого здоровья Алене Косторной, поскорее восстановиться. Думаю, с ней, если бы она была в хорошей форме, турнир был бы максимально уравновешенным и справедливым.

Не знаем, зачем нам накручивают подписчиков

— Показалось, что здесь была домашняя атмосфера. Может быть, кому-то не хватило настроя? Это все-таки не чемпионат Европы.

Загитова: — Сложно это сравнивать с чемпионатом Европы. Все старались, усложняли программы. Даже Майя Хромых заходила на два четверных...

Медведева: — На тренировке у нее получалось лучше, но она все равно молодец. Этери Георгиевна сказала здравую мысль, чтобы было бы здорово, если б команда России боролась против какой-нибудь иностранной команды. Сейчас скажу противную вещь. Меня не трогай — я не пахну, но... Я вообще не сторонник, когда своих сталкивают друг с другом. Фанаты есть фанаты, у меня и Алины есть свои болельщики, часть из них принципиальные. Это нормально. Я больше болею за спорт, естественно, за себя, это нормальный человеческий фактор. Но для нас, для российских болельщиков, спортсменов было бы намного теплее и удовлетворительнее болеть за команду России против кого-то. В наше время нет возможности провести такой турнир из-за закрытых границ, но надеюсь, что в будущем такой турнир войдет в традицию и наберет обороты на международной арене. Наши против всех.

— У вас обеих около 870 тысяч подписчиков. Кажется, для кого-то действительно важно, сколько у каждой из вас поклонников...

Медведева перебивает: — Видимо, для кого-то стороннего важнее. Как только мы открываем свои аккаунты — плюс 12 тысяч подписчиков у каждого. (Загитова смеется.) Тут и друг на друга не подумаешь, потому что ну такого не бывает. Самим уже интересно, для кого это так важно.

— Для вас важен статус самой популярной фигуристки в Instagram? И не думаете ли вы подписаться друг на друга, ведь после закрытия аккаунтов вы не можете следить друг за другом?

Загитова: — Мне не важен статус и количество подписчиков, мне важно, чтобы они были живые. Чтобы им была интересна моя личность, в принципе чтобы было как можно больше позитивных людей.

Медведева: — Я дружу со многими блогерами, из их опыта я знаю, что рекламодатели смотрят на активность. На то, сколько реально ставят лайки, смотрят «сторис». Все селебрити зарабатывают соцсетями, это далеко не секрет, ничего нового я не открываю. Поэтому, опять же, я не понимаю намерения людей, которые это делают. Это бесполезно. Если живые люди не заходят, это не делает. Для меня важна активность. В принципе то же самое, что сказала Алина.

— А про подписаться не отшутитесь?

Медведева: — Ой, на вы на меня подписаны?

— Да.

— А я на вас нет.

— То есть это такой выбор?

— Ну вот так.

Медведева и Загитова поспорили о победителе

— Прокомментируйте поддержку ваших болельщиков, впечатлила ли она?

Загитова: — Начнем с того, что я давно решила, как будет называться моя команда. Я сразу побежала писать своим болельщикам, чтобы они были в курсе. Они сделали прекрасный флешмоб. Просто такая колоссальная поддержка! Это сыграло большую роль для нашей команды, спасибо им.

Медведева: — Это последний вопрос был? Давайте я завершу финальной речью. Спасибо большое всем, в основном моим, фанатам. Мы вместе сделали праздник для нашей команды. Это было действительно здорово, до сих пор в голове не умещается, как они умудряются протаскивать здоровенные баннеры. Было очень круто, спасибо, что за один вечер подогнали хлопушки. Мы плакали, смеялись, на попе катались. Как капитан от лица команды скажу — мы поражение сегодня не признаем. Мы гордимся, что получили приз зрительских симпатий. Потому что люди знают, кого они выбирают. Финальный факт — лично я все деньги, полученные на этом турнире, отправляю на благотворительность.

(Загитова готова поаплодировать, но слово берет модератор, пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина.)

Ермолина: — Несмотря на все коррективы, это был настоящий праздник. Сегодня нет победителей и проигравших, сегодня выиграли все. (Загитова выразительно и несогласно смотрит.)

Журналист «СЭ»: — Может, Алине заключительное слово тоже дать?

Загитова: — Сегодня все-таки есть победитель...

Медведева: — И там, и там. (Перебивает Загитову, та делает длинную паузу.)

Загитова: ... — И это «Красная машина». Кубок все-таки у нас.

Медведева: — Поздравляю.

Загитова: — Спасибо. Я хочу сказать спасибо за борьбу команде Жени, потому что действительно они сегодня были достойны, к сожалению, проиграли. Сегодня оказалась удача на нашей стороне. Огромное спасибо моей команде.