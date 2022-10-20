«Какая она? Добрая, строгая и...» 13-летний фигурист отметил красоту Тутберидзе

Первое большое интервью Арсения Федотова.

Арсений Федотов — новая звезда группы Этери Тутберидзе. Сегодня он с четверным тулупом и сальховом и двумя тройными акселями в одну калитку выиграл первый этап юниорского «Гран-при», набрав гроссмейстерские 269,83 балла. После победы 13-летний чемпион Москвы весело рассказал о любви к футболу и «Спартаку» (несмотря на фамилию главного тренера ЦСКА), учебе и даже красоте своего тренера.

Как побалую себя? В субботу будет вечеринка у друга

— Как ощущения от победы, Арсений? Это было мощно.

— Все отлично, да. У меня один каскад не получился, но я не расстроился и докатал все до конца хорошо.

— У тебя уже солидная серия побед, 10, и одно второе место. Еще не забыл, каково это — проигрывать?

— Нет (улыбается). Даже если я становлюсь первым, я не всегда бываю доволен собой — может не получиться прокат. Но сегодня я доволен — уверенно сделал четверные, вращения стали чуть лучше, в принципе программа лучше стала.

— Как-то побалуешь себя за этот успех?

— В субботу у моего друга день рождения, он пригласил меня на вечеринку. Будет обед или ужин, еще будем проходить квест.

— У тебя в руках игрушка, Винни-Пух. Хотелось бы, чтобы тебя закидывали на соревнованиях, как Юдзуру Ханю?

— Конечно. Но не обязательно именно Винни-Пуха, мне нравятся все игрушки. Храню их у себя на полках.

— Получается, Ханю — твой кумир?

— Нет, мне нравится Нэйтан Чен.

— Кто-то из российских фигуристов прошлого или настоящего тебе нравится?

— Очень нравится, как прыгает Макар Игнатов. Могу взять из техники другого фигуриста, подсмотреть.

— Было б круто, если бы ты «Плющенко» сказал, конечно...

(Тут Арсений звонко засмеялся.)

Квинси Промес. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Любимый игрок — Промес

— К вам на тренировку приходила Татьяна Тарасова. Как впечатления?

— Отлично, она дает очень дельные советы. Я прислушиваюсь к ее словам, пытаюсь улучшать себя. Ее основное пожелание — чтобы я больше показывал эмоций. А то она говорила, что я катаюсь с кислым лицом (улыбается).

— Судя по соцсетям, ты любишь футбол — смотришь, играешь в приставку. Есть любимая команда?

— Париж или «Барселона». Там, где Месси, — за ту и болею. А в России — за «Спартак». Но на стадионе пока ни разу не был, нет времени, но смотрю все игры. А так — хотел бы ходить на каждый матч.

— А любимый игрок есть?

— Конечно. Квинси Промес.

— Кто из фигуристов лучше всех играет в FIFA?

— С друзьями я особо не играю, но играл с Ильей Малышевым из ЦСКА. Но потом у него слетели настройки, и он не хочет по новой все устанавливать (общий смех).

— В киберспорт не хочешь перейти?

— Нет, нет. Я хочу заниматься спортом, фигурным катанием.

Лучше бы Колесников продолжил кататься у нас

— Программы ставила тебе Этери Георгиевна или младший штаб?

— Этери Георгиевна, Даниил Маркович.

— Не так много про тебя известно. Ты с самого детства занимаешься в «Хрустальном»?

— Нет, сначала тренировался у Дениса Леушина в ЦСКА, в семь лет перешел.

— Помнишь первую тренировку у Этери Георгиевны? Как переходил вообще?

— Как переходил, не могу сказать, а из тренировки помню какие-то моменты. Я пришел, прыгал, как обычно, на меня смотрели. Смотрели довольно долго, месяца два. Убедил (улыбается).

— Группа Тутберидзе известна высокой конкуренцией у одиночниц. С кем конкурируешь ты, с Морисом?

— С другим спортсменом из Грузии конкурирую, Никой Егадзе. И Даня Самсонов теперь восстановился после травмы.

— По Николаю Колесникову и конкуренции с ним не скучаешь?

— Конечно, у нас была крутая конкуренция. Скучаю ли? Конечно. Лучше бы он катался у нас, чтобы она сохранялась. Мы были хорошими друзьями. Сейчас просто видимся меньше, больше по переписке.

Этери Тутберидзе. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Этери Георгиевна говорит, что катаюсь с кислым лицом

— Ты катаешься в старшей группе?

— Да.

— Аня Щербакова может к тебе подъехать, сказать: «Лучше прыгай так»?

— Скорее нет.

— А ты подсматриваешь у них какие-то моменты? Что больше всего восхищает?

— Конечно, смотрю, как они катаются. Прыжки много кто исполняет. Меня больше впечатляет катание.

— А у тебя самое кислое лицо в группе? Этери Георгиевна что-то про него говорит?

— Не знаю (смеется). Но при прокате программ она говорит мне улыбаться, да. Потому что с кислым лицом катаюсь.

— Если описывать ее тремя словами, какие бы ты выбрал?

— Добрая, строгая и... (после долгой паузы) красивая.

— Добрая и строгая?

— Она в целом добрая, но в какие-то моменты может стать строгой.

— Долго планируешь выступать?

— Будем смотреть по здоровью, по остальному, по учебе. Пока со спортом все хорошо, а вот с учебой... не очень успеваю. Приходится на выходных догонять.

— Репетиторы?

— У меня родители очень хорошо учились в школе. Они мои репетиторы, учат.