«Приходится где-то толкнуть, где-то прикрикнуть. Но я никого не бью». Плющенко — о методах работы и прыжковом турнире

Интервью двукратного олимпийского чемпиона по ходу «Гран-при» в Казани.

Этап российской серии «Гран-при» в столице Татарстана, казалось бы, только стартовал, но уже можно говорить об определенных итогах. Закончились соревнования юниоров — у девушек триумфатором стала команда «Ангелов Плющенко» во главе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Тренер приехал в Казань в свой день рождения, но, вместо того чтобы отмечать праздник, он все время проводил на катке со своими учениками. Еще бы, ведь сейчас в его команде такое большое количество спортсменов, что на поздравительных видео не все даже помещались в кадр.

В Татарстане «Ангелы Плющенко» также представлены сразу несколькими ребятами и девушками, и все же главным действующим лицом была Софья Титова. Спортсменка уверенно лидировала после короткой программы благодаря успешному тройному акселю и сохранила первую строчку после произвольной, хотя и допустила в прокате несколько ошибок. Плющенко в разговоре с журналистами подробно оценил выступление своей подопечной, а также рассказал о судьбе других своих спортсменов и планах на будущее.

Муравьева и Сарновский будут на прыжковом турнире

— Накануне вы отметили свое 40-летие на соревнованиях с воспитанниками. Насколько для вас это привычная история?

— К дню рождения, как и к праздникам в целом, я отношусь спокойно. Даже если это юбилей, мне нужно было быть с ребятами. Опять же, мне нужно было быть вместе с Софой (Титовой), все же борьба шла за первое место. У нее в этом году серьезный контент — был запланирован четверной сальхов, два тройных акселя. Девочка подготовилась очень серьезно, форма была просто блестящей. Она показала это на тренировках — не было ни единого срыва, все четко. Но Софа немножко перегорела, но мы на этом и учимся.

— Вам знакома такая ситуация?

— Я прекрасно помню свой первый взрослый чемпионат мира. Мне было 15 лет, и я второй после короткой программы. А там Тодд Элдридж, Элвис Стойко, Леша Ягудин — серьезные были соперники. А я второй на первом чемпионате мира. Я пришел домой и начал думать — как буду их обыгрывать. Конечно же, произвольная программа у меня не получилась. Это нужно перебарывать, на этом нужно немножечко поучиться. Вот сегодня такой опыт у Софы Титовой был. У нас очень много работы. Сегодня мы здесь, завтра мы в Питере, 6 ноября у меня шоу в «Ледовом», потом возвращение в Москву на этап «Гран-при». После этого у меня шоу в Москве, потом Самара и Пермь, следом прыжковый турнир в Петербурге.

Вероника Жилина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Понимаете, кого будете выставлять от своей команды на прыжковый турнир?

— Титова, Жилина, Муравьева. Есть еще один мальчик, у которого достойный контент. Это Никита Сарновский. Он владеет лутцом, риттбергером, сальховом и тулупом. Почему бы его не выставить?

— Говорят еще о приглашенных участниках.

— Я не знаю. Федерация еще разрабатывает правила турнира и контент. Мы будем к нему готовиться.

— Никита Сарновский точно выступает в прыжковом?

— Нет, пока что 50/50. Тоже под вопросом. Титова и Жилина — это точно, а Муравьева и Сарновский — под вопросом.

Победили, но результатом Титовой я недоволен

— Вы очень опекаете Софью Титову, подчеркиваете всегда, что она — проект вашей академии. Кажется, что к той же Веронике Жилиной вы относитесь немного по-другому.

— К этим двум девочкам у меня одинаковое отношение. На прошлой неделе я ездил с Вероникой в Сочи. Опекаю их одинаково. Мы вместе рядом на разминках, соревнованиях, тренировках. Сейчас хорошо — они теперь катаются в одной группе, раньше были в разных. У Софы и Вероники началось спарринг-партнерство. В любом спорте всегда обязательно должен быть какой-то спарринг-партнер. Софа говорила, что не смотрит на других девочек из группы, конечно, это немного лукавство. Они друг друга подталкивают. На сегодняшний день есть неплохое движение вперед, что со стороны Титовой, что со стороны Жилиной.

— То есть ревности нет?

— Она существует. Это нормально. Среди спортсменов ревность существует. Но мы ее стараемся ликвидировать. Не сглаживать. Я просто ее убираю на корню, когда это начинает происходить.

— Вы говорили про Софью столько теплых слов. А бывают моменты, когда вы ее ругаете?

— Конечно. Я всех своих спортсменов ругаю. Приходится. Где-то толкнуть, где-то прикрикнуть. Но я никого не бью и не оскорбляю.

Софья Титова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Никто не обижается на такой подход?

— По крайней мере, я об этом не знаю. Но больше я их люблю, стараюсь мягко работать. У меня есть пример — Алексей Николаевич Мишин. Вот он никогда не повышал голос, всегда работал спокойно. Все было тактично и грамотно. И я придерживаюсь той же системы, в которой я проработал больше 20 лет с Алексеем Николаевичем. Но знаете, кому-то она подходит, кому-то нет. Многие приходят, сейчас тоже есть такие запросы. А я не уверен даже, брать детей не брать. Сейчас уже всех подряд не берем, начинаем выбирать. Потому что думаю: надо вообще оно мне или не надо? Это ведь психику менять, технику. Тратить свое время. Спортсмены есть, надо с ними работать.

— На московском этапе «Гран-при» Титова аккуратно давала комментарии, но вчера вы с ней уверенно заявили, что тройной аксель — уже закрепленный прыжок. Это не могло повлиять на сегодняшний настрой?

— Нет, не могло. Софья уже ушла в тот момент, когда я вам говорил об этом. И даже если слышала, читала, это мало о чем говорит. Ведь я говорил правду: для нее тройной аксель действительно уже рабочий рядовой элемент. И это показала сегодня очередная тренировка и шестиминутная разминка. Она все великолепно сделала, у нас не было никаких вообще проблем. Здесь какая причина ошибки может быть? Например, волнение. Она перегорела.

Титова очень хотела сделать все сегодня чисто. Впервые в своей карьере она была готова как никогда. Но такое бывает... И вот это обидно. Я сегодня недоволен результатом. Да, победили, понятное дело. Но хочется побеждать с разрывом в двадцать баллов, в тридцать баллов. Как сегодня и должно было произойти с чистыми прокатами. Она хорошо работала, хорошо тренировалась. Но это опыт тоже. Она пока достаточно юная спортсменка, учится. Разберется со всем, как готовиться нужно, как восстанавливаться. Поговорим с ней, возможно, поменяем подготовку. Сегодня она меня немножко не слышала. Уже перед выходом на старт (остается две-три минуты) я ей сказал сделать тот элемент, другой. И знаете, как сквозь меня, даже не услышала. И когда мы после старта обсуждали этот момент, она сказала, что не слышала. Была немножко не в том состоянии сегодня.

Все волновались, и Агасси , и Мишин , и я. Но адреналин надо уметь гасить

— Вы рассказывали о том, что перегорали на взрослом старте. Юниорам же, наверное, лучше набивать шишки на турнирах вроде нынешних «Гран-при»? Это поможет во взрослом катании?

— Сейчас идет юниорская история — это одна жизнь. Потом мы переходим во взрослое катание. В таком случае будет совсем другая мотивация, совершенно другие старты и контент. Сейчас нужно преодолеть этот этап нестабильности. Я рад, что это случилось сегодня, нежели бы это произошло на первенстве России или в финале «Гран-при». Мы должны подвести спортсменов грамотно.

— Софья Муравьева не приехала на этап в Казани, потому что еще не восстановилась после травмы. Вы специально перенесли ее на более поздний этап?

— Я сам никого не переношу. Это пожелание врача сборной, связанное с тем, что у Софьи была травма. Ей нельзя было давать нагрузки. ФФКР пошла нам навстречу и передвинула Софу на другой турнир. Он будет в Москве. В Казани она не могла выступать.

— А через неделю сможет?

— Неделя — это большая разница. Это достаточный срок, чтобы где-то добавить или, наоборот, убавить. В спорте это существенное время. Даже день иногда может решить.

Софья Муравьева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Просто вы так уверенно сказали, что будете заявлять Муравьеву на прыжковый турнир.

— Погодите, я сказал «может быть». Уверенно — Жилина и Титова. Муравьева — под вопросом.

— Давайте поговорим и о других ваших участницах, вы ведь большой командой в Казань приехали. Довольны выступлением девочек?

— Трофимова сегодня откатала для себя неплохо. Но надо было катать короткую программу, без каскада уже там нечего было делать. С ней мы изучаем тройной аксель, четверной лутц. Меняем технику, потому что девочка пришла к нам только в этом сезоне. Очень мало времени, к сожалению, пока прыгает она не по моей технике. Поэтому нужно много времени с ней работать. А так девочка очень трудолюбивая, ее хвалит и хореограф, и другие все специалисты, по ОФП наш тренер. В том числе и я хвалю. Маша Мазур по короткой также без каскада осталась, лутц-тулуп надо делать было спокойно. Ее хорошо оценивают, она нравится судьям. Мне кажется, у нее неплохое будущее будет. Сегодня если взять, то видно, что нервничает.

Больше соревнований нужно, уверенность так и придет. В целом сильная, владеет четверным тулупом, четверным сальховым. Невозможно включить только сальхов, потому что нет еще уверенности. Но сейчас мы за медалями не ведем гонку, поскольку я называю эти соревнования никому не в обиду местечковыми. Соревнования местного разлива. А у детей еще вся жизнь впереди. Стараюсь, чтобы с таким настроем и приезжали, вся жизнь еще впереди! В удовольствие надо кататься, радоваться. Но в целом все неплохо, сотая до шестого места. Есть над чем стремиться и над чем работать.

— Вы ведь сами всегда любили соревноваться?

— Верно, очень любил.

— Это от рождения было такое свойство?

— Нет, в детстве я вообще не любил соревнования, это со временем пришло. Переживал, нервничал. Так что, если сейчас что-то не получается, — ничего страшного. Все нервничают. Тот, кто говорит, что он не нервничал, — это полная ерунда. Есть адреналин, его нужно куда-то девать. Другое дело, что важно учиться с ним бороться, гасить волнение. И Федя Емельяненко нервничал, и Андре Агасси, и Евгений Кафельников. И Евгений Плющенко. И даже Мишин, будучи тренером, нервничал. Все нервничают, но здесь надо с этим справляться.

— И как же?

— Через опыт стартов, собственных ошибок. Вырабатывается все со временем. У меня была единая стратегия выхода со льда в раздевалку. Свое отдельное место, взял коньки, оделся, посидел. Установленный ритуал. Но мы к этому придем, всему нужно время.

Евгений Плющенко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

У нас планы открывать свои школы по всей России

— Кстати, к вопросу о количестве ребят: есть какая-то конкуренция за ваше внимание? У вас много других специалистов, но наверняка каждый ребенок хочет, чтобы Плющенко на них посмотрел.

— Занимаюсь со всеми, но, естественно, есть лидеры, топы, которым ты больше времени уделяешь. Когда до стартов остается дней пять, то понятно, что больше двигаешься с теми, кто и поедет на соревнования. Но я стараюсь в целом уделять время всем. В моих двух группах есть разного уровня спортсмены. Есть 10-летние девчонки, которые очень толковые: Парсегова, например, которая в этом возрасте скоро должна четверной тулуп сделать, есть Грицкова, прыгающая тройной аксель. Вижу, что с ними и нужно работать. Ведь это достаточно хорошее будущее фигурного катания.

— Но в целом у вас спортивный принцип: кто — лицо школы, показывает лучший результат, с теми и работаете?

— Это логично и нормально. Еще раз говорю: я придерживаюсь методики Алексея Николаевича Мишина. Ты должен доказать, и я ему доказывал. Когда он меня взял, у него были Урманов, Ягудин, Татауров, Новосельцев. Он больше с ними возился, я где-то там... Он мне задания давал, может быть, подсказывал один-два раза за тренировку. А потом, понятное дело, все были забыты, потому что я заслужил внимание тренера. И у нас в группе много хороших спортсменов. Всем стараюсь уделить время.

— А пары вам сильно интересны или это пока эксперимент?

— Пары мне интересны для школы, обязательно. Рассматриваю и танцы на льду. У нас уже две школы работают: в Московской области «Ангелы Плющенко» есть и в столице. На этом не собираюсь останавливаться. Есть мысли и в регионах сделать школы.

Есть тренеры, которые работают именно с парами. Я начинал с ними заниматься непосредственно по прыжковой технике. Я не знаю, как делать выбросы, поддержки и подкрутки. Ни в коем случае не хочу туда лезть. Мне хватает объема работы моих учеников. Но периодически подсказываю по технике сольных тройных прыжков, это мне нравится. Мне кажется, в этом плане и нужно работать. А так у них есть хорошие тренеры, которые за короткий срок делают так, что ребята показывают неплохой результат.

— В Петербурге планируете открыть школы?

— У меня большие планы по всей стране. И франшиза тоже (улыбается). Все увидите, уже в ближайшее время.