Российская фигуристка сменила гражданство. Ради карьеры она будет выступать под другой фамилией

13-летняя одиночница с тройным акселем из Казани — теперь грузинка.

Когда только появились новости об отстранении российских спортсменов и, в частности, фигуристов, одной из главных тем обсуждения стала возможная смена российского гражданства. Это и раньше был популярный выход из кризиса в карьере — счет россиян за рубежом шел на десятки, но после известных событий наступило затишье. Одни рупоры общественного мнения утверждали, что никакого исхода не будет, другие — что стоит ждать действий от фигуристов второго-третьего эшелона. Но понятно, что все это зависело от длительности отстранения и условий внутри страны.

Трикселистка из Казани

И тем не менее первые переходы начались. Ранее «СЭ» писал о дочери тренера Александра Волкова Алексе, которая начнет выступления за Канаду. Теперь в списках участников третьего этапа юниорского «Гран-при» в Риге нашлась грузинка Инга Гургенидзе.

Еще в апреле она выступала на Кубке федерации Республики Татарстан.

И выступала очень неплохо. У себя в республике стабильно шла первым-вторым номером по всем возрастам. В 2021 году выиграла финал Кубка Татарстана с результатом 190,90 балла, съездила на первенство России в младшем возрасте. В прошедшем сезоне выиграла чемпионат Казани, попала на юниорское первенство России и даже докаталась до подиума юниорского Кубка России, набрав 195,92 балла и получив бонус за одно из вращений.

Но главное событие в ее карьере произошло сразу после 13-го дня рождения. 24 апреля этого года Гургенидзе стала (по неофициальным подсчетам) 32-й фигуристкой в мире, приземлившей тройной аксель. За попытку именинница получила надбавку аж +2,67 балла.

Судя по видео, элемент подарка к празднику в оценке есть, но точно не ключевой. Гургенидзе стала в итоге лишь третьей — у ее сверстницы Таисии Коробициной даже без тройного акселя нашелся способ набрать почти 202 балла. Но программа у подопечной Людмилы Гафаровой из республиканской СШОР в любом случае задорная и даже прикольная.

Смена фамилии ради карьеры

Теперь же Гургенидзе дебютирует на международном уровне — и сразу в юниорской серии «Гран-при» с неплохими шансами на подиум. С результатами в районе 200 баллов на него точно можно рассчитывать, тем более что российских юниорок в Риге и любом другом городе не будет. Вернее, юниорок под нашим флагом. В стартовом списке полно любопытных личностей: Валентина Чуева из Эквадора, например. Или москвичка Мария Сенюк под флагом Израиля.

Никакого карантина Инге отбывать не потребуется — на международных соревнованиях она еще не выступала. Формально даже не нужен релиз от своей федерации, но в таких случаях все-таки, как правило, договариваются. Тем более что тренироваться в Грузии у Инги возможностей нет — на всю страну один надувной каток в Батуми и несколько небольших, не отвечающих размерам международного стандарта в Кутаиси и Тбилиси.

Отбор на юниорский «Гран-при» также осуществляется более демократично, чем во взрослую серию. Де-факто состав определяет сама федерация, которая получает квоту на основе предыдущего юниорского чемпионата мира. Никаких мировых рейтингов и требований к личным рекордам на этом уровне нет. Поэтому у Гургенидзе не было никаких препятствий.

Разве что... До сезона-2021/22 Инга выступала под фамилией Никитина. Судя по тому, что ее отчество — Зурабовна, теперь она пошла навстречу представителям Грузии и взяла фамилию отца. Немного похоже на историю с Евгенией Медведевой, если бы она, например, выступала за Армению под фамилией Бабасян. Впрочем, до 14 лет россиянам в принципе не выдается паспорт, так что фамилия в официальных протоколах — вещь юридически условная.

Перспективы — чемпионат мира, но не Олимпиада. Из-за ISU

Грузия за последнее время натурализовала несколько топ-фигуристов из России, многие из которых с грузинскими корнями. Это Морис Квителашвили, Карина Сафина и Лука Берулава, Анастасия Губанова, Мария Казакова и Георгий Ревия.

Да о чем говорить, когда главный тренер России носит грузинскую фамилию? Причем недавно Этери Тутберидзе также меняла отчество — с Георгиевны на Гогиевну, и ради этого даже меняли списки сборных на сайте Министерства спорта. Все по канонам фильма «Москва слезам не верит».

Этери Тутберидзе меняла отчество — с Георгиевна на Гогиевна.

Теперь и Гургенидзе-Никитина, которая имеет все шансы поучаствовать в чемпионатах Европы и мира. Как говорят в простонародье — подсуетилась. Правда, Олимпиада-2026 после повышения возрастного ценза до 17 лет ей, к сожалению, не светит. На 1 июля 2025 года Инге будет лишь 16.