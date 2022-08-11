Новые правила ISU поощряют слабых фигуристок. Теперь нет смысла готовить сложные каскады?

Правда, в России международной стратегией могут пренебречь.

Новый сезон в фигурном катании уже совсем близко. В ряде стран прошли первые старты, совсем скоро с юниорской серии «Гран-при» начнется и юниорский сезон. А это значит, что впервые на деле проверят новые правила. И хотя обширную дискуссию в массе своей вызвали только изменения возрастного ценза, которые в итоге отложили на будущий год, не меньшее значение для этого вида спорта имеет и новый порядок оценки прыжковых комбинаций. Теперь у фигуристов, с одной стороны, будет больше пространства для творчества в плане выбора контента, но с другой — ряд экспертов видит в новых правилах едва ли не умышленное подталкивание фигуристов к упрощению прыжковых элементов. Так в чем же вся соль и почему новые правила могут пока не вводить на турнирах внутри России?

Допустимо пренебречь изменениями международных правил

Новые правила еще не успели обкатать ни на одном международном старте, но они уже навели немало шороху в мире фигурного катания. Пока все обсуждали проблему возрастного ценза, из внимания масс пропал другой важный нюанс — пересмотр правил оценки прыжковых каскадов. Что важно, в отличие от новых возрастных норм эти правила вводят уже сейчас, причем в том числе и на уровне российских турниров. По крайней мере новость об этом и соответствующий документ с проектом новых правил ФФККР вывесила на своем официальном сайте. Правда, продержались они там недолго, и вскоре их удалили. Что бы это значило? Неужели мы решили пойти своим путем? Технически у национальных федераций в этом плане нет никаких преград. Общие правила для всех используют исключительно для удобства спортсменов и судей, а так местные старты можно проводить как угодно, не ориентируясь на изменения в регламентах ISU.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

К примеру, введение новой судейской системы на внутреннем российском уровне отложили почти на два года. А на Кубках России до сих пор действует специфическое правило «бонусов» за идеальные вращения и ультра-си. Их даже на чемпионате России уже нет, но разве это кому-то когда-нибудь мешало? Нет. Также и в США есть ряд местных нюансов в правилах, не стыкующихся с международными. Например, соревнования в танцах на льду среди... одиночниц. Так и здесь ФФККР может по идее не спешить вводить у себя все новые нормы ISU. К тому же нет и главного препятствия. Если раньше спортсменам было бы некомфортно постоянно перестраиваться с международных правил на местные, то сейчас эта проблема отпала сама собой. Конечно, важно держать руку на пульсе и не отрываться от мирового спорта совсем, чтобы возвращение было менее болезненным.

От изменений в правилах пострадают фигуристы с идеальной техникой

Однако временное отмежевание российских внутренних правил от общих международных в текущих обстоятельствах будет вполне объяснимо. И в нем есть логика, поскольку новые правила от ISU сомнительно подходят к оценке реального мастерства фигуристов в исполнении сложных прыжков. Объясним поподробнее. Мы видим два параллельных изменения в правилах. За смену ребра в каскаде теперь штрафуют на -1/-2 балла. При этом одновременно чиновники от ISU повышают стоимость комбинации, где после первого прыжка фигурист не просто меняет ребро, а намеренно упрощает себе задачу. Спортсмен при комбинации останавливается, поворачивает корпус, после чего ставит на лед вторую ногу, делает лишний шаг и только потом исполняет второй прыжок. Надо ли говорить, что это гораздо более простая задача, нежели два прыжка подряд без остановки? Поэтому такие комбинации раньше и наказывались понижением до 0,8 от базовой стоимости отдельных элементов коэффициентов.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Теперь этого «дискриминирующего» комбинации правила нет, а значит, по логике ISU нетвердое ребро без опоры на вторую ногу, без шагов и поворотов будет стоить меньше, нежели прыжок с этими допущениями. И, конечно же, первыми пострадают от этой инициативы спортсменки с идеальной прыжковой техникой и наработанными каскадами. А все потому, что больше у них нет никакого преимущества перед теми, кто подобной техникой не обладает! Наверняка пострадает и штаб Этери Тутберидзе, против «перегибов» которого (как сообщают различные источники) и писался новый регламент. Речь об особенностях исполнения акселя Камилой Валиевой и каскадов Анны Щербаковой. Прыжки последней и так вызывали у судей множество вопросов, но не было легального повода (или причины) к ним придираться. На международной арене чаще всего обращают внимание на прыжки Даниэля Грассля, Винсента Чжоу и Алисы Лью. Правда, последняя уже завершила карьеру.

Новые правила откроют дорогу для Туктамышевой и Кондратюка

С другой стороны, нововведение может добавить в программы фигуристов больше креатива в плане выбора контента. Если раньше большинство спортсменов старались избегать каскадов с секвенциями, то сейчас для них открывается широкий простор для творчества. До этого сезона, к примеру, только Юдзуру Ханю прибавлял к тройному акселю четверной прыжок через комбинацию. Это был сложный в исполнении элемент, при этом спортивного смысла исполнять подобное не было никакого, так как против фигуриста работал понижающий коэффициент. Стоило только появиться новым правилам, как мы видим, что Марк Кондратюк готовит к новому сезону подобный каскад. Попробует Марк и другой трюк из арсенала великого японца — каскад из двух тройных акселей подряд. Кстати, Ханю на соревнованиях подобный набор прыжков так и не покорился. А вот Кондратюк, ставший главным ньюсмейкером среди наших одиночников этого межсезонья, исполнил на летних сборах его без видимых трудностей.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Рада новым правилам и Елизавета Туктамышева, у которой сложности с исполнением прыжков через ойлер. Поэтому приходилось либо добавлять двойные прыжки, либо все-таки исполнять каскады с секвенциями, преднамеренно лишая себя возможных дивидендов при другом прыжковом наборе. Поэтому техническая база Елизаветы часто если не уступала, то как минимум была сравнима с базой девушек без тройного акселя, зато с правильным набором классических тройных. Теперь необходимость намеренно делать свою программу слабее отпала, а значит, мы снова увидим Императрицу в числе претендентов на медали. И разве это плохо? Поэтому новые правила нельзя трактовать ни как однозначно вредные, ни как стопроцентно удачные. Насколько они повлияют на фигурное катание и в какую сторону его изменят, покажет только время. И вполне допустимо для ФФККР не участвовать в этих экспериментах напрямую, а посмотреть на них со стороны.