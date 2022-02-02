Интервью чемпионки США в одиночном катании Мэрайи Белл

Во вторник на Олимпиаде начались первые тренировки в рамках командного турнира фигуристов. Это несколько другой формат по сравнению с личным турниром, так как от каждой страны может выходить на лед только один спортсмен — то есть сборной России 2 февраля придется решить, выпускать на тренировочную арену Валиеву, Щербакову или Трусову — и так во всех видах.

Особого ажиотажа не было — до запасного катка добрались канадские танцоры и одиночница, итальянская сборная в полном составе, чехи, а также, что важно для нас, американцы. Представителей сборной России на арене объявляли как 1 skater, ROC («один фигурист, ОКР»). Еще одни претенденты на медаль японцы ограничились парой Миура/Кихара — одиночников не было. Зато от США вышли танцоры Хаббелл/Донохью (не чемпионы страны Чок/Бэйтс), Нэйтан Чен в респираторе, у которого получилась дуэль с Даниэлем Грасслем, пара Книрим/Фрэйзер, а в женском одиночном — 25-летняя Мэрайя Белл. Катала она, правда, произвольную программу, упала с тройного сальхова, но остальные прыжки, включая каскады 3+2+2 и 3+2, сделала чисто. Значит ли это, что она выйдет на командный турнир, неизвестно, но вполне вероятно.

Главное — мало кто в фигурном катании сравнится с Машей Колокольчиковой, как ее прозвали русские болельщики, по частоте улыбки и позитивному (как бы опасно ни звучало это слово в ковидную Олимпиаду) отношению к делу. За это ее и любят в России — особенно после того, как Первый канал в одном из видео перепутал ее с сестрой Алины Загитовой.

Я готова катать обе программы в командном турнире

— Мэрайя, фанаты Загитовой просили передать вам привет. Вы же помните, что вы ее сестра, по мнению россиян?

— О да! (Смеется.)

— Она сюда приехала. Может, семейное фото сделаете?

— (Смеется.) Да почему нет? Можно. Было бы круто с ней сфотографироваться!

— Как ваша тренировка?

— Да здорово, я довольна. Мой первый день здесь, так что я вообще счастлива.

— И все эти «пузыри», тесты на вас не влияют?

— О нет, наоборот, благодаря этим мерам я чувствую себя безопаснее, так что мне здесь хорошо. В Олимпийской деревне крутая атмосфера, здесь повсюду логотипы... Я абсолютно ощущаю дух Олимпиады.

— Если вы катали на тренировке под музыку произвольную программу, значит ли это, что вы будете в ней выступать в команднике?

— О, они еще не решили, так что я действительно не знаю. Это будет решать федерация.

— Но готовы ли вы выступать в обеих программах?

— Да. Учитывая то, что мне предстоит здесь выступать в личном турнире, я очевидно интенсивно тренируюсь. В общем, да.

Туктамышева поздравила меня с победой на чемпионате США

— Россия — США — для многих у нас это большое событие, противостояние. Вы его так воспринимаете?

— Как противостояние — нет, как большое событие — да. Я думаю, мне надо соревноваться против самой себя. Это правда! Если я просто буду делать все от меня зависящее лучшим образом — это окупится. Если я буду думать об этом противостоянии, волноваться о других людях, возможно, у меня не все получится. Российские фигуристки потрясающи. Но я хочу контролировать то, что делаю я. Так я чувствую себя комфортнее. Это же не бокс, где бьют друг друга кулаками, мы тут просто хотим показывать нечто лучшее, на что способны.

— Вам не кажется, что из-за этого фигурное катание теряет в популярности? Из-за подхода, который отрицает соперничество? А ММА вот как растет.

— У нас много видов спорта. Американский футбол, хоккей, баскетбол. И они все популярнее. Я не думаю, что это связано с подходом. Американцы по-настоящему влюблены во все эти виды, и сложно найти много стран, где их столько и все в них вовлечены. Это ключевая вещь.

— Следите за российскими фигуристками? Может, у вас фаворит есть?

— Со всеми, с кем я встречалась, было приятно соревноваться. Я их очень уважаю, как людей и как спортсменов. Я очень люблю Алину Загитову, мы выступали вместе на шоу, и она очень милая. Я большая фанатка Туктамышевой, мы все друзья и отлично ладим, болтаем иногда. После чемпионата США меня поздравили Елизавета и Софья Самодурова.

Мне понравилась Россия. Чувствуется, как фигурное катание популярно у вас

— Вы ни с кем не соревнуетесь, но все-таки сейчас, чтобы выигрывать, нужны четверные. Вы планируете их делать?

— Честно, я буду делать все возможное. Четверные — это прекрасно, и вы обязательно нужны, чтобы быть на высоком уровне сейчас. Но это не все фигурное катание. Сейчас я не делаю четверные, то есть я буду собирать баллы везде, где возможно, помимо этого. Но у меня точно очень сильный тренер с точки зрения техники (Рафаэль Арутюнян. — Прим. «СЭ»), так что кто знает? Посмотрим!

— Фигурное катание превращается в фигурное прыгание, вам так не кажется иногда?

— Может быть. Но, думаю, спорт просто прогрессирует. Это круто — быть частью этой новой волны фигурного катания, где вы видите девушек, делающих четверные.

— Если спорт прогрессирует, должны ли мы разрешить четверные в короткой программе?

— Конечно, не мне решать. Я не уверена...

— Представьте, что вы президент ISU.

— Я думаю, четверных в произвольной достаточно для нынешнего момента. Но вообще было бы круто увидеть их и в короткой. Если мужчины могут их делать, почему женщины нет? Так что не знаю, не знаю (смеется).

— Как ваша собака?

— О, она прекрасно поживает. У меня немецкая овчарка, ей уже 10 месяцев. И она просто потрясная!

— Надо ей подружиться с акита-ину Загитовой.

— О да, я знаю про ее собаку! Они должны стать хорошими друзьями!

— Вообще тут у вас спрашивают, Загитова или Медведева, но давайте я лучше спрошу, замечаете ли вы, что в России фигурное катание как-то жестче?

— У вас точно не как в США. Я живу не в России, а в Америке, но, когда я приезжала на «Гран-при» в Сочи в этом году, почувствовала, как же фигурное катание популярно у вас! Ты прямо чувствуешь энергию вокруг этого спорта, что дух захватывает. Но я не почувствовала какой-то серьезной жесткости, конфликтности.

— Вам понравилось Россия? А то между нашими странами сейчас некоторые политические разногласия...

— Да, понимаю. Мне понравилась! Я просто очень люблю путешествовать. Все остальное — не мое дело, да ведь? Так что я просто хотела съездить, люблю видеться с другими фигуристами, мы хорошие друзья. Для меня возможность путешествовать по миру — одна из причин любви к фигурному катанию, это прекрасно — выступать на льду во время этих путешествий.

— Спасибо за эти слова. Наверное, поэтому у вас столько фанатов в России. Хотел вам чего-нибудь хорошего пожелать, но могу только серебра в команднике, получается.

— (Смеется.) Я не знаю, как сложится. Давайте посмотрим, кто еще будет в нем участвовать. Но думаю, у всех все будет хорошо! И привет всем русским болельщикам!