Ученики Мишина и Тутберидзе тренируют по всему миру. У кого их больше?

Нет сомнений, что в тренерскую профессию пойдут многие фигуристы, работающие с этими специалистами прямо сейчас

Об успехах тренеров можно судить по медалям их учеников — например, посчитать, сколько золотых наград чемпионатов мира и Олимпийских игр выиграли спортсмены из той или иной группы. Но еще один важный фактор — это количество фигуристов, ставших впоследствии тренерами.

Из действующих тренеров с наибольшим числом учеников-медалистов и учеников-тренеров выделяются Алексей Мишин и Этери Тутберидзе. Правда, успешными спортсмены из их групп становились в разных дисциплинах. Алексей Николаевич практически всегда специализировался на мужском одиночном катании, а успехи Тутберидзе — в женском. К тому же Этери Георгиевна начала тренировать гораздо позже Мишина.

Рассказываем об учениках знаменитых тренеров, которые после завершения спортивной карьеры решили тоже попробовать себя в роли наставников, и рассуждаем, кто по этому критерию более успешен.

Главные звезды Алексея Мишина

Мишин работает с фигуристами с 1973 года. В начале своей тренерской карьеры Алексей Николаевич стажировался в США у чемпиона Европы из Италии Карло Фасси и известного немецкого тренера Ютты Миллер. Но расцвет деятельности Мишина связан с работой в команде с фигуристкой Татьяной Оленевой, которая сейчас известна как Мишина.

В 15 лет Татьяна Оленева стала шестой на чемпионате СССР, а в следующем году уже выиграла первенство среди юниоров. 1973 был самым успешным в карьере фигуристки — она взяла золото на главном турнире страны и попала на чемпионат Европы в Кельне. Высокого результата там показать не получилось, и вскоре Оленева завершила карьеру.

Но с фигурным катанием не рассталась: начала тренировать в группе своего наставника Алексея Николаевича Мишина, за которого чуть позже вышла замуж. Уже больше 40 лет супруги работают вместе, воспитывая новых чемпионов. Правда, сначала ученики у них были разные — они даже конкурировали друг с другом.

Особенно жестко соперничали Олег Татауров, тренировавшийся у Татьяны Николаевны, и Алексей Урманов, занимавшийся под руководством Алексея Николаевича. То один, то другой побеждали друг друга, и это двигало фигурное катание вперед. Оба участвовали в Олимпийский играх в Лиллехаммере. Там Урманов завоевал золото, а Татауров остался лишь одиннадцатым. Сейчас спортсмены также работают тренерами: Олег занимается с группой в школе «Звездый лед», а Алексей ведет свою группу в Сочи.

В группе Алексея и Татьяны Мишиных в разное время занимались призер чемпионата мира среди юниоров Анна Антонова, двукратная чемпионка России Ксения Доронина и призер взрослых первенств России Андрей Лутай — все эти спортсмены сейчас работают тренерами в разных клубах страны или за границей.

Среди самых заметных учеников Алексея Николаевича — Артур Гачинский. Фигурист до шести лет катался на роликовых коньках и только после переключился на фигурное катание. Успехи пришли быстро: на дебютном чемпионате России среди юниоров спортсмен сразу выиграл бронзу. Через год Артура допустили до взрослого турнира — это было беспрецедентным решением. Тогда фигуристу было всего 13 лет.

В юниорских соревнованиях Гачинский участвовал три сезона подряд — за это время успел стать призером и победителем нескольких этапов юниорских «Гран-при». А в 2010 году получил бронзовую медаль чемпионата мира среди юниоров. В свой дебютный год по взрослым фигуристу удалось получить единственную путевку на взрослое мировое первенство, где он внезапно для всех оказался третьим. А уже в следующем сезоне едва не обыграл самого Евгения Плющенко на чемпионате Европы. Спортсмен закончил карьеру в 2015-м, а через четыре года уже выводил учеников на первенство России среди юниоров.

А главной звездой Мишина был двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который сейчас начинает свою карьеру в качестве тренера. Трехкратный победитель мировых первенств и семикратный чемпион Европы первым из всех выполнил на соревнованиях каскады четверной тулуп + тройной тулуп + тройной риттбергер и тройной аксель + ойлер + тройной флип и вращение бильман — до этого мужчинам элемент не поддавался. На протяжении большей части своей карьеры Евгений соперничал с Алексеем Ягудиным, который изначально тоже работал с Алексеем Мишиным.

В 2017 году олимпийский чемпион открыл собственную академию «Ангелы Плющенко» и некоторое время работал с Аделиной Сотниковой, Анастасией Таракановой и Серафимой Саханович. Известной школа стала весной 2020 года, когда к Плющенко перешли тренироваться ученицы Этери Тутберидзе Александра Трусова, Алена Косторная и Вероника Жилина.

Рекорды Тутберидзе в женском одиночном катании

Этери Георгиевна начала тренировать гораздо позже — ее первой известной ученицей была Полина Шелепень, которая с детства занималась у Тутберидзе. Полина пять раз выиграла этапы юниорского «Гран-при» и два раза брала серебро в финалах. И была одной из первых спортсменок, кто прыгал невероятно сложные для того времени каскады из двух тройных прыжков и даже пробовал четверной прыжок. Сейчас Шелепень тренирует детей в Москве и ездит на сборы.

В 2009 году к Тутберидзе перешла Юлия Липницкая, а уже через год будущая олимпийская чемпионка стала пятой на чемпионате России среди юниоров. В сезоне-2011/12 фигуристка сходу выиграла все соревнования на юниорском уровне, включая мировое первенство.

Главным стартом в карьере Липницкой стали Олимпийские игры в Сочи, где она стала кумиром миллионов и символом того турнира. Но после серебра взрослого чемпионата мира у Юли не получилось завоевать ничего серьезного, кроме нескольких медалей серии «Гран-при». Спортсменка начала расти, пропала стабильность, позже оказалось, что у Липницкой анорексия. Закончив карьеру, фигуристка попыталась создать свою школу вместе с олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных. А сейчас они обе работают в академии Евгения Плющенко.

Были у Тутберидзе и некоторые успехи в мужском одиночном катании. Прежде всего, вспоминаются Сергей Воронов и Адьян Питкеев. Чемпион России несколько лет работал с Этери Георгиевной, добившись под ее руководством самых главных медалей — серебра и бронзы чемпионатов мира. С недавнего времени Воронов помогает Максиму Транькову тренировать трехкратных победителей национальных первенств Евгению Тарасову и Владимира Морозова.

Питкеев же был очень многообещающим одиночником. У него даже получилось обыграть в короткой программе на «Гран-при России» чемпиона Европы и мира испанца Хавьера Фернандеса. Но сильные боли из-за травмы спины не позволили Адьяну использовать потенциал по максимуму — в 2017 году ему пришлось закончить карьеру. Теперь он тренирует в спортивном клубе «Армия фигурного катания» вместе с Ксенией Ивановой. Самой известной их ученицей сейчас является Анастасия Тараканова, которая до этого успела поработать и с Этери Тутберидзе, и с Евгением Плющенко.

В «Хрустальный» тоже возвращаются работать бывшие спортсмены. Самый яркий пример — чемпионка юношеских Олимпийских игр Полина Цурская. Фигуристка всегда отличалась мощными, красивыми прыжками, прекрасными вращениями и выразительностью в программах. Но в спортивном плане Полине не везло — травмы постоянно мешали выступать. С профессиональной карьерой пришлось покончить. Недавно Цурская начала тренировать в «Самбо-70» и на прошедшем первенстве Москвы уже выводила юных фигуристок — Любовь Рубцову, Алису Двоеглазову и Маргариту Базылюк.

Пока что у Алексея Николаевича больше учеников, которые стали теперь тренерами. Но ключевое здесь — «пока»: тренерский стаж Этери Георгиевны меньше, чем у Мишина. Но нет сомнений, что в тренерскую профессию пойдут еще многие фигуристы, работавшие с этими специалистами. Те же Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева недавно провели по мастер-классу в Мурманской области и Забайкальском крае. Значит, они смогут перенять лучшие методики своих наставников, добавив туда собственный опыт.