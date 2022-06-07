Тутберидзе опровергла информацию о желании тренировать в США

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла информацию журналиста Дэйва Лиса о том, что она хотела бы тренировать в США.

«Очередной фейк», — написала Тутберидзе в социальных сетях.

Напомним, что в последние три олимпийских цикла 48-летний специалист привела к победе на Олимпиаде четырех фигуристок: Алину Загитову, Анну Щербакову (обе — личный турнир), Юлию Линицкую и Камилу Валиеву (обе — командный турнир).

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Диана Дэвис, дочь Тутберидзе, будет выступать за США. Позже она опровергла эту информацию.