Щербакова в раздумьях о продолжении карьеры, Кондратюк планирует пять четверных в произвольной

Фигуристка Анна Щербакова допустила, что может завершить карьеру после этого сезона

«Красная машина» Щербаковой победила на Кубке Первого канала в Саранске.

Во второй раз подряд команда «Красная машина» победила на Кубке Первого канала. В прошлом году капитанами команд были Алина Загитова и Евгения Медведева, теперь их сменили Анна Щербакова и Марк Кондратюк. Борьба шла до последнего вида, а все решили несколько ошибок в прокатах фигуристов. После окончания соревнований и вручения кубка и призов капитаны пообщались с журналистами — Щербакова призналась, что пока думает о продолжении карьеры, а Кондратюк планирует исполнять пять четверных в произвольной в следующем сезоне.

Кондратюк говорит о честном судействе в Саранске

— Можно сказать, что сегодняшний прокат лучший в карьере, если бы не эта ошибка на дорожке шагов?

— Нет, не лучший в карьере, потому что ехалось очень тяжело. Рад, что пошел на четыре четверных, что они получились. Как я уже сказал в кисс-энд-край, в прошлом году так упал Дима (Алиев. — Прим. «СЭ»), я решил поддержать своего друга.

— Почему тяжело ехалось? Уже усталость накопилась за все эти дни?

— В том числе.

— Расскажите о впечатлениях от этого турнира. Может быть, где-то недобрали баллов, есть ли вопросы к команде, к себе?

— Никаких вопросов к команде нет. Каждый делал все, что мог. У кого-то получилось чуть хуже, у кого-то — чуть лучше, но я считаю, что мы очень дружно работали и у нас почти получилось.

— Что изменили бы в формате, добавили бы нового в сам турнир?

— Можно еще поэкспериментировать с прыжковым фестивалем, добавить что-то, поменять. Мне кажется, это непаханое поле для развития.

— Можете сравнить этот Кубок Первого канала и прошлогодний?

— Пока не могу. Нужно, чтобы прошло время.

Марк Кондратюк. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Какие сейчас эмоции? Есть ли расстройство или не стоит расстраиваться за результат, потому что это праздник?

— Нет никакого расстройства. Это старт, но это праздник. Я счастлив, что нам его организовали и Первый канал, и федерация. Счастлив, что был частью этого праздника.

— Тяжело было решиться на четыре четверных?

— Я хотел пять.

— Какой еще?

— Должен был быть риттбергер, но после лутца я понял, что не смогу.

— В будущем от вас можно ожидать пять четверных?

— Да. Попыток уж точно, потому что с таким контентом можно соперничать на любом уровне.

— Если говорить про разницу в атмосфере между Олимпиадой и Кубком Первого канала, она очевидна. Где было кататься легче?

— Сравнивать как-то сложно два таких разных мероприятия. На Олимпиаде каталось тяжелее в моральном плане. Здесь попроще.

— Какой опыт вынесли из этого турнира? Можно сказать, что это была отработка на следующий сезон?

— Да. Весь сезон я старался выступать по принципу «меньше, да лучше». Здесь я поменял тактику и решил, что буду везде рисковать. Более-менее риск оправдался.

— Есть что сказать болельщикам? Многие переживают, что не все было честно в плане судейства.

— Во-первых, хотел бы их поблагодарить. Не только тех, кто был на трибунах, но и тех, кто смотрел у экранов. Ваша поддержка заряжает и помогает работать дальше. Этого не хватало в Пекине. Что касается судейства, не знаю. Все было абсолютно честно. Команда Ани выиграла заслуженно и без каких-либо вопросов.

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Щербакова пока не решила, будет ли продолжать соревноваться

После этого в микст-зону подошла капитан победившей команды — Анна Щербакова. Ее общение с журналистами в этот раз началось не совсем стандартно. Дело в том, что завтра у олимпийской чемпионки день рождения — ей исполняется 18 лет.

— Прежде чем мы начнем — заранее поздравлять нехорошо, но... — начал речь от лица журналистов корреспондент «СЭ» Дмитрий Кузнецов.

Щербакова: — Во Владивостоке уже можно. (Смеется.)

Кузнецов: — В поезде мы вряд ли вас встретим, а тут шанс. К журналистам разное отношение у фигуристов, хотя мы вас ценим и уважаем. Надеемся, что мы вас еще не раз увидим на соревнованиях. Надеюсь, у вас не только все спортивные гештальты закроются, но и жизненные.

— Так, ну Марка мы отпустим? — решила уточнить пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.

Кондратюк: — Да я тут для вида постою. (Смеется.)

Дальше началось общение журналистов с Аней — успели обсудить продолжение карьеры, встречу с Александром Большуновым и взаимоотношения с Александрой Трусовой.

— Как собираетесь отметить день рождения?

— В поезде по дороге в Москву. (Смеется.) Честно, вообще пока никаких планов нет.

— Изменится ли ваша жизнь с наступлением 18-летия?

— Сложно представить. Наверное, надо немного пожить в 18-летии, чтобы понять. Пока никак не изменилась, там посмотрим.

— Планируете начать водить машину?

— На права я уже учусь, так что в планах есть.

— Какие эмоции от этого турнира?

— В первую очередь хочу сказать спасибо всем нашим ребятам из «Красной машины». Я очень горжусь ими, потому что каждый внес максимальный вклад в эту победу, все выдали невероятные прокаты. Я очень за них рада.

Выступая последней из своей команды, я понимала, что, как и вчера, я не могу подвести команду, хотелось все это хорошо завершить. Еще мы сидели и точно так же переживали за ребят из команды «Время первых», потому что за пределами соревнований мы все одна большая команда. Так что за всех очень переживали. Многие выдавали невероятные прокаты, эмоции испытывали за всех. От себя скажу, что все прошло невероятно радостно, довольна абсолютно всем.

Команды Кубка Первого канала-2022. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Во время произвольной у вас пошла кровь из носа. Что-то серьезное?

— Все в порядке, у меня бывает такая проблема на тренировках. Это вообще не проблема.

— Было ли у вас какое-то соперничество на этом турнире с Камилой Валиевой?

— Здесь я вообще ни с кем не соперничала, просто выходила, понимала, что это последний старт в сезоне. Хотелось подарить всем зрителям приятные эмоции, чтобы, посмотрев наши прокаты, они просто порадовались.

— Вы чемпионка мира и Олимпийских игр. Чего еще желать?

— Я никогда себе не ставила целями какие-то медали, поэтому у меня пока ничего не меняется.

— У ваших родителей было разное мнение относительно вашей карьеры. На ваш взгляд, что лучше — яркая вспышка или извилистый путь?

— (После паузы.) Оставим этот вопрос открытым. Сложно сказать. Мне ни то, ни другое не нравится. (Смеется.) У меня третье мнение.

— Долгая вспышка? — предложил один из журналистов.

Щербакова: — Долгая и извилистая вспышка, давайте так. (Смеется.)

— Понятно, что мы не просим от вас окончательного решения сейчас. Но все-таки к чему вы больше склоняетесь: после этого сезона хочется больше отдыхать или продолжать карьеру?

— На данный момент мне хочется отдохнуть, но это пока не распространяется на следующий сезон. Я думаю, не только у меня такая ситуация: все очень сумбурно, и вообще непонятно, что нас ждет. Поэтому я буду смотреть по ситуации. А сейчас хочется временно отдохнуть от сезона, прийти в себя. Хотя этот сезон был очень удачным и с яркими моментами, но все-таки для всех он получился сложным. Теперь хочется выдохнуть. Принимать решения будем уже ближе к новому сезону.

— «Сумбур с будущим» может повлиять на это решение?

— (Берет небольшую паузу и улыбается.) Ну, наверное, это напрямую влияет на мое решение, да.

— У вас была фотография с Александром Большуновым с Олимпиады. Он рассказывал, что вы к нему подошли. Расскажете про вашу встречу и общение?

— Я увидела его в аэропорту. Он стоял и давал интервью со всем своим... не знаю, как это назвать. (Смеется.)

— Иконостасом, — подсказывают в шутку журналисты.

— В общем, со всеми своими медалями. Мы шли с Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом — тренером и хореографом группы Этери Тутберидзе. — Прим. «СЭ»). Увидели Большунова, я тут же достала свою медаль и говорю: «Сфотографируйте меня! Пожалуйста, пожалуйста!» В целом ничего не было больше. (Улыбается.)

Болельщики на Кубке Первого канала. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Удалось посмотреть гонки Большунова на Олимпиаде?

— Я следила скорее за результатами и, конечно, была безумно впечатлена. Это, наверное, главный герой нашей команды на Олимпиаде. (Улыбается.)

— А Большунов смотрел фигурное катание? Знает что-то про этот спорт?

— Наверное, это лучше спросить у него. Он говорил, что тоже видел результаты, но не смотрел прокаты, потому что у него были гонки и до нас, и после нас.

— Сейчас вы определились, смотрели вы чемпионат мира или нет?

— Частично смотрела, частично нет. (Смеется.)

— Аня, а можно я попробую на правах злого гения спросить, потому что многие фанаты просили узнать... — начинает задавать вопрос корреспондент «СЭ» Дмитрий Кузнецов. (Все смеются, Кондратюк наклоняется и с улыбкой смотрит на журналиста.) — После Олимпиады вы говорили, что скажете лично Саше Трусовой все, что нужно. Состоялся ли этот разговор?

— (С натянутой улыбкой.) Я не буду отвечать на этот вопрос.

— Ну вы общаетесь? Все хорошо у вас в команде?

— (Щербакова молча кивает.)