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Сегодня, 07:58

Дочь Тутберидзе отреагировала на новость о том, что она будет выступать за США

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Этери Тутберидзе и Диана Дэвис.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, отреагировала на сообщение о том, что она будет выступать за США.

«Какие интересные новости мы про себя узнаем», — написала Дэвис в соцсетях.

Ранее The Skating Lesson сообщил, что Дэвис будет представлять США. Также утвержалось, что Тутберидзе подтвердила эту информацию.

В сезоне-2021/22 Дэвис и Смолкин дебютировали на чемпионате России среди взрослых и завоевали серебряные медали. На Олимпиаде пара заняла четырнадцатое место, а на чемпионате Европы они стали седьмыми.

Диана Дэвис
Этери Тутберидзе
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