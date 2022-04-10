Трусова вернулась к выступлениям, а Загитова упала с тройного прыжка. Team Tutberidze начала гастроли с Минска

Вечер в Минске закрывали Евгения Тарасова/Владимир Морозов с многозначительной «Сансарой».

Этери Тутберидзе провела свое первое шоу нового сезона не где-нибудь, а за границей — в Белоруссии. Минску выпала честь открывать парад представлений самой успешной тренерской группы страны. Вернулась на лед Александра Трусова и впервые после Олимпиады выступила перед зрителями, представили новые номера Евгения Медведева и Евгения Тарасова/Владимир Морозов и показала соревновательный Me Voy Алина Загитова — подробности первого гала-вечера Team Tutberidze ниже.

Возвращение ультра-си Трусовой и тройные Щербаковой и Валиевой

— Привет, Минск! Мы, нашей командой Team Tutberidze, впервые у вас, поэтому немного волнуемся. Нам всем нужна будет ваша поддержка, — начал концерт ведущий и тренер в «Хрустальном» Максим Траньков. После чего на ледовую сцену вышел хореограф Даниил Глейхенгауз, который с помощью не нового, но актуального номера представил всех участников. Сначала Даниил был в центре арены один, но одним за другим он «оживлял» фигуристов. Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова — именно в таком порядке спортсменки появились под светом прожекторов. «Легионеров» на представлении не оказалось, и даже не все представители «Хрустального» попали на открытие — там были только одиночницы из команды Тутберидзе и Евгения Тарасова/Владимир Морозов. В конце номера Даниил Глейхенгауз легко подхватил миниатюрную Аделию Петросян и исполнил с ней небольшую поддержку.

Обладательница четвертого места на чемпионате России и начала шоу со своей прошлогодней произвольной «Арцах», где заходила на квады. Безуспешно, и даже вместо тройного получилась только «бабочка». После откатавшегося следом Арсения Федотова, которого называют спасителем мужского одиночного в группе Тутберидзе, выступила Майя Хромых. «Девушка, которую я очень люблю представлять, потому что она абсолютно точно может», — так охарактеризовал Майю Максим Траньков. «Железный член нашей сборной» (опять же, слова олимпийского чемпиона) с прыжками на шоу не ладила, но, возможно, все дело в коварном освещении. Хотя гидроблейд получился здорово.

Перечисление достижений Александры Трусовой заняло чуть ли минут не пять, но Сашу едва ли это удовлетворяет — громких титулов среди них не так уж и много. Зато первое появление Русской Ракеты перед публикой после Олимпийских игр в Пекине прошло на ура — «Круэлла» теперь появилась в усеченном формате и без пяти четверных (хотя от Трусовой можно было ожидать такого даже на шоу!), но с квадом лутцем и в платье с именами всех собак серебряного призера Олимпиады. Вообще же Саша скорее выглядела слегка уставшей, но, возможно, это всего лишь отголоски почти двухмесячного отсутствия выступления перед зрителями. «Чудо-женщина» в качестве второго выступления уже была без квадов, но мы-то знаем, на что способна Саша даже без ультра-си.

Олимпийские чемпионки Пекина Камила Валиева и Анна Щербакова от ультра-си на затемненной арене отказались и для начала показали свои соревновательные программы. Камила — короткую, повторив контент с Кубка Первого канала, а Аня — произвольную, исполнив несколько тройных. «Хрупкая девушка со стальным характером... Как вы могли заметить, сегодня Аннушка не разлила масло. Она каталась просто прекрасно», — восторгался Траньков после выступления Ани.

Страстная «Кармен» Медведевой и соревновательная программа Загитовой

Евгения Тарасова/Владимир Морозов, «отчасти» спортсмены Максима Транькова в этом сезоне (так сказал сам Максим Леонидович), после Олимпиады обрели такую гигантскую уверенность в своих силах, что даже на шоу не допускают ошибок в выбросах.

Другая Евгения, на этот раз Медведева, внезапно обратилась к классике — презентовала премьеру «Кармен» с красным веером в руках, исполнила коронный тройной сальхов и упала с финальной позы в программе. Алина Загитова вернулась к соревновательной постановке сезона 2019/20 — Me Voy на этот раз включал в себя один лишь тройной лутц, с которого фигуристка упала. Удивительно, но ни Медведева, ни Загитова во второй раз в шоу не появились — никто из них даже не закрывал гала-вечер. Эра Жени и Алины уходит и появляются новые герои или есть какие-то другие причины?

На шоу вернулась к публике после тяжелейшей травмы ноги Дарья Усачева, пока что обошедшаяся без прыжков. Даше по понятным причинам тоже досталось катать только один номер в шоу, как и большинству остальных подопечных Этери Георгиевны. А вот «легионеры», представляющие другие школы — Михаил Коляда, Андрей Мозалев и Виктория Синицина/Никита Кацалапов — аж дважды выступили в Минске. Серебряный призер Олимпийских игр Коляда при темном освещении был не таким блестящим, как на Кубке Первого канала, и остался верен себе с парочкой падений и «бабочек». Чемпион мира среди юниоров Мозалев похвастался четверным тулупом, а Синицина/Кацалапов на этот раз обошлись без опасных падений с поддержек, хотя заминка была и в Минске — не с первого раза диджей смог поставить нужную музыку чемпионов мира и Европы.

Шоу впервые за пару лет осталось без «Джинна» Мориса Квителашвили — сам чемпион Грузии там был, но не в синем цвете. Нет, дело не в новом показательном фигуриста, просто говорят, что багаж Мориса так и не прибыл после чемпионата мира во Франции. Пришлось довольствоваться короткой программой.

Честь закрывать шоу досталась не Медведевой, Загитовой, не Щербаковой и Валиевой и даже не Трусовой, а Евгении Тарасовой/Владимиру Морозову. Вероятно, все дело в их новом показательном под «Сансару» Басты. «Нас не стереть, мы живем назло. Пусть не везет, но мы свое возьмем» — что хотели сказать этой песней двукратные чемпионы Европы? Пожалуй, загадка остается для всех — можно поразмышлять, подведение ли это итогов карьеры, намек на будущее или отклик на какие-то другие события.

Шоу Тутберидзе в Минске на этом закончилось — хотя еще и был традиционный батл ультра-си в концовке. Но тур только начался — следующее шоу уже в среду в Москве.