Косторная ложится на операцию. Чемпионка Европы никак не избавится от проблем и пропустит контрольные прокаты

Звездной фигуристке снова не везет.

Возвращение на лед Алены Косторной откладывается. Как сообщила тренер чемпионки Европы Елена Буянова, фигуристке в ближайшее время сделают операцию на бедре. «Ей сделают операцию по поводу травмы бедра. Хотели ее сделать раньше, но очень долго ждали из-за того, что не было расходников. Ждем скорейшего выздоровления нашей прекрасной спортсменки», — приводит «РИА Новости» слова Буяновой.

Сама 18-летняя одиночница сообщила, что травма бедра — застарелая, а на лед фигуристка планирует выйти не раньше второй половины сентября. Но тем не менее Алена настроена позитивно. «Пока не знаю, есть ли повод переживать. Потом узнаем. После операции уже будут известны сроки восстановления. Могу вернуться к чемпионату России, а контрольные прокаты мне, скорее всего, придется пропустить. Может быть, вернусь сильнее после своей травмы», — сказала Косторная «СЭ».

«В ЦСКА я тренировалась регулярно, но не каталась — не выходила на лед практически с приезда со сборов в Новогорске. Была застарелая травма бедра, которая долгое время не давала о себе знать, но в один момент так «выстрелила», что пошла на обследование, — рассказала ТАСС Алена. — В общем, уже завтра я ложусь в стационар делать операцию, так что к контрольным прокатам восстановиться не успею — на лед выйду не раньше второй половины сентября».

Алена Косторная. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Череда травм

Проблемы с бедром у Косторной, судя по всему, из категории тех, о которых не говорят. Ведь у каждого фигуриста есть какие-то проблемы. Такова судьба каждого профессионального спортсмена, увы. Но для Алены это уже какая-то череда травм. В последний раз фигуристка выходила на официальный старт аж в ноябре 2021 года — на этапе «Гран-при» во Франции. Кстати, Косторная тогда сумела пробиться в финал серии, но он был отменен.

В декабре накануне чемпионата России стало известно, что Алена сломала руку. В итоге она снялась с первенства страны и не претендовала на Олимпийские игры. А пока остальные фигуристки группы Тутберидзе выступали на чемпионате Европы и в Пекине, на Алену свалилась новая беда — снова перелом, теперь уже другой руки.

К тренировкам фигуристка вернулась, каталась без прыжков. Но болельщикам на своем канале на YouTube она дала понять — сезон для нее окончен. В финале Кубка России Косторная не выступала, на чемпионат мира не претендовала, Кубок Первого канала пропустила.

Алена Косторная. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Смена тренера

В марте 2022 года стало известно об уходе Алены из группы Этери Тутберидзе по обоюдному согласию. Новым тренером фигуристки стала Елена Буянова. Причем до последнего времени было непонятно, постоянное ли их сотрудничество. Только 8 августа, параллельно с информацией об операции Косторной, Буянова сообщила: они с Аленой будут работать на постоянной основе.

«В таких ситуациях людей не бросают — в работе проблем вообще не было, и, естественно, она уже наша. Вся тренерская команда ждет ее на льду. Мы продолжим работу на постоянной основе. Она держит себя на позитиве, целеустремленная в своих желаниях. Надеюсь, этот настрой у нее сохранится», — сказала «РИА Новости» Буянова.

Судя по всему, отношения между тренером и фигуристкой сложились достаточно теплые. Однако такую выдающуюся спортсменку, как Косторная, хочется уже наконец-то увидеть в деле и во всей красе. Но пока результаты работы не удастся оценить даже на контрольных прокатах, которые Алена вынуждена пропустить.

Тем не менее новые программы для фигуристки поставлены. Она упоминала о них вскользь в одном из прямых эфиров в социальных сетях, добавив, что хочет пока сохранить интригу. Теперь же Алена, опять же не вдаваясь в подробности, высказалась о новых постановках, отметив музыку.

«Программы мы уже поставили — они очень красивые, интересные, это всем знакомые истории, такую музыку я пока ни у кого не слышала. Надеюсь, что все сложится хорошо», — рассказала Косторная ТАСС.

Алена Косторная. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Продолжение карьеры

В такой череде неудач уже становится уместным вопрос о дальнейшей судьбе чемпионки Европы и победительнице финала «Гран-при» в спорте. Но пока сама спортсменка настроена позитивно. А ее тренер заявила, что с нетерпением ждет фигуристку на льду.

Однако кое в чем Косторной все же можно найти позитивные моменты. В конце концов, все российские фигуристы в текущем сезоне, скорее всего, будут выступать только по России. Ну или максимум — по странам ближнего зарубежья. А значит, у Алены есть время восстановиться, набраться уверенности и вернуться с новыми силами.

К тому же уровень конкуренции среди российских одиночниц совершенно точно самый высокий в мире. И с этой точки зрения, вероятно, Косторная даже ничего не теряет. Но очень многое будет зависеть от нее самой.

Буянова уже воспитала одну олимпийскую чемпионку — Аделину Сотникову. Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун также много работал с Еленой Германовной. Под ее руководством тренируется талантливый Артур Даниелян. В общем, в уровне профессионализма сомнений нет и быть не может.

А вот Косторная уже сменила нескольких тренеров. Сама фигуристка отмечала, что не может представить свою жизнь без фигурного катания. Очевидно, что Алена отчаянно пытается найти себя и задержаться в большом спорте. Чего стоят только ее заявление о том, что она остается на новый олимпийский цикл.