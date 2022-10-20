Ученица Плющенко выиграла «Гран-при» с двумя падениями. У Тутберидзе подрастает супермен

Первый в истории этап юниорского «Гран-при России» выиграли Софья Титова и Арсений Федотов.

«Гран-при России«. 1-й этап. Юниоры

Юноши

1. Арсений Федотов («Хрустальный») — 269,83.

2. Николай Угожаев («СК Тамары Москвиной») — 238,66.

3. Семен Соловьев («Звездный лед») — 231,39.

Девушки

1. Софья Титова («Ангелы Плющенко») — 203,12.

2. Любовь Рубцова («Армия фигурного катания») — 196,67.

3. Анастасия Марасанова («Звездный лед») — 183,77.

— Мармеладку будешь, тебе можно? — поприветствовал корреспондент «СЭ» выигравшего турнир Арсения Федотова.

— Да можно, буду, давай, — ответил Арсений и взял всю пачку. Вот что значит максималист!

Зрителей формально на «Мечту» не пускали, но сегодня на трибунах я насчитал 46 человек. Не самый лучший показатель для главного юниорского турнира в России, за победу на этапе, в котором платят 200 тысяч рублей. Хотя какие 200 тысяч, когда есть мармелад... В общем, съездить в Бибирево сегодня стоило — как бы неоднозначно не звучала эта фраза.

Любовь Рубцова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Титова рискнула и едва не проиграла

В соревнованиях девушек интригу неожиданно подарила Софья Титова, которая должна была их выигрывать после сверхуспешной короткой программы. В среду она сделала каскад тройной аксель + тройной тулуп и оторвалась от преследовательниц на шесть баллов. Второй шла Любовь Рубцова, причем обе в свое время прошли через школу Тутберидзе, но ушли. Софья еще в 2019-м к Плющенко, Любовь восемь месяцев назад в «Армию фигурного катания».

Рубцова единственная сегодня сделала тройной аксель, причем прекрасный — прямо воткнула в лед. Но дала повод сомневаться в себе после неудачного и, как показалось, недокрученного тройного сальхова. Катить она определенно умеет. Была еще небольшая ошибочка на тройном флипе, но Люба могла быть довольна собой.

Титова выходила следующей, и давление на нее соперница оказала. Сработало. Софья упала с тройного акселя, который так здорово получился в короткой программе, затем свалилась с четверного сальхова, недокрутив его. Все остальное удалось, но осадочек остался. Евгений Плющенко, скрестив руки, нервно прохаживался вдоль борта. Позже он скажет, что его подопечная «слишком торопилась победить».

Судьям предстоял непростой выбор, и они зависли на несколько минут. А тем временем Евгений Викторович о чем-то активно беседовал с гендиректором федерации Александром Ильичом Коганом. Может, приглашали на мартовский турнир шоу-программ?

Ошибка с грамотой

Судьи выбрали Титову, которая выиграла не только весь старт, но и произвольную программу. Что смотрится спорно. Как и 7-балльный разрыв. Может, Соня и заслужила победу, но не с таким перевесом. Но это тот случай, когда репутация работает.

А самая казусная история произошла на подиуме, который, к сожалению, журналистам сфотографировать не дали, заявив, что «они не фотографы». Зато фотография появилась в соцсетях федерации, и тут обнаружилась интересная деталь. Анастасии Марасановой, которая стала третьей, дали грамоту с именем Виктории Барахтиной, ставшей четвертой. Организаторы что-то знали? Вряд ли. Скорее просто напечатали грамоту по результатам произвольной программы (в ней Барахтина была третьей).

У мужчин все оказалось очевиднее. Арсений Федотов не оставил никому шансов. Чистейшие четверной тулуп и сальхов на уровне наших топовых фигуристов. С результатом и личным рекордом под 270 баллов он бы не затерялся и на чемпионате России. Тем больнее тот факт, что пока зарубежные соревнования для него закрыты.

Парень еще и очень разговорчивый и интересный. Ждите вскоре интервью на сайте «СЭ».