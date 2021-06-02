Триумф Тутберидзе у женщин и странности в парах. Итоги трансферного окна в фигурном катании

Лихое межсезонье для олимпийского года.

Трансферную кампанию весны-лета 2020 года, казалось, ничего уже не перебьет. Уходы Трусовой, Косторной и Розанова от Тутберидзе к Плющенко, волна хайпа в «инстаграмах» — ну, вы сами все помните. Спустя год оказалось, что в противостоянии эффективности и эффектности победила первая. Кавалерийский наскок Плющенко на «Хрустальный» был ярок и подарил нам сверхрейтинговый сезон, но на позиционную войну ресурсов не хватило. И машина Тутберидзе перемолола едва родившуюся оппозицию. А Плющенко теперь нужно отходить назад и укреплять тылы юниорами — Муравьевой, Зининой, Титовой, Жилиной.

Но если присмотреться, трансферная кампания-2021 не так уж и сильно уступила прошлогодней. Особенно при отсчете с марта, когда Алена Косторная покинула «Ангелов Плющенко». Всех переходов мы еще не знаем — как правило, московская и петербургская федерации публикуют полный список через несколько дней после закрытия окна.

На данный момент известно о следующих переходах:

Женское одиночное катание



1. Алена Косторная (из «Ангелов Плющенко» в «Хрустальный»)

2. Александра Трусова (из «Ангелов Плющенко» в «Хрустальный»)

3. Елизавета Берестовская (из ЦСКА в «Хрустальный» и обратно)

4. Анастасия Зинина (из «Снежных Барсов» в «Ангелы Плющенко»)



Мужское одиночное катание



5. Матвей Ветлугин (из «Москвича» в «Звездный лед»)

6. Артем Ковалев (из «Ангелов Плющенко»)

7. Владимир Самойлов (из России в Польшу)

8. Егор Мурашов (из России в Швейцарию)

9. Артур Данильянц (из России в Армению)



Парное катание



10. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (из СШОР в ЦОП Сочи)

11. Полина Костюкович/Алексей Брюханов (из СШОР в «Воробьевы Горы»)

12. Владимир Морозов (из «Воробьевых Гор» в «Хрустальный»)

13. Елизавета Осокина (из ЦСКА в «Воробьевы Горы»)



Танцы



14. Екатерина Митрофанова/Владислав Касинский (из России в Боснию и Герцеговину)

Вряд ли в опубликованных официальных списках будут новые откровения, так что главные итоги подвести уже можно.

Итог №1 . Монополия «Хрустального» нерушима

По крайней мере, в женском одиночном катании и в обозримом будущем. И Трусова, и Косторная, а также их родители (как в «Ералаше») амбициозно предпочли возможность борьбы за Олимпиаду абстрактным критериям типа роли первой звезды на своем катке или большей свободе.

На юниорском уровне главный конкурент «Хрустального», ЦСКА, едва не лишился одной из главных звезд Елизаветы Берестовской, но та все же вернулась к Давыдову. Тем не менее общая картина ясна — за Олимпиаду будут бороться шесть одиночниц Тутберидзе, и шансов у Елизаветы Туктамышевой немного, а всего в опубликованных сегодня списках сборной 15 одиночников разных возрастов.

Есть там, кстати, и главный трансфер этой весны — из сборной России исключили Этери Георгиевну Тутберидзе. Да, вы прочли верно. Приказом Минспорта. И включили Этери Гогиевну — тоже Тутберидзе.

Итог №2 . Тутберидзе пришла в парное катание

Но на собирании русских земель в женском одиночном Этери Георгиевна не остановилась. Весной после шоу «Чемпионы на льду» к ее штабу присоединились Евгения Тарасова и Владимир Морозов вместе с тренером Максимом Траньковым. И это событие может оказаться похлеще любых челночных рейсов Трусовой и Косторной. В случае успеха штаб «Хрустального» обоснуется в новом виде, и это переведет его в совершенно новый статус.

Постановки Даниила Глейхенгауза нравятся не всем, но в случае Тарасовой и Морозова могут огранить их хореографию. Ну а внутри России лейбл «Самбо-70» практически гарантирует отбор на Олимпиаду и высокие баллы. Решение опытных парников — еще одно подтверждение правила: «Хочешь высоких результатов — пробуй попасть к Тутберидзе». Не замкнутый круг, а этакая замкнутая линия. Потому что если захочешь с нее соскочить, то придется либо возвращаться, либо забыть о победах.

Итог № 3. Мозер возвращается

Этот процесс происходит пока на периферии и вдали от глаз, как и хочет Нина Михайловна, но на деле в группе кипит работа. Заслуженный тренер тасует пары и готовит молодежь к Олимпиаде-2026. Разговоры об открытии катка разговорами, судя по всему, не останутся. Сегодня «СЭ» стало известно о переходе в парное катание одной из лучших юниорок страны Елизаветы Осокиной. Переход как минимум необычный, а то и странный. Все-таки уходить просто на основании того, что в твоем поколении есть Акатьева и Самоделкина, да еще и в статусе победительницы первенства России в старшем возрасте, — какая-то не совсем спортивная аргументация. Не исключено, что здесь имела место подковерная борьба школ.

Но так или иначе трансфер состоялся, и теперь фигуристка из Татарстана будет кататься с Андреем Рудем. Его бывшая партнерша Анастасия Костюк — с Дмитрием Чигиревым. Еще одна перспективная пара — Екатерина Гейниш/Илья Миронов. На Екатерину советовала обратить внимание в олимпийском контексте Мозер еще год назад, сидя рядом на трибуне во время юниорского первенства Москвы.

Итог №4 . У маленьких школ все меньше шансов

Трансферная кампания — вернее, та ее часть, что проникла на публику, — оставила ощущение большого разрыва между топовыми академиями и остальными. В парном катании Людмила Великова не в первый раз потеряла свои основные пары — ее интервью выглядит криком души. Из Перми к Тамаре Москвиной десантировались Ясмина Кадырова и Иван Бальченко — что стало неожиданностью для местного тренера Павла Слюсаренко. В «Снежных Барсах» подрастала новая звездочка Анастасия Зинина — ее подхватили «Ангелы Плющенко» для постройки своей юниорской дрим-тим.

Итог №5 . Эмиграция продолжается

Несмотря на заявления федерации об ужесточении карантина, за последние месяцы минимум пять фигуристов сменили спортивное гражданство с российского на иное. Екатерина Митрофанова и Владислав Касинский будут танцевать за Боснию и Герцеговину, Егор Мурашов планирует уйти в Швейцарию, Владимир Самойлов — в Польшу, Артур Данильянц предпочел Армению. И это наверняка неполный список.

Лучших фигуристов мы, конечно, не отдаем, но идея о том, что в условиях нещадной конкуренции лучше попытать счастья за рубежом, витает в головах фигуристов. Но вряд ли стоит этого страшиться — это очевидное следствие перенаселения России сильными фигуристами. И пока очевидных конкурентов нашим среди ушедших нет — ни этой весной, ни в последние годы.

Окончательный список переходов в Москве и Санкт-Петербурге станет известен в ближайшие дни.