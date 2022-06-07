Дочь Тутберидзе может перейти под американский флаг? Почему всех так взбудоражил «фейк»

За океаном утверждают, что родившаяся в США Диана Дэвис и ее партнер по танцам на льду Глеб Смолкин сменят гражданство. Сама фигуристка и ее мать эту информацию категорически опровергают.

Сенсация прошедшей ночи: американский паблик The Skating Lesson сообщил, что дочь звездного российского тренера Этери Тутбердзе Диана Дэвис может перейти под флаг США. Авторы «новости» — не просто неизвестные инсайдеры. Этот блог первым рассказал, что Тутберидзе приедет в США в гости к Бенуа Ришо и что француз будет ставить программу Дэвис и Смолкину — так и произошло. Источник на катке у этого блога точно есть. Да известный хореограф вряд ли стал бы работать ради Кубка России.

Тем не менее, сами герои «новостей» достоверность сведений опровергают категорически. Тренер назвала информацию о смене флага «фейком», а Диана саркастически написала в соцсетях: «Какие интересные новости мы про себя узнаем».

Позднее появилась информация о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Данное решение было принято на конгрессе ISU в Таиланде и будет действовать до дальнейшего уведомления.

«Решение совета ISU об отстранении российских и белорусских спортсменов, которое было утверждено сегодня конгрессом, будет действовать до особого решения совета либо конгресса», — заявил генеральный секретарь ISU Фредди Шмидт.

Эти русские

Почему же всех так взбудоражила публикация The Skating Lesson, в достоверность которой с самого начала верилось с большим трудом? Дело в том, что у Дианы уже есть американский паспорт, ведь она родилась в Штатах. Был вопрос, как сделать американские спортивное гражданству Смолкину, ведь вариант с другим партнером был маловероятен — с некоторых пор о Дэвис и Смолкине говорят как о паре и вне катка. Но, в конце концов, любой трансфер в фигурном катании — дело техники. Дуэт давно тренируется за океаном и сроки возвращения в Россию не обозначал. Более того, некоторое время назад проведать дочь отправилась в Америку и сама Тутберидзе. Там знаменитый тренер, как утверждает The Skating Lesson, заявила, что хотела бы начать работать в США. Если это не искажение цитаты и не «испорченный телефон», то данный поворот даже покруче, чем фейковая (как выяснилось) «новость» о возможном уходе из нашей сборной пусть и перспективного, но пока что не самого выдающегося дуэта.

За океаном работают десятки российских тренеров по фигурному катанию — некоторые из них остаются в США и Канаде навсегда, некоторые потом возвращаются в нашу страну с новыми идеями и опытом (не всегда позитивным). В общем, ничего криминального и антипатриотического в желании тренировать за границей нет. Но не в случае с Этери Тутберидзе, которая является самым успешным тренером в российском фигурном катании последнего десятилетия и пользуются режимом максимального благоприятствования на всех властных уровнях. От ее школы в Москве зависят сотни людей, в том числе очень значимых для нашего спорта. Да и время для переезда в США, пусть и временного, сейчас максимально неудачное.

Этери Тутберидзе. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тутберидзе для Запада — олицетворение российской государственной машины фигурного катания, по аналогии с хоккейной «Красной машиной». Она ходила на встречи с официальными лицами (правда, с некоторых пор некоторые встречи стала игнорировать, а фотографии с прошлых — удалять) и говорила про заговор вокруг наших фигуристов. Многие в нашей стране восхищаются ее холодностью и решительными методами работы — ну полный набор для шаблонного репортажа на CNN о those Russians («этих русских» — как пела группа Boney M).

После всего этого нет шансов, что гипотетический переезд Этери Георгиевны в США или переход ее дочери под американский флаг воспринимался бы как рядовое событие и чисто профессиональный выбор. С другой стороны, иметь намерения — не значит воплотить их в жизнь. Смена спортивного гражданства — это целая бюрократическая эпопея. В случае противодействия в национальной федерации, которую покидает спортсмен, она может занять годы. И далеко не факт, что у Тутберидзе сохранилось бы желание работать в Штатах (если оно вообще было) в случае серьезных затруднений с трансфером Дианы — если такой проект вообще рассматривался.

Чтобы уйти из России, нужно, чтобы Россия ушла из тебя?

Представим, что переход все же случится. Что тогда? Самое интересное — не факт перехода. Ведь мы знаем, как это могло быть. Руководители федерации снова сказали бы, что они не в курсе, Этери Георгиевна отмолчалась, какой-нибудь эксперт заявил, что у Дианы с Глебом большое будущее в сборной США. А другой возмутился бы «кидком» сборной России. Но никто не объяснил бы, во имя чего было устраивать сагу с участием этой пары в Олимпийских играх через такие жертвы, по головам соперников, которые вскоре начали завершать карьеры. Вряд ли кто-то рассказал бы, что происходило в раздевалке на чемпионате России, когда появление там Дианы и Глеба провоцировало молчание, а отсутствие — шушукание. И про идею бойкота чемпионата России несколькими танцевальными парами, которая, как говорят, обсуждалась фигуристами даже с руководством федерации.

С другой стороны — может быть именно из-за напряжения, которое постоянно сопровождало молодой дуэт в России, у Дэвис со Смолкина могла возникнуть мысль перебраться в США. Туда, где можно было начать с нуля и где у них изначально нет неоднозначной репутации. Интересно, как в этом случае стала бы оформлять допуск наша федерация, которая на идущем сейчас конгрессе ISU в Пхукете вносит предложение об осложнении переходов фигуристов, участвовавших не только в международных турнирах, но и национальных чемпионатах? Ведь редко кого ФФККР отпускала просто так.

К Этери Георгиевне и Диане в нынешней ситуации вообще никаких вопросов. Даже если бы новость о переходе оказалась бы правдой, язык не повернулся бы подозревать их в «предательстве». Тутберидзе — в первую очередь мать, и старается ради своей дочери. Скажите, а вы в роли родителя разве не расшиблись в лепешку ради самореализации самого близкого вам человека? Не искали бы для нее любую возможность? Этери Георгиевной можно только восхититься. В конце концов, Владимир Познер, к которому тренер приходила на интервью, тоже стал великим телеведущим в США и России, сочетая в своей биографии несогласуемые на первый взгляд вещи. Тутберидзе умудряется играть на оба фронта в еще более сложной геополитической ситуации. И плевала она на медиа и отдельных хейтеров.

Будут ли переходы в другие сборные?

Эта история еще и про то, что в эпоху постмодернизма и прагматизма абсолютно неважно, что о тебе подумают люди. Мы стали преувеличивать роль соцсетей. Это показал и процесс Джонни Деппа и Эмбер Херд, нанесший удар под дых движению #metoo, и этот, куда более локальный случай. Хоть все аккаунты мира и боты, которых нашел Илон Маск, писали бы «вон из Америки!» Диана и Глеб все равно выступили бы за США, если это пришлось бы по душе нескольким людям, принимающим решения.

Хотя испортить жизнь студентам Астраханского технического университета болельщики, конечно, могли. Но Диана и Глеб, не постеснявшиеся то ли в шутку, что ли всерьез признать, что они «блатные», оказались бы последними, кто среагировал бы на эту критику. Максимум — «поугарали», листая незаблокированные в США соцсети.

Ну и последнее: в случае отъезда Дэвис со Смолкиным, возможно, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, а также Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный могли бы вздохнуть с облегчением. Перестать шушукаться в раздевалке, а говорить открыто и вспоминать о славных ребятах, которые нас покинули. Хотя на самом деле Диана, по всей видимости остается в сборной, а у Аннабель возможностей уехать не меньше, учитывая разнообразие ее гражданств. Например, во Францию. Нужно понимать, что на самом деле большинство фигуристов хотя бы раз нет-нет да и задумывались о запасных аэродромах. И в нынешней ситуации эти мысли могут стать материальнее, независимо от комментариев по «фейки» и «интересные новости».