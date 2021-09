В Челябинске рассекретили программы учениц Тутберидзе. И шокировали эмблемой Дня города

От Щербаковой ожидаем «Бал Сатаны», а болельщики разгадывают призыв на плакатах: SOSI.

Что такое контрольные прокаты?

Сейчас Челябинск — место главных российских премьер. Какая «Дюна», какое открытие театрального сезона? В Челябинске на этих выходных представят свои олимпийские программы те, кто много месяцев висят на плакатах «Мы — первые», — российские фигуристы.

Так, наверное, хотели в идеальном мире организаторы и спонсоры контрольных прокатов сборной России 11-12 сентября. Это такое необычное мероприятие, когда все собираются, смотрят программы без публичного объявления оценок, потом до потери сознания спорят о том, подходит ли лирика Александре Трусовой или почему не придумать что-то поактивнее Анне Щербаковой и уничтожают друг друга в комментариях. Смысла в спорах мало, зато прекрасная приправа для перехода к главным соревнованиям сезона и старту Гран-при. Ну и, разумеется, специалисты дают свои комментарии тренерам и спортсменам — что улучшить, изменить, прислушаться ли к хейтерам. Но это все происходит в кулуарах (а жаль!).

Здесь, правда, надо поблагодарить федерацию — после письма журналистов нам разрешили брать у фигуристов интервью. Так победим. Футбол и ММА по рейтингам, имею в виду. Конечно, полноценная большая премьера получилась не до конца, потому что на тренировки, как на предпоказ фильма, пришли люди с камерами, и слили содержание еще за два дня до начала. Слили в специальные Instagram -резервуары, припасенные на этот случай. И мы с вами уже почти все знаем.

Кто что будет катать?

Ну поехали. Больше всех удивила Александра Трусова. У нее на видео Shazam (отличное приложение для фигурного катания, всем советую!) поймал тему из фильма о Фриде Кало в короткой программе и Круэллу из фильма 2021 года в произвольной. Но Круэлла из этой ленты, в отличие от «Далматинцев», любит собак — как и Саша. Весьма символично. Мексиканская Фрида — образ сложный, но Даниил Глейхенгауз сам признает, что подопечная повзрослела и способна на большее. Судя по обрывочной информации, именно Саша, сменившая весной школу, находится в лучшей среди всех форме и прыгает четверные без ошибок.

Анна Щербакова. Как любезно сообщил «Матч ТВ», в произвольной она будет катать тему из «Мастера и Маргариты», и речь идет , вполне возможно, даже о «Бале Сатаны». Ну что ж — хотели что-то повеселее, вот вам пожалуйста. Очень интересно, как вся такая светлая чемпионка мира, которая уже в половине СМИ фигурирует как Анечка (и наверное, неспроста), будет катать что-то темное и зловещее. И в какой роли — а вдруг не Марго? В короткой — Кирилл Рихтер, молодой и модный в узких кругах русский композитор. Был на его концерте на Казанском вокзале — он вообще любит необычные локации. Это было завораживающе. И в последнее время круги становятся все шире. Правда, говорят, Анна пока катается без четверных.

Камила Валиева оставила «Болеро» в произвольной программе, как и предполагал ранее Глейхенгауз, а в короткой мы увидим тоже Рихтера — но лиричную программу In Memoriam . Здесь о ней рассказывается подробнее .

Майя Хромых — вот к этому человеку стоит приглядеться. Загитову за год до Олимпиады тоже не воспринимали всерьез — хотя в «Хрустальном» все заинтересованные лица уже все понимали. Но мы же знаем, что происходит в этой мекке, только по полуинсайдам, верно? В которых нормальный болельщик давно бы запутался. Поэтому не будем путаться и посмотрим, как тагильчанка, выступающая на родном Урале, заколачивает каскад из четверного и тройного тулупов. У нее блюз с прошлого года и танго из «Мулен Руж».

Дарья Усачева. Про короткую программу известно, что она поставлена под музыку из фильма «Величайший шоумен». Но никаких видео с ее прыжками обнаружить не удалось. Возможно, это значит, что ультра-си одолеть у Даши так и не удалось. Хотела она, напомним, тройной аксель.

Тройной аксель хотела и Алена Косторная. На видео Первого канала он есть, но мы же не знаем — может, оператору принесли восемь пачек «Доширака», пока тот в муках ловил заветный момент. А может, он даже проголодаться не успел. Но по полуинсайдам, в которых мы не хотели запутываться, с формой у Алены все лето было не ахти.

С Елизаветой Туктамышевой все понятно — она свои программы не скрывает и болельщикам рассказала. В короткой — танго «Обливион», в произвольной будет восток от Никиты Михайлова. Наверное, и в этом ее отличие от «Хрустального». Лишь бы что-нибудь слить!

Подведем итоги. Картина вырисовывается такая:

Трусова: короткая — фильм «Фрида», произвольная — фильм «Круэлла».

Щербакова: короткая — Songs of Distant Earth Кирилла Рихтера, произвольная — «Мастер и Маргарита» Игоря Корнелюка.

Валиева: короткая — In Memoriam Кирилла Рихтера, произвольная — «Болеро».

Усачева: короткая — фильмы «Величайший шоумен», произвольная — ?

Хромых: короткая — блюз-композиция I ' ll Take Care of You Бет Харт и Джо Бонамасса, произвольная — танго из «Мулен Руж»

Косторная: короткая — блюз-композиция Am I the One Бет Харт, произвольная — «Времена года» Антонио Вивальди

А мужчинам, парам и танцорам давайте дадим провести нормальную премьеру. Вам же будет интереснее — сколько можно одних девушек обсуждать и статьи целые только про них писать?

И напоследок. В Челябинске в эти выходные параллельно пройдет большой праздник. Салют, фестиваль национальных видов спорта (фигурное катание можно к ним приплюсовать), на дне города. Имеется в виду день, а не дно, конечно. И к нему придумали отличный логотип, в котором все прочитали залихватский призыв: SOSI .