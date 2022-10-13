Звезда сборной США завершила карьеру. Она восхищается Туктамышевой и дружит с Загитовой

Мэрайя Белл по прозвищу Маша Колокольчикова протянула на льду до 26 лет.

В России эту фигуристку прозвали «Маша Колокольчикова» — все из-за перевода фамилии Мэрайи — Белл. Но помимо прозвища американскую спортсменку многое связывает с нашей страной. Теперь 26-летняя чемпионка США приняла решение о завершении карьеры:

«Мое сердце так переполнено, я очень благодарна за взлеты и падения, борьбу и успех. Это путешествие было тяжелым, мне не всегда оно нравилось, но я всегда его любила. Весь этот опыт сделал меня тем, кем я являюсь, — человеком, готовым оставить соревновательное катание и начать следующую главу моей жизни с теми знаниями, которые я получила благодаря скольжению по холодному кусочку льда день ото дня.

Мои мечты стали реальностью! Благодаря настойчивости и решительности я узнала, что нет никаких ограничений. Я всегда стремилась быть честной с собой, не оправдываться, когда что-то идет не так, и быть благодарной за то, что происходит.

Надеюсь, другие фигуристы вдохновятся моей карьерой. Все хорошее когда-нибудь заканчивается, и мне так повезло, что я заканчиваю с вечной любовью к фигурному катанию.

Большое спасибо всем, кто поддерживал меня, вы сделали мой путь намного слаще. Еще увидимся на льду, но теперь просто ради удовольствия от шоу", — написала Белл в социальных сетях.

За свою карьеру Мэрайя становилась победительницей этапов «Гран-при», выигрывала командный чемпионат мира в составе сборной США и становилась чемпионкой страны. Рассказываем, чем известна эта фигуристка российскому зрителю.

Наградила Косторную

Во время церемонии награждения на этапе «Гран-при» во Франции, где победу одержала Алена Косторная, набрав 236,00 балла в сумме и чисто исполнив два тройных акселя в произвольной программе, произошел курьезный инцидент. Золотую медаль за победу на турнире вручили Алене, а не Мэрайе. Второй на турнире стала олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова, а американка Белл стала третьей. А глава метрополии Гренобля Кристоф Феррари просто перепутал награды.

Первой неладное заметила Загитова и сообщила об этом. Но американка не растерялась и решила сама наградить Косторную. Она передала золотую медаль россиянке, сделав характерное движение. Обе фигуристки отреагировали на данный инцидент с улыбкой и рассмеялись.

«Когда мне ее надели, я заметила, что она очень сильно светится. И подумала: «Окей, просто такая блестящая медаль». Но Алина Загитова наклонилась с пьедестала и сказала: «Мне кажется, это золото». После ее слов я посмотрела внимательнее и такая: «О боже, это реально золото». И решила сама вручить медаль Алене. Поздравила ее, пожала руку, а потом мы все просто смеялись на подиуме, так что это было весело», — так рассказала о случившемся Белл.

Мэрайя Белл. Фото Global Look Press

Восхищалась россиянками

Мэрайя неоднократно высказывала слова похвалы в адрес российских спортсменок. Она отмечала, что они своими навыками катания двигают вид спорта вперед. «Я огромный фанат российских фигуристок, они просто потрясающие. Они ведь двигают наш вид спорта вперед. И круто, что мне довелось кататься именно в их эпоху и соревноваться с ними», — заявила Белл в октябре 2021 года.

Конечно же, американка отмечала и сложные прыжки, исполняемые россиянками. В 2019 году она выступала на этапе «Гран-при» в Москве и сумела занять третье место — после Александры Трусовой и Евгении Медведевой. И искренне порадовалась за обеих фигуристок.

«Четверные прыжки, тройные аксели, да что угодно — я концентрируюсь только на своем катании. Но я отношусь к девушкам, их прыгающим, с большим уважением. Они делают то, что могут, а я — все зависящее от себя. Александра и Евгения, которые обошли меня в Москве, оказались просто невероятными. Четверные прыжки Трусовой — это что-то потрясающее», — сказала Мэрайя.

Также фигуристка рассказывала о дружбе с Алиной Загитовой. Спортсменки часто пересекались во время шоу: «Мы дружим с Загитовой, других я знаю не так хорошо, но все они очень приятны в общении. Я уважаю их и как спортсменок, и как людей. Но ближе всего я, пожалуй, с Алиной — мы вместе участвовали в разных шоу, но и с Евгенией Медведевой я пересекалась во многих странах».

Из недавнего — во время Олимпиады в Пекине Белл называла себя большой поклонницей Елизаветы Туктамышевой. И добавила, что очень хорошо общается с россиянками: «Со всеми, с кем я встречалась, было приятно соревноваться. Я их очень уважаю, как людей и как спортсменов. Я очень люблю Алину Загитову, мы выступали вместе на шоу, и она очень милая. Я большая фанатка Туктамышевой, мы все друзья и отлично ладим, болтаем иногда. После чемпионата США меня поздравили Елизавета и Софья Самодурова».

Обвинялась в нанесении травмы

Американку как-то подозревали в умышленном нанесении повреждения представительнице Южной Кореи Лим Юн Су. Это случилось во время тренировочных прокатов перед короткой программой на чемпионате мира в японской Сайтаме. Обе фигуристки тренировались у Рафаэля Арутюняна, который был уверен в невиновности Мэрайи:

«Никаких разногласий между этими спортсменками на тренировке у меня вообще ни разу не случалось. Да и потом, вы же видели Мэрайю. Разве эта девочка способна кого-то обидеть?» — заявил тренер.

По данным AFP, представители Юн Су считают, что Белл специально нанесла травму кореянке: американка ударила коньком ее по ноге и не принесла никаких извинений после случившегося. Союз конькобежного спорта Кореи подал жалобу на действия Мэрайи. В заявлении организации отмечается, что на основе видеоролика инцидента нельзя утверждать, что в поведении американки был злой умысел.

Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрел инцидент и не сумел найти доказательств тому, что Белл хотела причинить кореянке какой-либо вред. А официальной жалобы в итоге подано не было.

В январе 2022 года Мэрайя впервые в карьере стала чемпионкой США. На тот момент ей было 25 лет 8 месяцев и 21 день. Таким образом, она стала самой взрослой победительницей национального первенства среди одиночниц за последние 95 лет. Это достижение позволило ей, с учетом других критериев отбора в Америке, попасть на Олимпийские игры в Пекине.

Там фигуристка заняла итоговое десятое место. А еще достаточно лояльно прокомментировала ситуацию Камилы Валиевой, добавив, что возрастной ценз должен быть выше:

«Смешанные чувства от выступлений. Даже почувствовать себя олимпийцем — это уже круто. Эти две недели длились долго, драма или драма, это жестко. Мне нечего сказать [по поводу ситуации вокруг Валиевой], это не мое дело.

Справедливо лишь то, что я здесь, и я горда этим. Мне жалко моих партнеров по сборной, которые не сделали ничего неправильного. Неправильно их наказывать, они не сделали ничего плохого. Камила — молода, мне жалко ее. Возрастной ценз должен быть ограничен. 18 годами. Тогда присутствие здесь 25-летних фигуристок, таких как я, не будет таким шокирующим", — сказала Белл.

Тренировалась у русского

Последние годы фигуристка занималась в группе русскоязычного специалиста — Рафаэля Арутюняна. И Белл удивилась и даже где-то была шокирована прямотой своего тренера — но тем не менее искренне его уважает.

«У него совершенно иной стиль постановки техники, но с пониманием проблем не возникло, он очень прямолинейный. Предыдущие тренеры подчас были склонны к пространным словам и размышлениям, а с ним не так, он откровенен и честен: если что-то плохо выполняешь, обязательно скажет. Для меня это стало определенным шоком, но я очень его уважаю и думаю, что он великий тренер», — сказала Мэрайя RT.

Также в тренировках Белл участвовал бронзовый призер Олимпийских игр-2018 Адам Риппон. И фигуристка отмечала, что он ей очень помогал — в первую очередь своим опытом:

«Я работаю с Адамом Риппоном. С ним я могу поделиться своими переживаниями — он очень понимающий, потому что тоже испытывал подобные ощущения. Вообще он смотрит на это так: «Не имеет значения, что было, — нужно просто кататься дальше; какие бы чувства ты ни испытывал, где бы ты ни находился — цель у тебя одна». Так что я переняла этот образ мышления и применила его в своей работе. И надо сказать, что результаты он дает очень хорошие».

«Рафаэль играет огромную роль в успехах, но недавно я начала работать с Адамом на ежедневной основе. Он мне очень помог. Он все это пережил сам. Адам — участник Олимпийских игр, много раз завоевывал медали «Гран-при» и чемпионатов США. Я ценю его советы и изо всех сил пытаюсь использовать их в работе», — добавила Белл.