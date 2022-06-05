Британка и австралиец остались в сборной России в фигурном катании. Зачем им это?

Необычное решение Загорски и Гурейро, к которому стоит относиться с уважением.

Нынешнее межсезонье для пар и танцев обернулось серьезными потерями. Фактически выкошен ближайший резерв сборной — люди, следующие за третьим номером. Однако есть и те, кто пошел против тренда.

Кого мы лишились и кого сохранили?

На данный момент подтвержден распад пар Кадырова/Бальченко и Артемьева/Назарычев и танцевальных дуэтов Морозов/Багин, Скопцова/Алешин и Шанаева/Нарижный — и это только на подступах к сборной.

С другой стороны, продолжат карьеру Павлюченко/Ходыкин и Загорски/Гурейро. О планах последних выступать сообщила ТАСС тренер пары Светлана Алексеева. Новость особенно отрадная и приятная, учитывая: 1) возраст пары — 31 год партнеру и 27 лет партнерше, они выступали на Олимпиаде и всех крупных турнирах; 2) здоровье — Загорски пришлось уносить на руках после выступления на последнем чемпионате России, их постоянно преследовали травмы; 3) позитивный настрой фигуристки — она всегда много и искренне шутила, рисовала Загитову на пресс-конференции и, казалось, точно не имела врагов в мире фигурного катания.

Несмотря на слова Синициной/Кацалапова и Тарасовой/Морозова, их будущее пока можно назвать туманным.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Фигуристам есть что скрывать

Любопытно в связи с переходами и уходами вот что: почти все пары, которые закончили существование, до этого яро опровергали распад. Это не удивляет, ребят можно понять, и всегда есть свои причины. Кому-то надо попасть в списки сборной, кому-то — соблюсти слишком много интересов: тренеров, федерации и так далее. Но особенность удивительная и уникальная для данного вида спорта. Михаил Назарычев в разговоре с «СЭ» месяц назад спрашивал у меня, откуда слухи про распад. Теперь они реализовались. Кирилл Алешин также говорил нам, что говорится к новому сезону, Анастасия Скопцова опровергала распад в разговоре с подписчиками своего прекрасного Telegram-канала. https://t.me/nastyaskoptsova И вот этой пары больше нет. Можно вспомнить и более ранние примеры: Трусова, которая не собиралась уходить от Плющенко и ушла через месяц, Загитова, не завершившая спортивную карьеру, и так далее.

Система трансферов в фигурном катании в целом остается неоднозначной, но при всех этих побочных эффектах она, по крайней мере, не закрепощает спортсменов. Так что потерпеть немного лукавства мы можем.

Загорски прошла через ад

Естественно, в случае с танцами никто не скажет, что последствие распадов — стремительный рост Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Тем ценнее поступок Загорски и Гурейро, которые решили остаться. После чемпионата России Илья Авербух замечал, что им сложно будет бороться с молодыми парами и надо искать себя в жизни. А мама Загорски написала в Twitter: «Исторически сложилось так, что искусственное поднятие спортсменов в рейтинге никогда не заканчивалось для них хорошо», — намекая на преимущество Дэвис/Смолкина. Но бороться с ними в новом цикле будет сложно: дочь Этери Тутберидзе и известного актера Бориса Смолкина объективно спрогрессировали, «ставятся» у Бенуа Ришо. В общем, у них все условия.

А вот пара из британки из Лондона с польскими, русскими и ирландскими корнями и австралийского португальца прошла в сезоне-2021/22 через настоящий ад. Летом коронавирус второй раз перенес Джонатан, из-за чего была смазана подготовка. Осенью в инфекционную больницу угодила Тиффани и пролежала там несколько недель с тяжелым пневмококковым менингитом. Это одно из самых тяжелых осложнений подобной инфекции. До сих пор, несмотря на все достижения медицины, каждый год фиксируется 1,6 млн летальных исходов от пневмококковой инфекции. Это, если что, в разы больше, чем от коронавируса.

Тиффани рассказывала, что ей было очень тяжело тренироваться, — но она вышла на чемпионат России. И сначала пара получила удивительно низкие оценки (тут даже не сдержался Джон, сказав, что не понял их), а потом в ходе проката произвольной программы Тиффани получила травму ноги, но докатала ее. Фигуристку унесли с катка на руках, и драма стала одним из самых эмоциональных моментов чемпионата.

https://youtu.be/v5ikPksF_lA

И вот сейчас фигуристы, которые давно не тренировались в нормальном графике, отдохнули, Тиффани поездила по Европе, Австралии и готова снова идти в бой.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Какие перспективы?

Если Синицина/Кацалапов все-таки решат прервать карьеру, то эта пара — претендент на первую тройку. Из оставшихся и неупомянутых пар сохранились только Степанова/Букин да Худайбердиева/Базин. Еще один, более экзотический вариант — если ISU и международные спортивные федерации рано или поздно откажутся от коллективных санкций и введут некий индивидуальный фильтр для попадания на международные соревнования, как в легкой атлетике. Тогда британка Загорски и австралиец Гурейро кажутся более сильными претендентами на его прохождение, чем, к примеру, Синицина/Кацалапов.

Но по большому счету выступать на «Гран-при России» сейчас оптимальное, что могут придумать для себя российские фигуристы. Это возможность заработать деньги. Гендиректор федерации Александр Коган, конечно, говорил, что главной мотивацией для спортсменов должна быть возможность чего-то добиться, но платить изолированным спортсменам — это нормально. Такие заслуженные ветераны, как Тиффани и Джон, еще и выбравшие Россию при хороших международных связях, заслужили нормальное отношение.