Туктамышева в полном порядке. Она выиграла прокаты в Петербурге, сделав все триксели

Информация с закрытых контрольных прокатов, прошедших на неделе в Санкт-Петербурге.

Первые осенние дожди в Петербурге означают не только наступление периода депрессии и меланхолии, но и начало сезона в фигурном катании. В Питере действительно начались осадки и похолодание, зато в Мекке русского фигурного катания прошли на неделе закрытые прокаты местной сборной, и прошли на сверхвысоком для конца августа уровне. Можно сказать, запредельном. Довольны и тренеры, и судьи — давно таких чистых прокатов здесь в этот период времени не видели. Оно и логично — когда начинаются дожди, хочется спрятаться на катке и тренироваться, а в летний период приятнее заниматься своим загаром на берегу Финского залива.

Коляда пока не определился с короткой программой

Прокаты прошли в закрытом формате, но кое-что все-таки узнать удалось. Хотя — вы не поверите — уровень фанатской любви к фигурке в Северной столице сейчас так высок, что некоторые люди пристраивались у стекол и пытались что-то рассмотреть. Это к вопросу о том, что в фигурном катании явные проблемы с капитализацией и монетизацией на фоне ее сверхпопулярности. Впрочем, не будем исключать, что это были шпионы из Москвы.

При должной сноровке вы даже найдете на просторах Интернета контент участников, но наши источники попросили обойтись без подробных деталей — все готовятся к олимпийскому сезону и в нем хочется сохранить некоторые секреты при себе. Простим им это.

Из существенного. Коляда два раза откатал произвольную программу под «Список Шиндлера». По информации «СЭ», это связано с тем, что тренерский штаб и фигурист пока не определились с короткой. Она собрала неоднозначные отзывы, в том числе и в Интернете — очевидцами был выложен прокат со сборов в Тарту.

Окончательное решение, судя по всему, насчет нее не принято. Так что перед Челябинском остается интрига. Тем не менее оба проката были хорошие, без заметных ошибок. Коляда, может, не в оптимальной форме, но если в такой форме он делает все чисто — это означает прогресс. Ну и свою особенность в стиле Моуринью он не растерял. Special one и все такое.

Примерное распределение ролей за ним — Евгений Семененко, Андрей Мозалев и Петр Гуменник. Интересно, что мужчины показали очень высокий уровень и в короткой, в принципе, все откатались чисто. Это резко контрастирует с тем, что мы увидели на неделе на юниорском первенстве Москвы — где более молодое поколение не справлялось даже с простыми прыжками.

Семененко по сложности не менял свою программу — и прыгает те же четверные тулуп и сальхов, но они стали лучше, как и катание, это отражено в судейских оценках. Контент в принципе никто не усложнял. У Гуменника был только один четверной, у Мозалева и Коляды два различных четверных, один с повтором. В прокатах также участвовал Андрей Лазукин и даже сделал четверной — учитывая восстановление после тяжелой травмы, это уже достижение. Очень сильно он выступил в короткой, получив высокие баллы в районе личного рекорда.

Упомянем, что на прокатах не было подопечных Евгения Рукавицына Дмитрия Алиева и Макара Игнатова, но... у них свои прокаты. И наверняка за этой группой технические специалисты тоже следят. В комментариях следят точно — и спрашивают, почему запись оборвана и не значит ли это, что Макар в концовке устал. Троллить россияне умеют не хуже, чем кататься.

Туктамышева — в сильнейшей для августа форме

Что касается женщин, тут солировала Туктамышева. Елизавета тоже катала идеально, все аксели были сделаны. На четверной она не заходила. Вообще прокаты были представительные — выступали, по сути, все: Софья Самодурова, Анастасия Гулякова, Елизавета Нугуманова — но более опытная подопечная Алексея Мишина на таком уровне очевидно выделялась. Можно выделить, что наиболее чистой среди троицы была Самодурова, а вот сложнее всего дались прокаты Нугумановой, которую догнали привычные проблемы с недокрутами.

Отдельно стоит сказать, что у Елизаветы новые программы — произвольная восточная, но, можно сказать, модная. В олимпийский сезон она входит в идеальной форме, и если гонка за Олимпиаду проходила бы в режиме онлайн, то 24-летняя фигуристка по состоянию на конец августа была бы фаворитом. По крайней мере, и +4+5 GOE, и компоненты в районе девяток она заслужила. Лутц-тулуп, сольные флипы, вообще все прыжки были исполнены чисто, хотя кое-где Туктамышева облегчала контент. Попытки тройного акселя были у Марии Дмитриевой и Анастасии Гуляковой, но менее удачные, чем у Императрицы.

Из известных пар выступали только Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они в форме, есть куда улучшать, все элементы делаются на высокие «плюсы», нужно шлифовать программы. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не выступили из-за небольшой травмы, полученной перед прокатами. Чтобы не усугублять повреждение, подопечные Тамары Москвиной решили сняться — выступление в Челябинске через две недели важнее.

Общее ощущение от прокатов сборной Санкт-Петербурга — люди увидели точно больше, чем ожидали, сформулировал один из источников. Тем интереснее будет ждать контрольные прокаты сборной России на Урале, которые состоятся 11-12 сентября.