Трусова с трудом обыграла 15-летнюю кореянку. Александру рано короновать олимпийской чемпионкой

Многие переоценили пять четверных на прокатах, повторить их в США после дальнего перелета оказалось нереально.

US International Classic

Женщины

1. Александра Трусова (Россия) — 216,80

2. Пак Ен Чон (Южная Корея) — 212,40

3. Габриэлла Иццо (США) — 182,76

Танцы

1. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) — 207,30

2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 190,67

3. Эва Пэйт/Логан Бай (США) — 171,70

Итак, пять четверных в произвольной на первых соревнованиях сезона в исполнении Трусовой не случилось. Случилось падение с четвертого флипа, «бабочка» на тулупе и ошибки на лутце и каскаде с ним. Вы скажете — Кузнецов, ты опять преувеличиваешь, никто про олимпийское золото и не говорил. Хотя сами посудите — разве это не было ударом под дых всем соперницам, когда фигуристка делает такой контент, против которого единственным приемом может быть разве что кража коньков? И про «разбег — прыжок» уже не скажешь, владение этими самыми коньками у Саши явно улучшилось.

Но после контрольных прокатов в Челябинске особая интрига будет сопровождать любое соревнование с участием Александры Трусовой. Сделает пять квадов или нет? Пока соперницы по сборной Щербакова и Валиева не в лучшей форме, Саша выходила на первый старт сезона и сходу прыгнула пять четверных, к которым столько лет стремилась. Оказалось, и Плющенко ее не развалил (ну или недоразвалил), еще и катание улучшил — и Тутберидзе вправила мозги, вернее, тот 3-сантиметровый участок коры, отвечающий за психику. С таким коктейлем плюс ярким образом и зашедшими программами Трусова моментально превратилась в главную претендентку на олимпийское золото — если представлять путь к Пекину как некую перманентную гонку.

Проблемы с флипом остались, хотя судьи их не заметили

Однако сама Трусова говорила нам на Урале: прокаты и соревнования — разные вещи. И это сразу оправдалось в начале американского вояжа — короткую программу Трусовс провела неудачно. И дело не только в тройном акселе, который, кстати, был неплохим, просто чуть не хватило правильной постановки ноги на приземлении. Но, например, флип, который получил +1,77, по скудным повторам чистым не показался. Ребро там было как минимум неясное. На Олимпиаде вс? может решить один восклицательный знак, и пока штаб Тутберидзе решить проблему неправильного флипа не смог.

Аксель и высокие компоненты 15-летней кореянки Пак ?н Чон позволили даже сохранить формальную интригу перед произвольной программой — между Трусовой и Пак было 3,7 балла. На тренировке под взором одинокой Тутберидзе (Дудаков и Глейхенгауз остались в Москве) у россиянки получился прокат с пятью квадами. Теперь оставалось только перенести его на ничего не значащие соревнования. А затем с интересом посчитать, дотянулась бы Саша до Ханю и Чена при пересчете на мужские оценки.

Для высоких оценок были все условия — среди судей и техспециалистов было три наших человека — Лолита Лабунская, Константин Костин и Евгений Мартынов. Хотя Лабунская, кстати, в субботу поставила соотечественнице самые низкие оценки.

Дочь Тутберидзе взлетает в топ, Трусова едва не проиграла кореянке

Тутберидзе к началу произволки женщин могла быть довольна — ее дочь Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным получила 190,63 балла, уступив только Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (207,30). Больше проигрывать там было некому, но просто вдумайтесь — россияне получили больше, чем у них когда-либо было на российских соревнованиях! Предыдущий международный рекорд обновлен на 23,5 балла! Справедливости ради — их давно не было за рубежом, так что оставаться на 160 было бы странно. Но такой скачок очевидно показывает, что дуэт уже претендент на Олимпиаду. И если у Тутберидзе пришел бы в себя Даниил Самсонов, можно было помечтать о представительстве во всех четырех видах фигурного катания.

Русская Ракета Александра Трусова выиграла короткую программу на турнире в Норвуде, США. Несмотря на падение с тройного акселя, наша рекордсменка получила за КП 74,75 бал...

«Круэлла» американской, пусть и немногочисленной публике, понравилась. Это действительно крутое попадание — свежий фильм с оценкой 7,4 из 10 на imdb и символизм из-за любви фигуристки к собакам. Жаль, но в Америке не был представлен костюм — слишком мало времени прошло с прокатов. Так что Александра снова вышла в черном.

Но из четверных чисто получился разве что сальхов и с натяжкой второй лутц. Как итог — лишь 4,4 балла преимущества над кореянкой-ноунеймом Пак, у которой личный рекорд до этого составлял 186 баллов. Произвольную она по сути нашей рязанке и не проиграла.

Поездка в Америку изначально выглядела как риск, но Трусова из тех, кто любит рисковать. Дала ли она такую пищу для размышлений, которую бы она не получила в «Хрустальном», Европе или даже Сызрани — на этот вопрос она ответит сама.

Но если неделю назад фан-группа Трусовой чуть ли не бежала делать предзаказы на февральское шампанское, то теперь соперницы могут успокоиться. 216,80 — это что-то из разряда результатов на чемпионате мира в Стокгольме. Контент все равно сложный, и акклиматизация — штука тяжелейшая (разница с Челябинском — 9 часов!). Но в сухом остатке налет фаворитизма уже ушел. 216 баллов Щербакова и Валиева способны сейчас набирать даже без ультра-си. Уж на российских соревнованиях так точно.

Трусова не стала живой легендой, но (и это невозможно не признать) она все равно выделяется. После исчезновения Загитовой и Медведевой мы истосковались по фигуристкам, которые способны так разделять — на поклонников и ненавистников. Кажется, Александра способна стать следующей, чье имя в заголовки автоматом дает прибавку в кликах.