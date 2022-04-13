Шоу Тутберидзе в Москве: манифест Трусовой и объятия Кондратюка

Самые яркие моменты вечера в «Мегаспорте».

Этери Георгиевна, конечно, свой бренд раскрутила будь здоров. До такой степени, что шоу «Чемпионы на льду» Тутберидзе, как и «Союз чемпионов» Плющенко несколько дней назад, началось с опозданием в 30 минут. Говорят, что на сей раз просто дозапускали зрителей, которых в «Мегаспорте» собралось больше, чем на хоккейном «Спартаке» в матче против СКА.

Тутберидзе больше не любит «СЭ»?

Говорят — потому что лично не видел. А не видел — потому что тренерский штаб Тутберидзе не согласовал кандидатуры пишущих журналистов «СЭ» для аккредитации. «Ответ отрицательный, в замене не заинтересованы». Проверял их лично штаб — это нам передали официально. Ну и правильно, согласен. Нечего крамолу разводить! Все должно быть чисто и гладенько, как техника четверного лутца Александры Трусовой. Все-таки не так Этери Георгиевна любит «СЭ», как признавалась когда-то.

Ну думаю — раз в правилах для СМИ написано, что показывать шоу будет Первый канал, то сейчас посмотрю по телевизору или в интернете. Не тут-то было! Бродкастер в прямом эфире решил его не транслировать даже на своем сайте (на YouTube сейчас не может технически). Спасибо фанатам Евгении Медведевой, которые изловчились показать все выступления с одного телефона в Telegram. На Первом только реклама сериала «Никто не узнает». Девиз отличный.

Медведева и Трусова с новыми программами

Ах да, о шоу. По тем урывкам, что можно было увидеть, настроение постарались создать праздничное, пришел весь фигурный бомонд, а фигуристы катали по-апрельски, расслабленно. Евгения Медведева показала новую программу под «Кармен», о которой, как сказала, всегда мечтала. Ставили Тутберидзе и Глейхенгауз. Они еще и здесь успевают! Медведева сделала хороший тройной сальхов на раскатке, но упала в прокате. Сказала, что волновалась, как на «Гран-при».

Евгения Медведева. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Александра Трусова вышла с еще более говорящей программой на песню исполнительницы Ёлки «Не брошу на полпути». Там есть такие слова:

— Я не брошу на полпути, не скажу, что не могу,

Как бы сложно ни было, я дойду, дойду,

Докажу себе, страху вопреки,

Я не брошу на полпути.

В общем, Трусова точно остается. Еще и с тройным акселем, который она выполнила на закрытии в импровизированном прыжковом батле после нескольких ошибок. Хромых в нем сделала четверной тулуп, Валиева — сальхов и триксель, Петросян — квад риттбергер. Проигравших не было.

Камила Валиева. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Остаются и Синицина с Кацалаповым, и даже (планирует) Щербакова. В микст-зоне спортсмены ничего судьбоносного не говорили, Валиева и Трусова ожидаемо прошли мимо. Но вот Виктория и Никита приятно удивили, что планируют продолжить карьеру, но снова оговорились, что это зависит от того, пустят ли наших на международные соревнования. Как понимаете, это практически девальвирует ценность заявления. Анна «готовится к следующему сезону».

Из других занимательных деталей — на лед в турне вернулась Дарья Усачева. Не прыгала из-за тяжелой травмы, полученной в начале сезона, но катила красиво. Правда, брякнулась с дорожки — второй раз подряд после Минска. Но хорошо, что возвращается. Однако стоит ли ей в принципе думать о прыжках или, может быть, присмотреться к танцам — вопрос, на мой взгляд, не праздный.

Трусову встречали громче всех. И встречал Кондратюк

Соревнование по децибелам, на которых встречали фигуристок, выиграла Трусова, затем с небольшим отставанием Валиева, потом Щербакова. Удивительно, но Загитова и Медведева уже далеко позади. Вот вам и якобы блеклость ТЩК и эффект прошедшей Олимпиады. Хотя есть и другая версия — фанаты Алины и Евгении недолюбливают штаб Тутберидзе и не горят желанием ходить на его мероприятия.

Еще одно крайне интересное событие, куда более важное, чем четверные флипы и тому подобное, произошло у катка после проката Саши Трусовой. У кромки льда появился Марк Кондратюк и обнял фигуристку. Ранее на Мемориал Гринькова приезжала Трусова. Тогда я было подумал по фотографиям, что приехала она к экс-напарникам по «Ангелам Плющенко», но теперь смею с известной долей уверенности сказать, что не к ним. Трусотюк канон, как говорят в фанатских кругах. И это ли не прекрасно?