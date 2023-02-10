«В какие-то моменты я не мог дышать». Русский американец бьется за медаль на турнире, перед которым его отправили в нокаут

Как стартовал Чемпионат четырех континентов в Колорадо-Спрингс.

Чемпионат четырех континентов. Короткая программа

Женщины

1. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 72,84

2. Изабо Левито (США) — 71,50

3. Ким Чэ Ен (Южная Корея) — 71,39

Мужчины

1. Као Миура (Япония) — 91,90

2. Киган Мессинг (Канада) — 86,70

3. Джимми Ма (США) — 86,64

Чемпионат четырех континентов — конечно, не бог весть какой турнир, чад кутежа от него не испытаешь, но разнообразие стран и, простите, континентов, делает его ярким и пестрым. То у новозеландца пуговица оторвется, и он будет кокетливо кривляться с открытой грудью, то кореец начнет сам кататься по площадке и подбирать за собой игрушки. То индианка Прасад обгонит всю сборную Казахстана и станет 14-й — что для баллотирующейся в депутаты Элизабет Турсынбаевой должно стать поводом написать какой-нибудь законопроект. Главное, чтобы не о запрете фигурного катания в Казахстане, а то почему-то запреты исторически у депутатов получаются лучше всего.

Кореянки обложили русофилку Левито, тройной аксель — всего один

Если тезисно подводить итоги короткой программы женщин, то стоит отметить высочайшую плотность вверху таблицы. На победу в произвольной программе будут претендовать минимум человек шесть, первая тройка — в 1,5 балла. Американка Левито, которая известна своей любовью к русской культуре и даже учила язык, проиграла. Занимается она у дуэта русских наставников, Юлии и Вячеслава Кузнецова, экс-тренера в одной из команд НХЛ. И в этом году снова будет выступать под музыку с русским флером — в произвольной одна из версий «Моего ласкового и нежного зверя» Евгения Дога.

Но проиграла она, пожалуй, по делу — хоть каскад, в отличие от кореянок, поставлен в бонусную зону, но сами прыжки выглядели не так чисто, как корейская косметика. Две Ким как раз эту косметику показали — и зажали американку между собой в бутерброд на подиуме. По компонентам их тоже оценили щедро — как тут не вспомнить, что президентом ISU стал в прошлом году кореец... Изабо на домашнем турнире надо вырываться — ей уже через месяц ехать на чемпионат мира, США сюда прислали очень сильную женскую команду, а не резервисток.

В остальном ничего особенного — радужные флаги на выступлении Эмбер Гленн, весьма фактурные девушки в первых разминках и баллы в районе 40-50, полный провал японок, которые прислали сюда второй состав, но все-таки первых запасных на чемпионат мира, и они могли бы занимать места повыше восьмого — десятого. Ну хотя бы единственный триксель последняя из них Хана Есида приземлила. Если сделает их два в произвольной, да почище — вот тогда соперницам действительно будет хана, а пока это слабо. Алексей Урманов выводил русскую казахстанку Софью Фарафонову, но тут эффекта Губановой не произошло — 44,66 балла, и 18-е место из 23.

Эмбер Гленн. Фото AFP

Действующего чемпиона остановил рефери

Больше надежды было на мужчин, и они их оправдали. Конрад Орзел из Канады в первой же разминке даже сделал два четверных и перекрутил тройной аксель, из-за чего едва не упал. С юмором потом сказал тренеру: «Ты просто скажи — почини свой аксель, и я исправлю». Тренер ответил — никогда не догадаетесь: «Почини свой аксель».

Но если здесь за кого и стоит поболеть, так что за русского американца Максима Наумова, обладателя оловянной медали чемпионата США (за четвертое место). Он еще и первый запасной на чемпионат мира, так что должен быть во всеоружии. В итоге Наумов пока восьмой, но недалеко от медалей — в 11 баллах. А тройка выглядит так: Миура — Мессинг — Ма.

Американцы нашли чем отомстить корейцам — действующего чемпиона турнира Чжунхван Ча остановил рефери свистком прямо перед началом проката, потому что увидел на льду нечто, напоминавшее, честно говоря, банковскую карту. Вряд ли это была она, но корейца из колеи выбило, и он отброшен на пятую позицию. Еще один важный факт — вернулись в мировую обойму китайцы, и Боян Цзинь в балле от бронзы.

Что касается Наумова, то у сына чемпионов мира в парах 1994 года Вадима Наумова и Евгении Шишковой вечером не получился четверной сальхов, но он взял достойные 76 баллов (которые в России равнялись бы этак 85+), а затем поговорил с журналистами, в том числе с корреспондентом «СЭ» на чистом русском языке.

— Максим, вы на русском вообще в основном общаетесь в рабочем процессе?

— Ну да. Извиняюсь, если я скажу что-то не так. Когда я с родителями жил дома, то по-русски говорил постоянно, на тренировках то же самое. Сейчас уже забываю, но стараюсь держать русский язык в памяти. Я еще работаю с тренером Гаретом Лукашем, но с папой и мамой тоже. С родителями говорим по-русски. Сейчас я живу по себе и все делаю сам, чуть-чуть по-другому. Но все равно стараюсь разговаривать, как смогу.

— Ты сказал в kiss-and-cry, что с двумя четверными было бы полегче.

— Ого, а это было слышно? Я даже не знал, что это можно было услышать. (смеется) Я расстроен из-за сальхова, конечно, но в целом выступление не такое уж и плохое, крутое впечатление от турнира. Мы думаем добавить второй четверной в короткую программу, надо усложнять контент. Когда один четверной, почему-то много стресса на этом моменте, именно в короткой. Происходит overthinking (накручивание себя). В произвольной на чемпионате США спокойно два сделал. Даже не думал, просто выходил и делал. В короткой надо, как правило, все чисто делать, потому что важны очки.

— Какая цель на этом турнире?

— Мы не очень думаем об этом, в первую очередь — для experience (опыта). У меня был перерыв, я не катался 7-8 месяцев, просто не ходил на каток, ничего не делал, хотел другим чем-нибудь заняться. Когда обратно вернулся в спорт, это было летом в прошлом году, я стал делать планы — по неделе, одна, вторая, и так потихонечку, и так мы день за днем, месяц за месяцем идем. Очень далеко не смотрим. С нуля за семь месяцев снова дойти до сюда, до этого результата — это самое главное. В следующем сезоне будем думать о большем, планы изменятся, увеличатся. Но пока идем неделя в неделю.

Максим Наумов. Фото USA Today Sports

— Что было в голове, когда ты бросал спорт?

— Это очень долго объяснять, но если сократить... Все-таки тяжело, когда родители — твои тренера. Тяжело было для нас, потому что фигурное катание у нас было 24 часа в сутки. От этого голова болела иногда, тяжело было. Как сказать по-русски... Просто я не знал, что я хотел делать. Не знал, что для меня было важно. Был потерян. Если бы я продолжал в том же духе, если бы мой мозг существовал в том же состоянии, то ничего хорошего не получилось бы. Это не было правильно ни для родителей, ни для меня, ни для кого. Поэтому я решил отступить, поделать что-нибудь другое, понять, что это такое — фигурное катание, что оно для меня значит. В конце концов, я очень рад, что так получилось. Я пришел обратно в спорт, понял, что целую жизнь отдал этому спорту. В этих конфликтах потерялось очень важное — что мне нравится кататься. Я не мог бы это отдать ни за что.

— Колорадо-Спрингс находится на высоте 1800 метров над уровнем моря. Сложно?

— После чемпионата США нам пришлось акклиматизироваться к высоте, перерыв был коротким, так что мы сразу поехали сюда. Я был в неплохой форме. Поэтому задачей стало повысить выносливость, вычистить элементы. Я и заболел ненадолго, но не ковидом. На некоторых тренировках я не мог дышать, не знаю, из-за насморка или из-за высоты. Но на несколько дней меня будто в нокаут послали. Это самая высокая точка, в которой я соревновался. Но когда я выступал в Куршевеле, мы готовились — у нас есть специальная комната в клубе, мы носили маски, чтобы симулировать дыхание в таких условиях. Но турнир здесь будет тяжелым, вне зависимости от того, как долго ты здесь остаешься перед началом.