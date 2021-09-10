Смелые костюмы и очень много ультра-си? Чего ждать от контрольных прокатов российских фигуристов

В эти выходные фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.

Наконец-то начинается сезон в фигурном катании и для взрослых спортсменов. И пусть кто-то уже принимал участие в соревнованиях — как Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые выиграли Cranberry Cup International. Или петербургские фигуристы, которые показывали свои программы на мастер-классах и закрытых прокатах. Теперь сильнейшие спортсмены выйдут на лед, чтоб показать свои новые постановки на олимпийский сезон. «СЭ» делится ожиданиями от предстоящих выступлений.

Костюмы: смелые и оригинальные?

Одной из самых интересных интриг контрольных прокатов помимо самих постановок являются костюмы спортсменов, хотя далеко не все выступают сразу в соревновательной одежде. Часть уже раскрыта — мы видели, в чем катались Евгения Тарасова и Владимир Морозов, причем с платьем партнерши в короткой программе произошел знакомый трюк, который уже можно считать фирменным почерком фигуристов Этери Тутберидзе — оно трансформировалось по ходу проката.

Видели мы и костюмы Елизаветы Туктамышевой. Эффектное коричневое платье в короткой программе, дополненное чокером, и смелое в золотых и зеленых цветах в произвольной.

Второе, кстати, активно обсуждалось пользователями в Сети. Поводом стала экстремальная длина и два разреза спереди. Прислушается ли Елизавета к критике или оставит оба костюма? И чем будут удивлять остальные?

Контент: очень много ультра-си?

Но самое главное в прокатах все-таки сами программы. И то, чем именно будут зарабатывать баллы наши фигуристы в текущем сезоне. Понятно, что это самое начало сезона и далеко не все спортсмены сейчас в оптимальной физической форме. Но по этим прокатам будет уже примерно понятно, с чем планируют выступать фигуристы.

Будет ли усложняться Камила Валиева помимо уже привычного для нее набора из двух четверных тулупов и тройного акселя? Фигуристка уже выучила четверной сальхов. А сколько квадов планирует исполнять Александра Трусова? А как дела у Алены Косторной с тройным акселем? А пойдет ли Лиза Туктамышева на четверной? Чем будет удивлять Анна Щербакова? Так много вопросов, а речь только о женщинах.

Интересен и контент мужчин. По-хорошему, парням нужно катать программы с минимум тремя четверными в произвольной программе, чтобы претендовать на призовые места. При этом желательно, чтоб среди этих квадов были так называемые старшие — лутц или флип.

Так будет ли Михаил Коляда прыгать четверной лутц? Или ограничится тулупами и сальховом? А как дела с квад-лутцем у Дмитрия Алиева? Ему скоро предстоит отстаивать третью квоту для мужчин на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе.

Интересна и форма Александра Самарина, который ранее радовал четверными лутцами и флипами. И здесь очень много вопросов — а это лишь три фигуриста из заявки.

Особенно интересны постановки пар. Интриг в парном катании в новом сезоне будет очень много — новая интерпретация «Эсмеральды» у чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, «Лебединое озеро» чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. А вот программы Евгении Тарасовой и Владимира Морозова уже показаны на турнире в США. Но пара поменяла короткую программу — со слов Максима Транькова Sport24, новая постановка будет под музыку из фильма «Мы. Верим в любовь» и композицию «Experience» Людовико Эйнауди.

Ну и разумеется, танцы. Ритм на олимпийский сезон — «Уличные танцы» (не менее двух разных ритмов из следующих примеров: хип-хоп, диско, авинг, крамп, фанк, джаз, регги и блюз), паттерн — полуночный блюз (диапазон темпа 86-96 ударов в минуту). Прокаты пропустят чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин. Зато можно будет оценить постановки новоиспеченных чемпионов мира — Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

Комментарии: в этот раз без сенсаций?

Как стало известно журналисту «СЭ» Дмитрию Кузнецову, прессу к фигуристам на прокатах все-таки пустят. А значит, можно ждать комментариев от спортсменов. Интереснее всего, наверное, будет услышать Александру Трусову и Алену Косторную, которые еще весной приняли решение вернуться в группу Этери Тутберидзе.

В прошлом году на прокатах отличилась как раз Алена — и ее жесткая отповедь в адрес Этери Георгиевны. Сейчас же, накануне олимпийского сезона, когда будет борьба за путевки в Пекин, не думаю, что стоит ждать каких-то скандальных высказываний. Ведь спортсменам нужно сконцентрироваться на своем катании.

Но, вероятно, фигуристы все-таки расскажут о своих планах и целях на сезон, о своем состоянии и форме. А нам останется только пожелать им удачи и ждать начала соревнований.

Участники контрольных прокатов:

Женщины: Камила Валиева, Алена Косторная, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Танцы: Анжелика Абашкина — Павел Дрозд, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Елизавета Шанаева — Девид Нарижный.

Пары: Карина Акопова — Никита Рахманин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова — Иван Бальченко, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Расписание прокатов (московское время):

11 сентября

12.00. Танцы. Ритм-танец

13.25. Мужчины. Короткая программа

14.45. Пары. Короткая программа

15.50. Женщны. Короткая программа

12 сентября

12.00. Танцы. Произвольный танец

13.30. Мужчины. Произвольная программа

15.05. Пары. Произвольная программа

16.15. Женщины. Произвольная программа