«Спортсмен имеет право гордиться своей идентичностью». Американский фигурист ответил Жулину про небинарного партнера по команде

Американский одиночник Джейсон Браун — о страстях, полыхающих перед Олимпиадой.

27-летний Джейсон Браун, хотя и не выигрывал больших турниров, безусловный символ фигурного катания. Вернее, одного из его стилей — артистического, без россыпи четверных, но с яркими движениями телом и красивым скольжением.

Кроме того, Браун совершил каминг-аут и не раз высказывался по этой теме, а одной из обсуждаемых тем олимпийского турнира в фигурном катании является участие Тимоти ЛеДюка ­- американского парника, который стал первым в истории небинарным олимпийцем.

В интервью «СЭ» Браун высказался о словах Александра Жулина, который называл ЛеДюка «уродом» и «не то чушкой, не то мушкой», ответил на критику из-за отбора на Олимпиаду (Илья Малинин выиграл у него и Винсента Чжоу на чемпионате США) и похвалил российских одиночниц.

Командный турнир — противостояние России и США? Конечно!

— Джейсон, в Instagram вы написали, что для многих это поездка в Пекин, а для вас «обратно». Можете пояснить?

— Да, первый раз я выступал на Олимпиаде в Сочи, когда мне было 19 лет. И это был первый мой взрослый сезон, так что попасть на Олимпиаду было невероятно, потрясающе. Я был очень счастлив вернуться. Тогда все-таки было ощущение, что, вот, это случилось! Я катался, я в национальной команде, и это такие непередаваемые ощущения, что с этого момента вернуться на Олимпиаду стало моей целью. Я горд своей работой, настойчивостью, на каждом шагу на этом пути, тем, как я тренировался. Поэтому для меня это больше возвращение на Олимпиаду, приезд обратно, а не в Пекин.

— Но эта Олимпиада куда более странная, чем в Сочи.

— О да. (Смеется.)

— Как вам «пузырь» и все эти тесты?

— У нас было два года, чтобы адаптироваться к ограничениям. Да, раньше они казались немного странными, но сейчас мы привыкли следовать всем этим правилам. Мне кажется, китайский оргкомитет сделал все так, чтобы спортсменам было комфортно.

— Скоро начинается командный турнир, его можно воспринимать как противостояние России и США?

— Конечно! Две большие команды с длинной скамейкой запасных. Просто оказаться на Олимпиаде от любой из этих двух команд уже огромное достижение само по себе. Это стоящая цель. Будет очень крутой турнир, думаю. Все дома запасутся попкорном и будут смотреть.

— Вы участвуете? Прямой вопрос.

— Да, есть немного! Скоро выясним. Они объявят об этом вечером. И скоро расскажут всем нам.

Думаю, правила еще поменяются для баланса между техникой и артистизмом

— Вы известны своим уникальным стилем катания. Но не кажется ли вам, что в фигурном катании сейчас важнее прыжки? С этим нужно что-то делать?

— Мне кажется удивительным, какой технический контент сейчас делают люди, они двигают спорт вперед. В нашем спорте есть две стороны — артистическая и техническая. И точно так же, как некоторые двигают эту границу в технике, я хочу раздвигать границы в артистизме. Показывать, что я делаю каждый день на тренировках, доказывая на каждом старте, как это важно, и расширять этот аспект. Я сконцентрирован на том, чтобы развивать эту часть нашего спорта. В фигурном катании много законодателей мод, которые двигают вперед технический аспект фигурного катания, заставляют молодое поколение работать над техникой...

— Русские девушки, например.

— Именно. Да, это хороший пример. Я просто не могу поверить в то, что они делают! Ну а я стараюсь убедить людей, что надо улучшать чувство артистизма.

— Но у вас же есть потолок. Вы получаете много «десяток», но это не работает.

— Да, я знаю, это сто процентов так. Когда речь идет о системе подсчета баллов и том, как максимизировать результаты, я воспринимаю это так: приходят официальные лица, меняют правила, и спортсмены подстраиваются, пытаясь выжать из них максимум. Это вопрос их умения. И когда люди, создающие правила, видят, как все это влияет на спорт, они возвращаются к теме и работают над изменениями.

Посмотрите, как изменилась шкала оценивания технической части за последние четыре года. Разница огромна. Наверное, они будут продолжать ее усовершенствовать в ближайшие годы, стараясь выдерживать баланс между техникой и артистизмом и продолжать поощрять оба аспекта в фигуристах.

— Не могу вас не спросить о чемпионате США. Я слышал критику от Рафаэля Арутюняна по поводу состава вашей сборной — Илья Малинин занял второе место и не поехал на Олимпиаду. Вы были четвертым. Что думаете об этом?

— В спорте всегда так — мы лицом к лицу, и когда есть три путевки, в таком формате не избежать кривотолков. Критерии, чтобы попасть в олимпийскую команду, так или иначе отражают результаты работы. И я много тружусь, чтобы продолжать представлять сборную США на каждом турнире, на чемпионатах мира, «Гран-при». Думаю, критерием отбора была моя стабильность и выступления на протяжении всего этого цикла, а это очень длительный период.

Не согласен с мнением Жулина

— Еще одна тонкая тема. На этой Олимпиаде впервые выступит небинарный спортсмен Тимоти ЛеДюк. Вы совершили каминг-аут. В России в целом другое мнение об этих историях.

— О да, это уж наверняка.

— Что вы думаете об этом? Александр Жулин жестко отзывался о ЛеДюке, мол, как это, он не может определиться, кто он, не то одно, не то другое.

— Очень важно для каждого спортсмена отстаивать убеждения, сторонником которых он является. И быть тем, кем он или она пожелает быть. Это самое важное! Чтобы люди чувствовали себя комфортно и гордились тем, кем они точно являются, своим состоянием. Я очень горжусь Тимоти и поддерживаю его на 100 процентов. Уверен, его пример окажет большое влияние на всех. Спортсмены должны верить в себя, это история про то, что спортсмены ради Олимпиады вкладывают все свое время и усилия. Идентичность — это просто еще один аспект, ты катаешься уже с ней. У тебя она просто есть, надо ей гордиться, и люди тебя поддержат.

— Но почему некоторые люди не принимают это?

— Вам лучше спросить у них. Не могу за них говорить. Я не согласен с тем мнением, которое вы озвучили. У спортсменов есть право быть теми, кем они хотят быть, и гордиться этим.

— В США вы сталкивались с проблемами в этом плане?

— Я — нет. Или если встречался, то просто не обращал внимания, просто продолжаю жить.