«Какая она? Добрая, строгая и...» 13-летний фигурист отметил красоту Тутберидзе
Арсений Федотов — новая звезда группы Этери Тутберидзе. Сегодня он с четверным тулупом и сальховом и двумя тройными акселями в одну калитку выиграл первый этап юниорского «Гран-при», набрав гроссмейстерские 269,83 балла. После победы 13-летний чемпион Москвы весело рассказал о любви к футболу и «Спартаку» (несмотря на фамилию главного тренера ЦСКА), учебе и даже красоте своего тренера.
Как побалую себя? В субботу будет вечеринка у друга
— Как ощущения от победы, Арсений? Это было мощно.
— Все отлично, да. У меня один каскад не получился, но я не расстроился и докатал все до конца хорошо.
— У тебя уже солидная серия побед, 10, и одно второе место. Еще не забыл, каково это — проигрывать?
— Нет (улыбается). Даже если я становлюсь первым, я не всегда бываю доволен собой — может не получиться прокат. Но сегодня я доволен — уверенно сделал четверные, вращения стали чуть лучше, в принципе программа лучше стала.
— Как-то побалуешь себя за этот успех?
— В субботу у моего друга день рождения, он пригласил меня на вечеринку. Будет обед или ужин, еще будем проходить квест.
— У тебя в руках игрушка, Винни-Пух. Хотелось бы, чтобы тебя закидывали на соревнованиях, как Юдзуру Ханю?
— Конечно. Но не обязательно именно Винни-Пуха, мне нравятся все игрушки. Храню их у себя на полках.
— Получается, Ханю — твой кумир?
— Нет, мне нравится Нэйтан Чен.
— Кто-то из российских фигуристов прошлого или настоящего тебе нравится?
— Очень нравится, как прыгает Макар Игнатов. Могу взять из техники другого фигуриста, подсмотреть.
— Было б круто, если бы ты «Плющенко» сказал, конечно...
(Тут Арсений звонко засмеялся.)
Любимый игрок — Промес
— К вам на тренировку приходила Татьяна Тарасова. Как впечатления?
— Отлично, она дает очень дельные советы. Я прислушиваюсь к ее словам, пытаюсь улучшать себя. Ее основное пожелание — чтобы я больше показывал эмоций. А то она говорила, что я катаюсь с кислым лицом (улыбается).
— Судя по соцсетям, ты любишь футбол — смотришь, играешь в приставку. Есть любимая команда?
— Париж или «Барселона». Там, где Месси, — за ту и болею. А в России — за «Спартак». Но на стадионе пока ни разу не был, нет времени, но смотрю все игры. А так — хотел бы ходить на каждый матч.
— А любимый игрок есть?
— Конечно. Квинси Промес.
— Кто из фигуристов лучше всех играет в FIFA?
— С друзьями я особо не играю, но играл с Ильей Малышевым из ЦСКА. Но потом у него слетели настройки, и он не хочет по новой все устанавливать (общий смех).
— В киберспорт не хочешь перейти?
— Нет, нет. Я хочу заниматься спортом, фигурным катанием.
Лучше бы Колесников продолжил кататься у нас
— Программы ставила тебе Этери Георгиевна или младший штаб?
— Этери Георгиевна, Даниил Маркович.
— Не так много про тебя известно. Ты с самого детства занимаешься в «Хрустальном»?
— Нет, сначала тренировался у Дениса Леушина в ЦСКА, в семь лет перешел.
— Помнишь первую тренировку у Этери Георгиевны? Как переходил вообще?
— Как переходил, не могу сказать, а из тренировки помню какие-то моменты. Я пришел, прыгал, как обычно, на меня смотрели. Смотрели довольно долго, месяца два. Убедил (улыбается).
— Группа Тутберидзе известна высокой конкуренцией у одиночниц. С кем конкурируешь ты, с Морисом?
— С другим спортсменом из Грузии конкурирую, Никой Егадзе. И Даня Самсонов теперь восстановился после травмы.
— По Николаю Колесникову и конкуренции с ним не скучаешь?
— Конечно, у нас была крутая конкуренция. Скучаю ли? Конечно. Лучше бы он катался у нас, чтобы она сохранялась. Мы были хорошими друзьями. Сейчас просто видимся меньше, больше по переписке.
Этери Георгиевна говорит, что катаюсь с кислым лицом
— Ты катаешься в старшей группе?
— Да.
— Аня Щербакова может к тебе подъехать, сказать: «Лучше прыгай так»?
— Скорее нет.
— А ты подсматриваешь у них какие-то моменты? Что больше всего восхищает?
— Конечно, смотрю, как они катаются. Прыжки много кто исполняет. Меня больше впечатляет катание.
— А у тебя самое кислое лицо в группе? Этери Георгиевна что-то про него говорит?
— Не знаю (смеется). Но при прокате программ она говорит мне улыбаться, да. Потому что с кислым лицом катаюсь.
— Если описывать ее тремя словами, какие бы ты выбрал?
— Добрая, строгая и... (после долгой паузы) красивая.
— Добрая и строгая?
— Она в целом добрая, но в какие-то моменты может стать строгой.
— Долго планируешь выступать?
— Будем смотреть по здоровью, по остальному, по учебе. Пока со спортом все хорошо, а вот с учебой... не очень успеваю. Приходится на выходных догонять.
— Репетиторы?
— У меня родители очень хорошо учились в школе. Они мои репетиторы, учат.