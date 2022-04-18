Трусова анонсировала борьбу за пятерной прыжок. Сверхамбиции или это реально?

Целеустремленная российская фигуристка ставит перед собой новые цели.

В ситуации постоянного технического прогресса фигуристов становится все сложнее искать новые вызовы. Почти все четверные, кроме акселя, стали общим местом. Каскадами 4+3 тоже никого не удивишь, причем даже у женщин, если брать россиянок. Мужчины перешли к каскадам 4+4 и 4+1+4. Правда, в освоении таких прыжков есть одна сложность, о которой мы скажем ниже.

Трусова заходит на пятерной

Александра Трусова, которая на прошедшей Олимпиаде приземлила пять четверных прыжков и нуждается в новых горизонтах, сегодня заговорила о пятерных элементах:

— Хочу, конечно, попробовать выучить. Если получится, то хочу сделать раньше всех. Не только среди женщин. Пятерные не пробовал еще никто.

Пять четверных я делала для того, чтобы выигрывать соревнования. Конечно, очень хотелось первой их сделать. Поэтому я добавляла и добавляла. Мне очень сложно на месте стоять. Мне нужно учить что-то новое, мне это нравится, — сказала Трусова в интервью Waction, студенческому СМИ МГТУ имени Баумана.

Это не первый разговор о пятерных прыжках даже в России. Так, перед показательными выступлениями на Олимпиаде на пятерной сальхов заходил Марк Кондратюк. Попытка попала на видео (посмотреть его можно по ссылке).

А на шоу на пятерные заходил Даниэль Грассо, но, судя по отзывам, также неудачно. «Недокрутил, упал, но все равно это было круто!» — делилась впечатлениями Трусова после шоу в Болонье в мае 2019 года.

Без инициативы ISU процесс не пойдет

Фигуристы доросли как минимум до попыток пятерного, но первый шаг должны сделать не фигуристы, а ISU. Те фигуристы, с которыми мне доводилось обсуждать пятерные, в один голос говорили: делать их не только страшно, чревато травмами, но и невыгодно. Даже если пятерной (как его, кстати, называть по аналогии с квадом — квинт, пент?) оценят в 15 баллов, будет логичнее сделать каскад 4+3, который с высокой вероятностью принесет больше баллов.

На данный момент любой прыжок в пять оборотов стоит ноль баллов — его официально не включили в систему оценивания. То есть де-факто это нелегальный элемент — сделать его можно, но ты просто потеряешь время в программе. А чтобы это изменить, нужны заседания технического комитета ISU, обсуждение с федерациями и решение совета Международного союза конькобежцев. Похожая история с каскадами типа 4+1+4. Из-за строгих правил повтора подобные каскады вряд ли будут эффективны. Все эти элементы уместны разве что на прыжковом турнире Кубка Первого канала, как это продемонстрировал тот же Кондратюк.

Интересно, что ISU не особо и стремится разнообразить прыжковый набор и снизить громоздкость в правилах. Вот что говорил Александр Лакерник, главный на данный момент человек в фигурном катании в ISU, в интервью «Известиям» в 2003 году:

— В методических пособиях десятилетиями писалось, что хороший двойной лучше плохого тройного, но на практике так не получалось. Теперь будет.

Журналистка: — В таком случае у спортсмена может исчезнуть мотивации для того, чтобы осваивать четверные, пятерные прыжки.

— Новая система судейства не ограничивает сложность! Чтобы выиграть, нужно набрать наибольшее количество очков, а они зарабатываются в том числе и благодаря сложности элементов. Просто не надо включать в программу то, что получается плохо.

А вот что говорил Александр Рафаилович в интервью «СЭ» спустя 16 лет:

— Включить в таблицу пятерные — не проблема, мы не против. Просто я не считаю, что мир созрел до того, чтобы это кто-то делал. Это только попытки, с большим недокрутом. Как только появятся спортсмены, которые его делают, и как только мы убедимся в реальности этого действа, мы их добавим. Год назад мы добились того, что таблица построена на процентах, поэтому конструкция таблицы стала проще. Осталось поставить новую базовую стоимость. Но пока история про пятерные — это разговоры, ни одного видео я не видел.

Скорее всего, пятерной сделает следующее поколение

В общем, ISU ждет первого шага от фигуристов, но не мотивирует. И в этом, наверное, тоже проблема. В то же время несколько фигуристов, прыгающих многооборотные прыжки, говорили мне, что не удивятся, если пятерной смогут приземлить раньше, чем четверной аксель. Аксель — слишком специфический прыжок (стоит, кстати, совсем немного — 12,5 балла), и научить ему могут единицы. Недаром Юдзуру Ханю брал видеоуроки у Алексея Мишина перед Олимпиадой и консультировался насчет прыжка у профессора физики и геометрии сложных прыжков.

Трусова как раз пример человека, который намного ближе к пятерному, чем к акселю в четыре с половиной оборота. Навскидку можно перечислить нескольких спортсменов, кто мог бы посоперничать с Трусовой в борьбе за первый пятерной в истории, но большинство из них мужчины — это Уно и Кагияма, тот же Грассль, может быть, китаец Боян Цзинь или Илья Малинин.

Но вероятнее всего, пятерные освоит новое поколение фигуристов. Которые воспользуются плодами революции имени Трусовой и другой. Что радует — Александра уже успела вписать себя в историю, и ее не забудут.