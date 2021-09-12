Российского фигуриста сняли с олимпийского отбора за несколько дней до начала. Что произошло?

Кто поедет вместо Дмитрия Алиева — решается в Челябинске.

Почему не едет Алиев?

Народ любит детективы. Этот жанр сопровождает и классику кинематографа, и бульварное чтиво. А тут у нас случился детектив в фигурном катании. Через 10 дней в Германии стартует олимпийский отборочный турнир — Nebelhorn Trophy. На нем на Игры в Пекин будут отбираться не фигуристы, а страны. Например, в случае России представителю мужского одиночного катания нужно занять место не ниже шестого, чтобы на Олимпиаде нас представляли не два, а три одиночника.

По идее за такую славную (и выполнимую) миссию должны биться все. Отправиться за тридевять земель в Оберстдорф должен был наш витязь Дмитрий Алиев. Но тут оказалось, что за 10 дней до похода витязя сняли. Причем сообщили об этом неофициальные источники. На официальном сайте турнира Алиев все еще числится основным.

Вчера чемпион Европы сам поведал о снятии — и поначалу был загадочен.

— Я не отказывался от участия в Nebelhorn Trophy, — отметил Алиев. — Есть обстоятельства. Я сам не снимался. Это вопрос скорее к делегации — мы им все озвучили, и они приняли решение. С моей подготовкой все нормально. Просто... ладно, чего таить. Только не хочется, чтобы это раздували. Есть моменты, которые нужно будет порешать со здоровьем после Челябинска. Что-то типа профилактики. Мы поставили в известность нашу делегацию, и они решили, что мне не нужно принимать там участие. Кто поедет вместо меня — не знаю. Но федерация не ошибется, приняв решение по итогам контрольных прокатов.

Кто вместо Алиева?

Вот и получилось, что контрольные прокаты сборной России в Челябинске, на которых формально не ставят оценок, превратились в битву мужиков. Федерация даже сказала всем выступать в костюмах — тренировочные деньки закончились.

Первой произвольной программой в воскресенье был «Спартак» Петра Гуменника. Начинал он хорошо — и в короткой программе откатался без ошибок, сегодня воткнул четверной сальхов. Но последующее было похоже на московский «Спартак» времен Руя Витории и Заремы. Четыре тяжелейших падения, одно с торможением в борт... Это было по-спартаковски трагично. Если говорить о настоящем Спартаке I в. до н. э.

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Александр Самарин на таком фоне казался настоящим героем. История у человека-то какая: травмы, постоянная критика из-за (прости, Саша) «деревянности» образа... Но вот он замкамбэчил! Был небольшой срыв на лутце, но смелая и эпичная музыка Apashe Lord & Master точно перекрывала впечатление от шероховатостей. Посмотрите на этот психоделический клип, который, как говорит диджей, родился за обычным ужином с другом.

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Сам Самарин был, наверное, самым довольным за последние годы. И выразил мысль, с которой бы согласилось большинство из смотрящих фигурное катание со стороны раз в год:

— Выделяться, конечно, хочется. Чтобы было не так, как многие сейчас катают — легкость, любовь, нежность, воздушность... Нет, чтобы были конкретные понятные образы и их проще было передавать. Музыка хорошая.

— С участием нашего фигуриста на Nebelhorn Trophy определено? Вчера говорилось, что вроде бы да (была информация, что поедет Макар Игнатов. — Прим. «СЭ»)

— Не знаю, кто вам сказал, что все определено. Вопрос был — готовы ли вы? Решение принимаем не мы, бить в грудь я не хочу и не буду, но лично моя задача была показать себя. Будем считать, что я с ней в какой-то степени справился. Спасибо команде.

— Ваш костюм не все поняли, судя по чатам. Мол, что он там надел?

— Я думаю, это все издавна идет непонимание моих костюмов. Угодить всем трудно. Может, будем дорабатывать. Было получено указание от федерации быть в костюмах. Лично мне он удобен, и он подходит по цветовой гамме и придает легкость фигуре. Образ Адама, первого человека, он прямо оттуда. И костюм должен быть свободен.

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Единственный соперник — в образе Христа

На фоне прокатов Коляды (падение), Даниеляна (падение), Игнатова (падение и «бабочка» под «российский гимн» — первый концерт Чайковского) единственным достойным конкурентом Самарину выглядел Марк Кондратюк. Коляда и Семененко, если что, не могут ехать на отбор, потому что уже выступали на чемпионате мира и добыли для нас две квоты.

У Марка был не менее спорный образ — Иисус Христос из рок-оперы про суперзвезду. Вы без труда найдете в Google несколько прецедентов их срыва в разных городах России из-за многочисленных жалоб.

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Надеемся, никто из верующих не оскорбится — тем более что армеец прыгал в целом чисто и легендарную музыку (и человека) не посрамил. И на вопрос о риске залезать в религиозную тематику ответил спокойно.

— Рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда» пробовали не раз запретить в разных регионах России. Есть мысли, что с таким выбором программы надо осторожнее сейчас?

— Я считаю, что не стоит обижаться на искусство. Это творчество и отражение реальности. А это великое произведение, так что тем более. Я абсолютно ничего плохого в этом не вижу.

— Каково это — катать Христа?

— Решать не мне, а вам. Со стороны лучше смотрится. Я бы не сказал, что этот образ сложнее остальных, он просто другой.

В целом я доволен. Прыжки процентов на 70—80 сделал. Они были низкими? Надо будет проанализировать, я, знаете ли, со стороны свой прокат не мог видеть. А сама программа... Готовность процентов на 50, дай бог. Надо меньше умирать.

— Так это ж Христос, все логично.

— Да, но это должен быть образ, а не реальная жизнь (смеется).

— За Nebelhorn Trophy боретесь?

— Если отправят, то, конечно, поеду.

Кто поедет — решится в ближайшее время. И пока фаворит (довольно неожиданный) — Самарин. Но федерация, как говорил Алиев, в любом случае не ошибется.