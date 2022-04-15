Парники из Перми стали чемпионами мира за Грузию. Они выступают вместе первый сезон и работают с Тутберидзе

Сафина и Берулава — сенсация от Слюсаренко!

Чемпионат мира среди юниоров

Пары. Итоговое положение

1. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) — 188,12

2. Анастасия Голубева/Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 169,91

3. Брук Макинтош/Беньямин Мимар (Канада) — 156,80

4. Анастасия Смирнова/Данил Сияница (США) — 148,53

В эстонском Таллине продолжается чемпионат мира среди юниоров. Пусть в России по понятным причинам интерес к этому турниру минимальный, на соревнованиях немало интересных сюжетов. Причем с участием российских фигуристов! В турнире пар в борьбе за медали было немало спортсменов с российскими корнями, а лучшими стали пермяки Карина Сафина и Лука Берулава. Они выиграли первое золото ЮЧМ-2022. Это также первая награда высшего достоинства для Грузии, и тем занимательнее успех Сафиной/Берулавы. К тому же ребята выступают вместе первый сезон! Тренер из команды Этери Тутберидзе меньше чем за год вывел своих подопечных на Олимпиаду, взрослый ЧМ и к юниорскому титулу. Ждать ли от них большего?

Две пары из трех на пьедестале ЮЧМ с российскими фигуристами

В турнире пар на ЮЧМ удалось собрать всего-то 10 дуэтов, из которых у половины есть спортсмены с российским прошлым. К примеру, серебро за Австралию в паре с Гектором Гиотопулосом Муром выиграла Анастасия Голубева из Балашихи. В шаге от пьедестала остались российско-украинские эмигранты из США. Отдельной строкой идут «грузины» Карина Сафина и Лука Берулава. И пусть с татаркой Сафиной катается действительно этнический грузин Лука, со спортивной точки зрения он от и до продукт нашей спортивной системы. Да и в бытовом плане Берулава большую часть жизни провел на Урале да в Москве. Родился в столице, там же и начал заниматься фигурным катанием в возрасте примерно трех лет.

Лука парень крепкий и рослый, поэтому достаточно быстро стало понятно — в одиночном катании успехов не сыскать. Ему предложили поехать в Пермь и попробовать себя в парах. Для своей новой группы Берулаву предусмотрительно подсмотрел Павел Слюсаренко. Тренер ранее был ключевым элементом команды Валентины Тюковой, а теперь часть штаба Этери Тутберидзе и живет на два города. Но три года назад он видел себя исключительно в Перми, куда и позвал Луку. Партнерша была уже готова, правда, с учетом крайне высокой конкуренции перспективы сразу заявить о себе были не самые радужные. И здесь Слюсаренко решил использовать как козырь национальность Берулавы. Он договорился с Федерацией фигурного катания Грузии о поддержке нового дуэта. Как раз в это время наши соседи задумались о подготовке к Олимпиаде и поставили амбициозную цель — занять высокое место в командных соревнованиях.

Карина и Лука могли остаться без Олимпиады — проиграли чемпионат Грузии

«Наш руководитель — настоящий фанат», — говорит о Мариам Гиоргобиани Лука. У нее уже имелся талантливый танцевальный дуэт, сильный одиночник. Осталось только разобраться с девушками и с парным катанием. Квоту женщин закрыла Анастасия Губанова, и созданная в последний момент команда едва не обошла в Пекине хозяев льда. Важнейшую роль в этом сыграли как раз Сафина и Берулава, которых точно можно назвать главной сенсацией сезона. Ведь начинал свою большую карьеру Лука с другой партнершей — Алиной Бутаевой. Талантливая фигуристка из Казани — еще один актив Слюсаренко, который изначально и готовил Павел для Берулавы. И вроде бы у них все неплохо складывалось. Победа на турнире в Загребе. Третье место на юношеских Олимпийских играх в Лозанне и седьмое на ЮЧМ-2020. Только вот после карантина ребята разошлись — помешали личные конфликты и прочие обстоятельства.

Новую партнершу найти в условиях изоляции почти невозможно, да и выступать в карантин практически негде. В итоге больше года Берулава провел без стартов и полноценных тренировок. С Кариной Сафиной Слюсаренко его свел только весной прошлого года. Но уже к первым осенним турнирам ребята выглядели в боевой готовности. Конечно, выдать свой максимум на этапах юниорского «Гран-при» этого года им не удалось, зато с каждым следующим выходом на лед они выглядели опытнее и лучше понимали друг друга. Единым целым их не назвать до сих пор, все-таки скатанность не приходит так быстро. Но и разобщенным дуэт назвать будет неправильно, фигуристы отлично демонстрируют во время проката общение друг с другом. Звездным часом для «грузинских детей», как их называют фанаты, стал чемпионат Европы этого года здесь же, в Таллине. Сафина/Берулава стали четвертыми сразу следом за тремя парами из России.

Без россиян Сафина и Берулава — фавориты чемпионата Европы

Не дрогнули фигуристы и в нужный момент на ОИ в Пекине. Правда, Олимпиады у них могло и не быть, ведь они проиграли онлайн-отбор другому дуэту из Грузии. Гиоргобиани удалось собрать не просто одну сильную пару, но целых два дуэта, и устроить между ними серьезную конкуренцию. Пусть Анастасия Метелкина и Даниил Паркман — такие же грузины, как и Сафина/Берулава (Настя родом из Владимира, а Даниил из Санкт-Петербурга), сейчас они двигают спорт в Грузии. Выступить в конце сезона им помешали травмы, поэтому ставку сделали на пару Слюсаренко, а не Василия Великова. Пусть это и был существенный риск, но он определенно оправдался. «В этой паре виден уровень, они даже в таком юном возрасте — настоящие профессионалы», — сыпал эпитетами в их адрес известный комментатор ISU Тед Бартон. И это непривычный для Бартона комплиментарный стиль общения.

На фоне в целом блеклого турнира Карина и Лука действительно выглядели как пришельцы из космоса. Мы ожидали, что они выиграют уверенно. Но не настолько! Честно сказать, при таком уровне нет гарантий, что и российские спортсмены смогли бы их обойти. Наши Наталья Хабибулина и Илья Княжук хороши, как и Анастасия Мухортова с Дмитрием Евгеньевым, но стати Сафиной и Берулавы им пока не хватает. В тройке Грузия виделась бы точно, и это уже гигантский триумф для небольшой страны. Золото ЮЧМ и вовсе крупнейшее достижение после серебра Марии Казаковой и Георгия Ревии в танцах. Если санкции в отношении России продлятся, Карине и Луке вряд ли найдутся достойные конкуренты на следующем ЧЕ. Так что, возможно, ими теперь активнее займется Этери Тутберидзе, тем более для нее Грузия тоже страна далеко не чужая.