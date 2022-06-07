Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 08:10

Тутберидзе опровергла информацию о желании тренировать в США

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла информацию журналиста Дэйва Лиса о том, что она хотела бы тренировать в США.

«Очередной фейк», — написала Тутберидзе в социальных сетях.

Напомним, что в последние три олимпийских цикла 48-летний специалист привела к победе на Олимпиаде четырех фигуристок: Алину Загитову, Анну Щербакову (обе — личный турнир), Юлию Линицкую и Камилу Валиеву (обе — командный турнир).

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Диана Дэвис, дочь Тутберидзе, будет выступать за США. Позже она опровергла эту информацию.

Фигурное катание
Этери Тутберидзе
2
0
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Шамиль Тарпищев: «Надаль – самый великий игрок на грунте, а Медведеву надо тренировать нервную систему»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дочь Тутберидзе отреагировала на новость о том, что она будет выступать за США

Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов от соревнований
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости