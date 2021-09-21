Россия и США бьются за олимпийские квоты в фигурном катании. Главный турнир сентября

На этой неделе в Германии пройдет Nebelhorn Trophy — олимпийский отбор, на котором для наших мужчин решается многое.

Олимпийский сезон в фигурном катании набирает обороты, и на этой неделе состоится один из главных международных турниров осени. В России предстоящая неделя тоже будет насыщенная — стартуют Кубки Москвы и Санкт-Петербурга, в Сызрани состоится первый этап Кубка России, который в присутствии группы Алексея Мишина и Виктории Синициной/Никиты Кацалапова может считаться не уступающим в статусе прошлогоднему. На выходных в Москве еще и выйдут на лед Алина Загитова и Евгения Медведева — в рамках шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Но главное событие будет происходить в немецком Оберстдорфе, где состоится челленджер Nebelhorn Trophy. Заурядный вроде бы челленджер, на котором Артур Дмитриев прыгал когда-то сумасшедший каскад лутц + флип, за полгода до Пекина является предварительным раундом Олимпийских игр.

На нем же в 2018 году феерила Алина Загитова.

Что разыгрывается?

Чтобы описать дословно, в чем заключаются принципы отбора, потребуется очень много букв, поэтому тезисно — несколько стран борются в Германии за то, чтобы отстоять свою вторую или третью квоту в соответствующем виде олимпийского турнира. Остальные претендуют на первую. Правила настолько мудрено были написаны, что в России после чемпионата мира-2021 поспешили отпраздновать возвращение третьей мужской олимпийской квоты — ведь Михаил Коляда и Евгений Семененко набрали по сумме мест 13 и меньше. А оказалось, что такой успех лишь дал право на нее претендовать.

Нас интересует прежде всего сборная России, и она представлена одним спортсменом — Марком Кондратюком, который будет биться за третью путевку в мужском одиночном катании. Чтобы ее заработать, фигуристу ЦСКА нужно попасть в топ-7 среди квалифицирующихся. То есть в теории Марк может занять и девятое место и пройти, так как есть немецкие и другие фигуристы, приехавшие поучаствовать просто так. Но с большой долей вероятности списки совпадут.

Каковы шансы нашего фигуриста?

На прошлых турнирах, четыре и восемь лет назад, речь шла о шести квотах, но из-за слабого выступления китайцев на чемпионате мира Небельхорну перепала еще одна квота. Это облегчает задачу, но она и без того абсолютно выполнимая. Кондратюк резко заменил за неделю до старта Дмитрия Алиева, в котором не была уверена наша федерация. Это лишний раз показывает, насколько серьезно относится ФФККР к отбору — никаких закидываний шапками и чехлами для коньков. Очень правильная политика.

С другой стороны, на контрольных прокатах в Челябинске был лучше Александр Самарин, но его послать не рискнули. В пользу Саши можно сказать то, что Небельхорн — турнир коварный. На нем, по сути, ничего нельзя выиграть — попадание в топ-7 все воспримут как само собой разумеющееся, еще и бороться за Олимпиаду придется все равно на чемпионате России. А вот сломать карьеру поражением а-ля Александр Филимонов в матче Россия — Украина — запросто. Поэтому вряд ли Самарин так уж много потерял, а Кондратюку желаем психологической устойчивости и крепкости ног.

Реальных конкурентов у Марка с его очень сильной произвольной программой в образе Христа из рок-оперы Jesus Christ Superstar, может, двое — это американец Винсент Чжоу, который не попал в произвольную программу на чемпионате мира и за счет этого де-факто и оказался в Оберстдорфе, и канадец Роман Садовский. Оба борются за квоты для свои стран (третью и вторую соответственно). Но, во-первых, для Марка это первый международный старт такого статуса, а провалы у него все-таки случались. Человек семь, способных набрать за 230, в Оберстдорфе найдется. Важно не упасть ниже своей минимальной планки.

Другие интриги — Лью и собирающая деньги филиппинка

Еще один сюжет — Алиса Лью и третья квота для американок в женском одиночном катании. Лью с ее взлетевшими компонентами должна спокойно выигрывать турнир, но в последнее время в предсказуемой женской одиночке вал сенсаций — то Трусову едва не обыграет кореянка Пак (216,8 на 212,4 балла в Норвуде), то ультрасишную кореянку Ён Ю обходит киприотка Марилена Китромилис (180,7 на 180,3 в Монреале). Хотя в фигурном катании в принципе опрокидывающие результаты редки, когда заранее известна огромная разница в контенте.

Лью, кстати, приехала в Европу заранее, уже выиграла трофей Ломбардии, восстановив тройной аксель, но без четверных. В таком состоянии ее может обыграть, например, русская украинка Анастасия Шаботова, русская белоруска Виктория Сафонова или американская швейцарка Алексия Паганини. Но если тут и болеть против Америки, то только чтобы согреться. Лью надо попасть в шестерку.

В парах конкуренция намного плотнее — разыгрывается всего три путевки, причем среди участников множество русских эмигрантов и подопечных русских тренеров. Обращают на себя внимание белорусы Лукашевич/Степанов, грузины Сафина/Берулава. Грузинская сборная и вовсе так усилилась россиянами (держим в уме Анастасию Губанову), что может помечтать об участии в команднике. За путевку будут бороться также несколько пар тренера Дмитрия Савина, о котором мы писали. География его учеников впечатляет. В парах также за третью квоту борется Китай, и еще одни представители Поднебесной в Пекине сборной России объективно вряд ли нужны. Почему бы нашим восточным партнерам не обойтись двумя?

В танцах разыгрываются четыре квоты, и всех наших под различными флагами не перечислить. Но в тему развития сильной грузинской команды можно упомянуть дуэт Мария Казакова/Георгий Ревия, который будет среди соискателей медалей турнира.

Ну и особая фишка турнира — национальная экзотика. Олимпийские отборы прекрасны венесуэльскими лыжниками и ямайскими бобслеистами, в фигурном катании у нас есть индианка Тара Прасад, которая сама себе ставит программы, и филиппинка без опыта соревнований София Франк, которая собирает на участие в Олимпиаде деньги в интернете (ей надонатили 7022 доллара), но доросла в 15 лет только до 64 сантиметров, согласно сайту ISU.

Начало турнира — 22 сентября в среду с тренировок, 24-го в 10.00 начнется короткая программа мужчин, 24-го в 15.15 — произвольная. Полное расписание и список участников можно посмотреть здесь.