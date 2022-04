Трусова попробовала себя в парном катании. У нее получилось круче, чем у Медведевой?

В совместном номере с тренером «Ангелов Плющенко» фигуристка исполнила прыжок, дорожку шагов и поддержку.

После окончания спортивной части сезона (или окончания карьеры) фигуристам интересно попробовать себя в чем-то новом. Многие, к примеру, участвуют в разных шоу, где пытаются исполнить необычные элементы или пробуют кататься в паре. Это не обязательно означает, что они побегут вставлять эти самые прыжки, вращения или даже сальто в соревновательные программы — иногда этого нельзя сделать банально по правилам — или переходить в парное катание или танцы. Так, чисто для развития и удовольствия публики. Евгения Медведева пробовала себя в спектакле «Анна Каренина», где каталась с серебряным призером Олимпиады в Пхенчхане Александром Энбертом, а Александра Трусова показалась на шоу Евгения Плющенко в паре с бывшим тренером Дмитрием Михайловым.

Поддержки и выброс Медведевой

В шоу Женя и Саша исполняли главные роли — Китти и Левина. У фигуристов было несколько номеров, во время которых они исполняли высокие парные поддержки и тодес. Так что к постановке Медведева отнеслась более чем серьезно — не стала просто катать номера еще с одним человеком на льду с минимум взаимодействия, а разучила парные элементы. В том числе и двойной выброс сальхов, который Женя собиралась делать даже на проекте «Ледниковый период» с блогером Даней Милохиным, непрофессиональным фигуристом.

После этого многие стали обсуждать, можно ли теперь надеяться увидеть Медведеву в профессиональном парном катании: мол, тройной сальхов и тулуп они с Энбертом соберут, выброс, хотя бы двойной, есть, поддержки, тодес на месте. Но всерьез надеяться на это не стоило — на соревнованиях требуется больше, чем просто элементы, да и те же поддержки на шоу и в спорте — совершенно разные вещи. Женя сама говорила, что боится высоты. Собственно, и отказ от выброса на «Ледниковом периоде» продиктован отчасти этим. Здоровье после тяжело перенесенного коронавируса тоже не лучшее. Но опять же, к спектаклю фигуристка подготовилась хорошо, но и время у нее было. А к юбилею Татьяны Тарасовой, где Медведева и Энберт исполнили один из номеров из «Анны Карениной», спортсмены снова натренировали некоторые из парных элементов, так что смотрелось это круто.

Мечты о полноценном парном номере для Трусовой

Александра Трусова после Олимпиады тоже решила попробовать новое — занялась стрип-пластикой и показала новый показательный в паре с бывшим тренером Дмитрием Михайловым из академии Евгения Плющенко. Удивительно, что Саша вообще участвовала в шоу, организованном тренерской группой, с которой она работала год. Еще интереснее то, что Трусова откаталась там в паре, громко анонсировав номер в социальных сетях. Михайлов в комментарии «Матч ТВ» даже сказал, что это сама фигуристка обратилась с просьбой поставить показательный.

Тематика номера тоже необычная — Саша и Дмитрий катались под песню Can't Help Falling in Love, что подразумевает выражение истории романтических отношений. Времени на подготовку было не очень много — всего два дня. Михайлов раньше выступал в танцах на льду, так что у него есть парный опыт. У Трусовой — нет. Так что даже если бы они решили попробовать что-то из парного катания — например, какую-то высокую поддержку, то у них это не получилось бы. Призер чемпионата России в одиночном катании Катарина Гербольдт, выступавшая позднее в паре с Александром Энбертом, рассказала «СЭ», что все зависит от опытности партнеров, но если оба неопытные, то сделать парный элемент труднее.

— Все зависит от того, насколько боится партнерша, насколько опытный партнер, — поделилась опытом Гербольдт. — И все-таки тренер решает, когда они готовы попробовать какой-то элемент. Если партнер опытный, сделать поддержку с партнершей он может в любом случае. С точки зрения девочки тут важно, доверяешь ты или нет, кто-то этого в принципе боится. Что сделать проще всего? Если мальчик опытный, то поддержку, если девочка — тодес. Если оба неопытные, то все долго. В случае прыжков одиночники будут прыгать каждый отдельно. Это как в конце шоу девочка и мальчик или мальчики заходят на параллельные прыжки.

В случае с Трусовой, вероятно, никакого тренера не было, а за два дня развить взаимодействие в паре не особо получилось. Поэтому фокус в программе был целиком на Саше, которая исполняла много элементов из своих прошлых программ. Во время номера Михайлов и Трусова исполнили двойной аксель, пару дорожек шагов и простую поддержку в концовке, но в целом катались как два одиночника. Времени на скатанность не хватило — в этом плане эксперимент Жени Медведевой получился удачнее.

Можно, конечно, помечтать о параллельном четверном лутце Саши с кем-то, но в России таких партнеров вряд ли получится найти — исполняющие его одиночники не так уж и стабильны. Вспомнить Нэтана Чена или еще кого-то из иностранцев? Тут дело не только в индивидуальных способностях, а еще и в той же скатанности и других парных элементах: даже для шоу это сложно и вряд ли реализуемо.