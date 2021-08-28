Кому из наших одиночниц достанутся путевки на Олимпиаду-2022? Называем всех претенденток

В сборной лишь три места, и одно из них наверняка забронировано за Камилой Валиевой.

Уже стартовал олимпийский сезон — проходят первые челленджеры, серия «Гран-при» среди юниоров. Совсем немного времени осталось и до контрольных прокатов сборной России. Именно на них мы впервые увидим в полном составе всех кандидатов в олимпийскую команду. Битва за путевку в Пекин будет нешуточной, особенно в женском одиночном катании. Ведь только в группе Этери Тутберидзе на этот раз претендуют на российскую квоту как минимум шесть человек, при этом от одной страны поехать на Олимпиаду могут только трое. Так чего нам ожидать от, возможно, самого интересного сезона в истории фигурного катания?

Валиева пропустит Олимпиаду только в случае травмы

В сборную России всегда было тяжело попасть, но сравнимого с текущим уровня конкуренции, вероятно, не было никогда в истории. Не только нашей страны — но и в принципе в мире фигурки. Четыре года назад перед Играми в Пхенчхане всерьез рассчитывали на олимпийскую путевку не больше пяти человек. Сегодня о надеждах на участие в Олимпийских Играх говорят больше десяти девушек, но даже если отбросить фантастические варианты, у нас будет семь практически равнозначных кандидатов. И каждый из них может как поехать в Китай и выиграть Игры, так и остаться смотреть за ними по телевизору. И это главное отличие текущего олимпийского цикла от предыдущего.

Четыре года назад перед Пхенчханом так и не сформировалось одного конкретного лидера. Если успех в Корее логично читался в будущем Евгении Медведевой, а об Алине Загитовой еще за полтора года до Олимпиады восторженно говорила Татьяна Тарасова, анонсируя «бомбу», то в 2021-м у нас нет неприкасаемых авторитетов. К примеру, все считали потенциальным лидером Александру Трусову, но после перехода во взрослые она так и не выиграла ни одного значимого старта. Год без поражений шла Алена Косторная — а в итоге прошлый сезон ей хочется поскорее забыть.

Практически у каждой нашей звезды своя история побед и неудач, за исключением разве что Камилы Валиевой. Ей предрекали золото Пекина сразу после перехода к Тутберидзе за уникальный набор технических способностей, артистизма и художественной пластики. Со временем уверенность в способностях фигуристки из Казани только укреплялась. На юниорском уровне она так и не проиграла ни одного старта в карьере. Во взрослые в связи с карантинами пришлось перейти на год раньше, и процесс был не совсем безболезненным.

В прошлом году мы впервые увидели, что Валиева может не справиться с психологическим давлением и ошибаться. Тем не менее у нее такой огромный запас прочности и заочный авторитет в глазах у судей, что у Камилы чуть ли не у единственной практически гарантированные билеты в Китай. Об обязательной победе речи не идет, но помешать выступить в Пекине ей может лишь серьезная травма. Здоровье — главный фактор сомнений по поводу олимпийских перспектив Валиевой, ведь «девочка на шаре» уже дважды сталкивалась с переломом опорной ноги. А в следующем году ей нужно будет выходить со сложнейшей программой с несколькими четверными и тройным акселем.

Для Трусовой главное подобрать оптимальный контент

Не все в порядке со здоровьем и у второго олимпийского кандидата, чьи шансы на Олимпиаду выше прочих. Анна Щербакова героически выиграла сначала чемпионат России, а потом и чемпионат мира после тяжелой формы коронавируса. Только, с другой стороны, за весь прошлый сезон Анна всего лишь на одном турнире смогла откатать чисто с двумя квадами — на ЧР в Челябинске. Мы знаем Щербакову как уникального спортсмена, умеющего собираться на самый главный старт. Она может сколько угодно падать на тренировках, но стоит ей выйти под зачетный прокат, как она забывает, что такое ошибаться.

Наверняка Анна сможет себя правильно подвести к олимпийскому отбору и самим Играм, только вот, если четверные от нее ушли окончательно, сможет ли она на равных бороться за пекинскую квоту? Скорее всего да, потому что успехами прошедшего сезона Анна гарантировала себе определенную лояльность судей. Да и хотя бы один четверной лутц она наверняка на ЧР в Санкт-Петербурге покажет, а к Китаю выйдет в лучших кондициях. Другое дело — Александра Трусова. Ей ультра-си давались в прошлом году сложнее всех, при этом она не может рассчитывать на высокие места без четверных вообще. Трусова прошла странный сезон с Евгением Плющенко и теперь вернулась к Тутберидзе.

Неизвестно, как обратный трансфер повлияет на карьеру Саши, ведь и с Этери она на взрослом уровне не выигрывала, но если Трусова не будет готова катать чисто хотя бы с тремя четверными, то, вероятно, она останется перед стартом Олимпиады в Москве. Александра — фактор Х на любом старте. С ее набором она может как выиграть абсолютно всех, так и проиграть. Поэтому важнейшая задача штаба Тутберидзе — подобрать для нее оптимальный набор контента. Достаточный для победы, но в то же время реализуемый на практике с минимальным риском ошибки.

Гораздо проще в этом плане Дарье Усачевой. Джокер Этери, который выстрелил в прошлом году благодаря новому статусу Кубка России, действительно может поехать на Игры в Пекин. Более того, шансы на это очень высоки. Усачеву даже без сложных прыжков котируют очень высоко, у нее высокая оценка за компоненты и щедрые GOE. Стоит добавить хороший тройной аксель в этот набор, и можно собирать чемоданы. К тому же к ней явно по-особенному относится тренер, а поскольку сборная России представляет из себя за несколькими исключениями одну группу, мнение тренера Усачевой будет играть важную роль в принятии решений по составу.

Косторная с Туктамышевой вынуждены зависеть от других

Не представляющая «Самбо-70» и отделение «Хрустальный» спортсменка, вне теоретических рассуждений претендующая на Пекин, на этот раз всего одна — Елизавета Туктамышева. Это уже третья попытка Туктамышевой попасть на Олимпиаду, и в этот раз она сделала все, что от нее зависело. Восстановила тройной аксель, провела три хороших предолимпийских года, выучила в 22 четверной прыжок. Ее трагедия в том, что в наше время быть просто хорошей и технически одаренной спортсменкой уже недостаточно. Нужно быть гениальной и (или) тренироваться в «правильной» команде. Уходить от Алексея Мишина Елизавета категорически отказывается, поэтому никак не может победить проблему низких оценок за компоненты. Та же Усачева обходит Туктамышеву даже без ультра-си, а у большинства конкуренток набор элементов как минимум сравним по сложности. Поэтому Елизавета стоит в своей очереди, но, чтобы она заняла свое место на олимпийском борте, кто-то перед ней обязательно должен сойти с дистанции.

Рассчитывать на чужие ошибки теперь придется и Алене Косторной. В январе 2020-го у нее было все — статус сильнейшей фигуристки мира, лучшая стабильность, техника, компоненты, восхищение звезд любой величины и взглядов. Если о той же Трусовой высказываются чаще всего полярно, то вокруг Алены сложился вполне очевидный консенсус. Ее быстро нарекли идеальной фигуристкой, только сама Косторная со своим статусом «избранного» справиться не смогла. По не до конца ясным причинам она сначала ушла от Тутберидзе к Плющенко, затем вернулась обратно в «Самбо-70». Ко всему прочему, на это наложились травмы и болезни. В итоге к августу 2021-го у нее едва ли живой тройной аксель (коронный элемент) и серьезно подпорченный авторитет. Косторная даже не попала в основу сборной на этот сезон — она официально только в резерве. Больше с пиететом на нее судьи смотреть не будут, и если триксель, похоже, ей Сергей Дудаков реанимировал, то за артистическую оценку придется снова биться.

Темная лошадка — Майя Хромых

Впрочем, последнему из явных олимпийских кандидатов пока остается мечтать даже о таком скепсисе, который сейчас испытывают по поводу Косторной судьи. Потому что Майя Хромых для большинства из них в принципе не дотягивает до статуса элиты. Тем временем Хромых владеет двумя различными четверными и показывает нестандартное катание. Особенно в прошлом сезоне эксперты отмечали ее короткую программу. Долгое время четверные Майи были предметом шуток, поскольку живого исполнения сложных прыжков в ее лице никто не видел. На соревнованиях она почти всегда падала и даже на официальных тренировках едва ли выезжала квады. Все изменил финал Кубка России-2021 — тогда ей не хватило пары баллов, чтобы обойти саму Валиеву. Наверняка после того турнира многие взглянули на Хромых иначе, и при определенных раскладах высокая девушка может рассчитывать на олимпийскую путевку. Тем более наверняка она попробует усложнить программу.

Хромых, пожалуй, главная темная лошадка олимпийского отбора у женщин. Сценарии, при которых в Пекин едут, например, Анна Фролова, Анастасия Гулякова, Софья Самодурова, Станислава Константинова или Елизавета Нугуманова, выглядят совсем уж фантастическими. Любопытно будет посмотреть за тем, как под руководством Светланы Пановой будет возвращаться в большой спорт Ксения Синицина, но отношение к нестандартной фигуристке Федерации фигурного катания России ярко показал недопуск на финал Кубка России по формальной причине. Вероятность того, что внезапный скачок за полгода совершит кто-то, о ком мы пока не знаем, также практически исключена. Алина Загитова с Евгенией Медведевой также уже официально объявили, что выступать в сезоне-2021/22 не планируют. Так что ждем борьбы не на жизнь, а на смерть от «зловещей шестерки» Тутберидзе и одинокой Елизаветы Туктамышевой. Первый раунд битвы — уже 11 сентября на челябинской арене «Трактор».

Шансы главных претенденток на попадание в Пекин по версии «СЭ»

1. Камила Валиева — 95%

2. Анна Щербакова — 90%

3. Александра Трусова — 80%

4. Дарья Усачева — 65%

5. Елизавета Туктамышева — 50%

6. Алена Косторная — 35%

7. Майя Хромых — 20%

8. Кто-то еще — 1%