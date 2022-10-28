Американская фигуристка жалуется на эмоциональное насилие. Фанат намекнул на ее лишний вес

Надуманная проблема или болевая точка для всех спортсменов?

В фигурном катании ни дня без медийного скандала. Так, накануне социальные сети раззадорила американка Кейтлин Хавайек, рассказавшая о своей душераздирающей истории. Она заявила об эмоциональном насилии, которое испытала при встрече с болельщиками. Правда, на самом деле единственное, что сделал фанат, так это предложил девушке похудеть. Казалось бы, сказал и сказал, но для Хавайек, оказывается, это был сильный удар. Со словами поддержки к Кейтлин уже обратились многие звезды спорта, а фанаты запустили хештеги в ее поддержку. Что это — излишняя эмоциональность или реальная болевая точка для фигуристов?

Американка пожаловалась на абьюз после колкого замечания фаната

Недавно в США завершился первый этап серии «Гран-при». В танцах на льду ожидаемо лучшими у себя дома были американцы. Победили Мэдисон Чок и Эван Бейтс, сразу за ними следом вторыми стали Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бэйкер. После успеха фигуристы выступили на гала-шоу для зрителей, правда, праздничное настроение для Хавайек испортил неприятный эпизод. «Я хотела поделиться короткой историей, — пишет Кейтлин в своих соцсетях. — Когда у нас закончились соревнования, мы вышли на разминку перед показательными выступлениями. Мы были на льду, а люди просили сфотографироваться. Пока мы делали фото, один человек приблизился ко мне и сказал на ухо: «Дорогая, я должен раскрыть секрет. Тебе нужно здорово похудеть». На этом из существенного — все. Человек не домогался Кейтлин, не оскорблял ее. Никак больше с ней не контактировал.

Согласитесь, пафос первых строк намекал на более серьезную драму. Сама Хавайек также признает, что сначала не хотела говорить об этой истории и сомневалась, насколько она важная. Но потом оказалось, что брошенная человеком фраза сильно ранила девушку. Она даже не могла заходить в соцсети целый день (правда, непонятно почему). Благо ей помогла ее команда, тренеры и партнеры по сборной. Но теперь она переживает за других спортсменов, которые так же, как и она, испытывают эмоциональное насилие и абьюз из-за внешности, возраста или веса. «Если мы не делимся своим опытом, не говорим о нем, то как мы можем ждать изменений, которые считаем необходимыми в спорте? Правда в том, что не у каждого спортсмена есть такой опыт и поддержка. И я ощущаю сильное стремление защитить молодое поколение фигуристов», — добавила Кейтлин.

Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бэйкер. Фото Global Look Press

Хавайек сразу же поддержали все — от Пападакис до Олимпийского комитета

Под оригинальным постом сразу появилась живая дискуссия. Большинство людей искренне поддерживают фигуристку, но многие задаются и резонным вопросом: можно ли в принципе считать описание твоей внешности и тем более предложение поработать над своим телом формой эмоционального насилия? Где вообще проходит та грань, за которой колкие комментарии превращаются в абьюз? Коллеги по цеху единогласно за Хавайек. Первой высказалась олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира Габриэла Пападакис. «Высказываться о теле человека — это ненормально. Ни при нем, ни за его спиной. И даже если это приятные слова, — считает Габриэла. — Знаю, что все мы так делали, потому что в нашей культуре создается впечатление, будто это нормально. Но нам стоит быть осторожнее в словах, которые мы произносим». То есть, по мнению французской фигуристки, даже комплименты — это уже атавизм и акт неуважения?

В поддержку Кейтлин в англоязычном сегменте интернета запустили несколько соответствующих хештегов, а девушки рассказывают и свои истории, как кто-то неуместно пошутил про ее платье, форму носа и, конечно же, избыточный вес. Поддержали Хавайек и Федерация фигурного катания США, и Олимпийский комитет страны, и, конечно же, организация SafeSport, которая хоть и была создана с явно позитивными целями, уже давно превратилась в комичную структуру. Переживает за состояние Хавайек и знаменитая Грейси Голд, про физическое состояние которой в последние годы не шутил едва ли только ленивый. Голд сейчас пионер идеи бодипозитива в фигурном катании. Она прошла путь от пищевого расстройства и депрессии до принятия самой себя и больше ни в чем себе не отказывает. Грейси призывает и других фигуристок следовать ее примеру, а любые едкие комментарии по поводу веса считает неприемлемыми.

Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бэйкер. Фото Global Look Press

Для фигуристок проблемы с весом — больная тема

Все это можно было бы списать на перегибы новой этики XXI века, если бы не один важный для контекста факт. Конкретно для фигурного катания призывы к диете действительно могут привести едва ли не к панике. Потому что в этом спорте до сих пор принято максимально сдерживать себя в еде и постоянно контролировать свой вес. Истории о том, как перед Олимпиадой фигуристки не пили, а только смачивали горло водой, не очень-то и далеки от правды. Часто подобные истории заканчиваются в итоге трагедией. Все мы помним, как страдала от пищевого расстройства Юлия Липницкая, а Юлию Антипову анорексия едва не довела до смерти. Необходимость изучать сложные элементы, а также выглядеть презентабельно приводит к тому, что девушки идут на крайне жесткие меры. Проблемы были и у Евгении Медведевой, и у Станиславы Константиновой. Проще сказать, у кого их не было.

Между работой со специалистом и банальным отказом от еды большинство выбирает более «простой и надежный» второй вариант. К тому же на нем обычно настаивают тренеры. Поэтому вполне вероятно, что для Хавайек фраза о необходимости похудеть открыла не самые приятные воспоминания. И если мы действительно заботимся о здоровье спортсменов, то почему бы и не принять тот факт, что фигуристки могут выглядеть по-разному? В конце концов, не всем нужно прыгать четверные, а чтобы показывать эффектные поддержки и яркие твизлы, совсем не обязательно весить меньше 40 килограммов. Что же касается красоты, так это и вовсе понятие крайне субъективное. Идея бодипозитива часто получает заслуженную критику за странные формы реализации на практике. Но само по себе желание общества отказаться от стигматизации тех, кто не проходит под установленные идеалы, как и сам отказ от четко прописанных норм красоты, можно только приветствовать.