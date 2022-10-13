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Фигурное катание

13 октября, 07:00

Валиева сыграет главную роль в шоу Навки. Не помешает ли это Камиле выступить на чемпионате России?

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александра Трусова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фигуристы во время шоу.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Все топ-фигуристки сборной будут заняты в ледовых шоу сразу после красноярского турнира.

Новый сезон в фигурном катании стартовал с открытых прокатов сборной России — после них уже прошел Мемориал Панина-Коломенкина, а через полторы недели состоится первый этап «Гран-при». Вместе с этим в России сейчас планируется проведение нескольких ледовых шоу как в формате гала-выступлений, так и в виде ледовых сказок. Все топовые фигуристки заняты в таких проектах — речь о Камиле Валиевой, Александре Трусовой, Анне Щербаковой и Елизавете Туктамышевой. В конце декабря — начале января спортсменки разъедутся по разным городам и будут играть свои роли — от Герды в «Снежной королеве» до Шахерезады. И тут возникает вопрос: а как же соревнования и подготовка к ним?

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Анна Щербакова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Анна Щербакова

Олимпийская чемпионка 2022 года первую часть сезона пропускает. Об этом не было объявлено официально, но не так давно у Ани была операция на колене. Спортсменки не было на контрольных прокатах, на «Гран-при» она не заявлена, но согласилась стать ведущей шоу «Ледниковый период» вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным.

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С 30 декабря по 8 января Щербакова сыграет главную роль в сказке Татьяны Навки «Спящая красавица». Год назад принцессой была Алина Загитова, но сейчас одна олимпийская чемпионка уступила другой. Аня новогодние праздники проведет в Санкт-Петербурге на льду дворца спорта «Юбилейный», где Щербакова в прошлом сезоне отобралась на чемпионат Европы и Олимпийские игры.

Алину Загитову при этом никто не забывал — она будет в другом мюзикле Навки «Аленький цветочек», только в Сочи. Шоу пройдет с 2 по 5 января, так что фигуристке даже не придется пропускать Новый год и Рождество — праздники можно успеть отметить с семьей.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Камила Валиева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Камила Валиева

У Валиевой тоже есть свои проблемы со здоровьем — на открытых прокатах фигуристка не исполняла ультра-си и ограничилась тройными прыжками. «Сейчас у меня травма, из-за которой мне нельзя падать с четверных. И вообще падать нежелательно. Сейчас уже намного лучше, она меня сильно не беспокоит, но если неудачно упаду, то будет не очень хорошо. Не буду торопить события, буду ждать полного восстановления и тогда уже вперед и с песней», — Камила откровенно рассказывала о травме.

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Впрочем, с этапов «Гран-при» спортсменка сниматься не планирует — недавно Камила даже запостила видео с тренировки с четверным тулупом. Валиева планирует совмещать выступления в шоу и на соревнованиях — с 30 декабря сразу после чемпионата России фигуристка должна будет вернуться в Москву для участия в «Новой сказке Шахерезады».

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Елизавета Туктамышева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Елизавета Туктамышева

Самая взрослая спортсменка женской сборной в этом году тоже не осталась без своей порции сказок — Лиза на несколько дней превратится в Герду из «Снежной королевы». Шоу пройдет в Перми 3-4 января, хотя Илья Авербух добавил, что спектакль можно будет посмотреть и в Москве. Для Туктамышевой это первый опыт в подобных шоу — в последнее время чемпионку мира часто приглашают участвовать в гала-концертах, но в спектакле она будет принимать участие впервые. Раньше главную роль играла Евгения Медведева, но двукратный серебряный призер Олимпийских играх будет занята в других проектах.

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Туктамышева точно не собирается пропускать сезон — она уже успела выиграть Мемориал Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, а ради своего первого этапа «Гран-при» в Москве собирается пропустить выступление в шоу Евгения Плющенко. Соревнования у Лизы в приоритете.

Александра Трусова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александра Трусова.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Александра Трусова

Трусова сезон, как и Туктамышева, и Валиева, пропускать не собиралась, хотя у нее тоже имеется травма, только спины. Из-за нее пришлось даже сняться с произвольной программы на открытых прокатах — во время выступлений в воскресенье Саша сидела на трибуне.

Фигуристка вместе со своим молодым человеком Марком Кондратюком исполнит главные роли в шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро», которое пройдет в Санкт-Петербурге 3-7 января. «Юбилейный» будет занят постановкой Татьяны Навки, так что серебряный призер Олимпийских игр выступит в «Ледовом».

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Что раньше было фигуристам за участие в шоу

Хорошо, что фигуристки востребованы не только на турнирах, но и в разных коммерческих проектах — основную часть заработка спортсмены практически всегда получают не с призовых, а снимаясь в рекламе или участвуя в шоу. Но есть несколько важных вопросов.

Первый: успеют ли Валиева, Трусова и Туктамышева поставить и отработать свои номера для спектаклей? Здесь важна не только индивидуальная работа спортсмена, как это бывает при обычных показательных выступлениях. Необходимо еще скоординироваться с другими участниками шоу, поработать над взаимодействием в паре или группе. Спектакли на льду представляются гораздо более сложным процессом, чем просто сольное выступление фигуриста в течение пары минут.

И еще одно: не помешает ли участие в шоу выступлениям на соревнованиях? Из-за того, что придется готовиться к двум разным направлениям деятельности одновременно, времени останется не так много, спортсменки будут больше уставать, что может сказаться на их прокатах.

Фигуристы во время шоу. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Фигуристы во время шоу.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Раньше у Международного союза конькобежцев было следующее правило — если спортсмен, который выступает на любительских соревнованиях (чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры и так далее), снимается с какого-то старта по медицинским показаниям, он не может просто взять и поехать участвовать в каком-то шоу. Да, даже если там ему не стоит так сильно напрягаться, исполняя сложные элементы.

После ванкуверской Олимпиады Плющенко решил отказаться от чемпионата мира, снявшись как раз таки по тем самым показаниям. В это же самое время олимпийский чемпион начал гастролировать, выступая в разных шоу. За это его дисквалифицировали на год с июня 2010 года.

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Сейчас никого от соревнований не отстранят, но все равно есть повод задуматься, не являлось ли то правило верным. Все-таки если ты все еще соревнуешься и планируешь продолжать карьеру, но у тебя проблемы со здоровьем, нужно лечиться и восстанавливаться, не отвлекаясь на шоу. С другой стороны, когда, если не сейчас, фигуристам пользовать той минутой славы, которая у них есть? Тем более в такое непростое время нужно пользоваться теми возможностями, что еще остались — иначе рискуешь остаться не только без международных соревнований, но и без заработка. Главное, конечно, понимать, как все успевать и уметь отказываться от чего-то, если это несет вред.

Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
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