Валиева сыграет главную роль в шоу Навки. Не помешает ли это Камиле выступить на чемпионате России?

Все топ-фигуристки сборной будут заняты в ледовых шоу сразу после красноярского турнира.

Новый сезон в фигурном катании стартовал с открытых прокатов сборной России — после них уже прошел Мемориал Панина-Коломенкина, а через полторы недели состоится первый этап «Гран-при». Вместе с этим в России сейчас планируется проведение нескольких ледовых шоу как в формате гала-выступлений, так и в виде ледовых сказок. Все топовые фигуристки заняты в таких проектах — речь о Камиле Валиевой, Александре Трусовой, Анне Щербаковой и Елизавете Туктамышевой. В конце декабря — начале января спортсменки разъедутся по разным городам и будут играть свои роли — от Герды в «Снежной королеве» до Шахерезады. И тут возникает вопрос: а как же соревнования и подготовка к ним?

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Анна Щербакова

Олимпийская чемпионка 2022 года первую часть сезона пропускает. Об этом не было объявлено официально, но не так давно у Ани была операция на колене. Спортсменки не было на контрольных прокатах, на «Гран-при» она не заявлена, но согласилась стать ведущей шоу «Ледниковый период» вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным.

С 30 декабря по 8 января Щербакова сыграет главную роль в сказке Татьяны Навки «Спящая красавица». Год назад принцессой была Алина Загитова, но сейчас одна олимпийская чемпионка уступила другой. Аня новогодние праздники проведет в Санкт-Петербурге на льду дворца спорта «Юбилейный», где Щербакова в прошлом сезоне отобралась на чемпионат Европы и Олимпийские игры.

Алину Загитову при этом никто не забывал — она будет в другом мюзикле Навки «Аленький цветочек», только в Сочи. Шоу пройдет с 2 по 5 января, так что фигуристке даже не придется пропускать Новый год и Рождество — праздники можно успеть отметить с семьей.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Камила Валиева

У Валиевой тоже есть свои проблемы со здоровьем — на открытых прокатах фигуристка не исполняла ультра-си и ограничилась тройными прыжками. «Сейчас у меня травма, из-за которой мне нельзя падать с четверных. И вообще падать нежелательно. Сейчас уже намного лучше, она меня сильно не беспокоит, но если неудачно упаду, то будет не очень хорошо. Не буду торопить события, буду ждать полного восстановления и тогда уже вперед и с песней», — Камила откровенно рассказывала о травме.

Впрочем, с этапов «Гран-при» спортсменка сниматься не планирует — недавно Камила даже запостила видео с тренировки с четверным тулупом. Валиева планирует совмещать выступления в шоу и на соревнованиях — с 30 декабря сразу после чемпионата России фигуристка должна будет вернуться в Москву для участия в «Новой сказке Шахерезады».

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Елизавета Туктамышева

Самая взрослая спортсменка женской сборной в этом году тоже не осталась без своей порции сказок — Лиза на несколько дней превратится в Герду из «Снежной королевы». Шоу пройдет в Перми 3-4 января, хотя Илья Авербух добавил, что спектакль можно будет посмотреть и в Москве. Для Туктамышевой это первый опыт в подобных шоу — в последнее время чемпионку мира часто приглашают участвовать в гала-концертах, но в спектакле она будет принимать участие впервые. Раньше главную роль играла Евгения Медведева, но двукратный серебряный призер Олимпийских играх будет занята в других проектах.

Туктамышева точно не собирается пропускать сезон — она уже успела выиграть Мемориал Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, а ради своего первого этапа «Гран-при» в Москве собирается пропустить выступление в шоу Евгения Плющенко. Соревнования у Лизы в приоритете.

Александра Трусова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Александра Трусова

Трусова сезон, как и Туктамышева, и Валиева, пропускать не собиралась, хотя у нее тоже имеется травма, только спины. Из-за нее пришлось даже сняться с произвольной программы на открытых прокатах — во время выступлений в воскресенье Саша сидела на трибуне.

Фигуристка вместе со своим молодым человеком Марком Кондратюком исполнит главные роли в шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро», которое пройдет в Санкт-Петербурге 3-7 января. «Юбилейный» будет занят постановкой Татьяны Навки, так что серебряный призер Олимпийских игр выступит в «Ледовом».

Что раньше было фигуристам за участие в шоу

Хорошо, что фигуристки востребованы не только на турнирах, но и в разных коммерческих проектах — основную часть заработка спортсмены практически всегда получают не с призовых, а снимаясь в рекламе или участвуя в шоу. Но есть несколько важных вопросов.

Первый: успеют ли Валиева, Трусова и Туктамышева поставить и отработать свои номера для спектаклей? Здесь важна не только индивидуальная работа спортсмена, как это бывает при обычных показательных выступлениях. Необходимо еще скоординироваться с другими участниками шоу, поработать над взаимодействием в паре или группе. Спектакли на льду представляются гораздо более сложным процессом, чем просто сольное выступление фигуриста в течение пары минут.

И еще одно: не помешает ли участие в шоу выступлениям на соревнованиях? Из-за того, что придется готовиться к двум разным направлениям деятельности одновременно, времени останется не так много, спортсменки будут больше уставать, что может сказаться на их прокатах.

Фигуристы во время шоу. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Раньше у Международного союза конькобежцев было следующее правило — если спортсмен, который выступает на любительских соревнованиях (чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры и так далее), снимается с какого-то старта по медицинским показаниям, он не может просто взять и поехать участвовать в каком-то шоу. Да, даже если там ему не стоит так сильно напрягаться, исполняя сложные элементы.

После ванкуверской Олимпиады Плющенко решил отказаться от чемпионата мира, снявшись как раз таки по тем самым показаниям. В это же самое время олимпийский чемпион начал гастролировать, выступая в разных шоу. За это его дисквалифицировали на год с июня 2010 года.

Сейчас никого от соревнований не отстранят, но все равно есть повод задуматься, не являлось ли то правило верным. Все-таки если ты все еще соревнуешься и планируешь продолжать карьеру, но у тебя проблемы со здоровьем, нужно лечиться и восстанавливаться, не отвлекаясь на шоу. С другой стороны, когда, если не сейчас, фигуристам пользовать той минутой славы, которая у них есть? Тем более в такое непростое время нужно пользоваться теми возможностями, что еще остались — иначе рискуешь остаться не только без международных соревнований, но и без заработка. Главное, конечно, понимать, как все успевать и уметь отказываться от чего-то, если это несет вред.