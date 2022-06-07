Дочь Тутберидзе отреагировала на новость о том, что она будет выступать за США

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, отреагировала на сообщение о том, что она будет выступать за США.

«Какие интересные новости мы про себя узнаем», — написала Дэвис в соцсетях.

Ранее The Skating Lesson сообщил, что Дэвис будет представлять США. Также утвержалось, что Тутберидзе подтвердила эту информацию.

В сезоне-2021/22 Дэвис и Смолкин дебютировали на чемпионате России среди взрослых и завоевали серебряные медали. На Олимпиаде пара заняла четырнадцатое место, а на чемпионате Европы они стали седьмыми.