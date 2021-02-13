Новый турнир — лучшее поле для экспериментов.

На прошлых выходных Первый канал презентовал новый старт в календаре российских фигуристов — Кубок Первого канала. Изначально идея командного турнира с участием исключительно спортсменов сборной России мало кого цепляла, но по факту соревнования получились чуть ли не самыми запоминающимися и обсуждаемыми в сезоне и уж точно самыми необычными. Впервые фигурное катание попытались продать как индустрию развлечений современного формата, но вот как раз в плане креатива и поиска нестандартных идей организаторы не реализовали потенциал старта до конца. Уже есть заявления, что турнир планируют проводить на регулярной основе, а значит, в следующий раз есть все шансы увидеть шоу еще круче, чем сейчас.

Отбирать составы должны болельщики и журналисты

Во-первых, сама концепция. Возможно, стоит перейти в формат некоего аналога Матча всех звезд, которые есть в хоккее, баскетболе и других видах. Это шоу-турниры на два-три дня, где есть как отдельный набор конкурсов на мастерство, так и непосредственно матч. По сути Кубок Первого и так близок к этому формату, но ему не хватает полноценной реализации идей звездного матча.

Для начала — выбор участников. Удивительно, но даже с шоу-турниром Федерация фигурного катания России попала в скандалы. Зачем нужно было прописывать в регламент, что на турнир должна ехать первая шестерка чемпионата страны, чтобы потом нарушать правила? С точки зрения продвижения турнира, выбор Елизаветы Туктамышевой в пользу Елизаветы Нугумановой понятен, но такими шагами организаторы на пустом месте злят аудиторию. Хотя все давно уже придумано. На матчах всех звезд КХЛ, к примеру, набор состава идет в три этапа.

Причем первыми выбирают болельщики! В этом нет ничего опасного, скорее всего, и так в голосовании победят Камила Валиева и Анна Щербакова, но даже если внезапно в состав пробьется условная Ксения Цибинова, то трагедии не будет. Наоборот, историю с новыми именами легко продать и раскрутить. Далее выбирают журналисты — они смогут добавить в список участников больше спортсменов из не самых раскрученных школ. А уже третьими завершают набор представители лиги (в нашем случае — ФФККР). Поэтому самые главные люди все равно вне праздника не останутся, но при этом сам процесс набора составов — это лучший вариант продвижения турнира.

Как именно делить команды и по какому принципу — уже не принципиально. Здесь нужно экспериментировать с настроением аудитории и часто менять формат. В этот раз удачно зашла идея с капитанами, но на следующий год эксплуатировать взаимоотношения Алины Загитовой и Евгении Медведевой не выйдет. А вот почему бы не взять в капитаны тренеров? Этери Тутберидзе против Евгения Плющенко — еще более интригующая вывеска. Впрочем, и идея «Россия против сборной мира» тоже зайдет, правда, в этом случае мы лишаемся классной процедуры драфта. Который, если оставят, нужно транслировать онлайн и продавать как отдельный эпизод большого шоу.

Турнир нужно превращать в фестиваль

Сам турнир может стать не рядовым мероприятием, а настоящим фестивалем фигурного катания со всеми его атрибутами. Должна быть внесоревновательная программа, атрибутика, культурная программа со звездами эстрады. Каждый год должна сменяться локация, а города наверняка захотят побороться за право принять у себя главное шоу года. Примерно так и происходит с матчами звезд — это деньги на туризме и пиар городу, поэтому многие мэры будут мечтать провести у себя Кубок Первого.

При грамотном ведении переговоров не будет и вопросов о занятости ледовых арен. Наоборот, ради турнира спокойно отравят на резервный каток тот же хоккейный «Ак Барс» в Казани, а на большой «Татнефть Арене» будут выступать Алена Косторная и Александра Трусова. При этом нужно будет учитывать местные особенности и нюансы. Обязательное условие — wild card для спортсменов из домашнего региона. Если Кубок Первого — в Казани, то Камила Валиева, Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым и условный Максим Петров (татарстанский одиночник) должны быть в составе на турнир без основного отбора. Также в Рязани может быть Трусова, в Красноярске — Софья Самодурова, в Самаре — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Так как фигурное катание — творческий вид спорта, особые номера должны показывать и сами спортсмены. Даже суровые хоккеисты на МВЗ поют оперную арию а капелла. Среди фигуристов не меньше талантов — ждем выставки картин от Марка Кондратюка, стихов от Дмитрия Алиева и разбора какого-нибудь романа от Александры Бойковой. Важные условия — внезапность и интрига. Такие истории хорошо заходят как в прямом эфире, так и затем на видеохостингах. Наверняка рэп-баттл Максима Ковтуна соберет больше просмотров, чем набирали его прокаты.

Перед основным турниром нужен конкурс мастерства

Неожиданно самой спорной идеей командника стал прыжковый турнир, который провели за день до короткой программы. Идея таких соревнований давно витала в воздухе, и хорошо, что Первый при организации Кубка воплотил ее в жизнь, но драйва от турнира не было. Кроме того, возник вопрос: почему отдельный конкурс мастерства есть только для одиночников, а 2/3 участников Кубка (танцоры, парники) остаются без дела? Им и так недостает медийности, а тут еще их оставляют вне тренда.

Поэтому идеальным выглядит концепция турнира с длительностью в четыре дня: в первый команды определяются с названиями и составами, для болельщиков — культурная программа. Во второй — конкурс фигурных талантов. Команды перед основным действом в том же составе проводят турнир по мастерству, где будет чем заняться всем фигуристам, а не только одиночникам, как в этом году. Теоретически даже для тренера можно придумать конкурс — например, пробежать на скорость круг с подвешенным на удочку спортсменом. Не всегда такие конкурсы должны быть спортивно обоснованы — нотка фарса, наоборот, добавит юмора происходящему и привлечет дополнительную аудиторию.

Для вдохновения можно обратиться к опыту того же баскетбола и хоккея либо к японским экспериментам. Два года назад азиатские телевизионщики несколько дней «издевались» над Трусовой, Щербаковой и Косторной, заставляя их бегать странные эстафеты и соревноваться в знании мировой культуры. TBS TV вообще не стеснялся ничего и провел даже бой по традиционным японским единоборствам прямо на льду под треки Linkin Park и Bon Jovi.

Программа без прыжков и конкурс вращений

Правда, совсем скатываться до уровня условных «Больших гонок» не стоит — грань разумного должна оставаться. Об этом предупреждает и известный спортивный агент Ари Закарян, который в целом поддерживает идею дальнейшего развития Кубка Первого канала как околоспортивного фестиваля.

«Я не сторонник превращать шоу в фарс, я за спортивный формат, — заявил Закарян в интервью «СЭ». — Поэтому конкурсы должны быть приближенными к настоящему спорту. Определенно нужен конкурс вращений — на скорость, на количество оборотов. Конкурс поддержек. Можно попробовать предложить спортсменам из разных видов попробовать элементы противоположного. Но вот эстафеты на скорость я не приветствую, все-таки у нас не шорт-трек и не конькобежный спорт. На мастерство катания тоже можно придумать конкурс, но не связанный со скоростью».

Согласен с Закаряном и продюсер, призер Олимпиады и чемпион мира Илья Авербух, который тоже за новые конкурсы в программе Кубка, но при условиях их адекватности. «Не хочется совсем все мельчить до каких-то внутренних тонкостей с вращениями, — сказал хореограф. — Было бы интересно, например, увидеть соревнования по спецпрограмме. Это особая артистическая программа для одиночников без прыжков. Раньше такие соревнования несколько раз уже проводились, и я очень жду возрождения идеи».

По словам Авербуха, спецпрограмма — это особый вид фигурного катания на стыке шоу и соревнований, где основной упор приходится на креатив и артистизм. Представьте себе показательные номера, но за них ставят оценки. И ведь такой опыт уже был в формате чемпионата мира среди профессионалов. «Хочется видеть программу, где решает исключительно артистизм, владение коньком, креатив, вращения, чувство музыки. Прыжки возможны, но не классические лутц и сальхов, а нужно придумывать новые, собственные прыжки, — продолжает Авербух. — Как, собственно, в свое время придумали все существующие сегодня прыжки. Именные, особые прыжки. Эти соревнования дали бы возможность проявить себя креативным, творческим спортсменам.



Потому что те, кто хорошо прыгает, могут показать свои таланты на прыжковом турнире. А для «катальщиков» будет свой турнир. Эти ребята удивительно красиво катаются, вращаются, но не могут прыгать сверхсложные прыжки и из-за этого не достигают больших успехов. Подобный фестиваль стал бы такой творческой отдушиной с эксклюзивными креативными элементами. Возможны, кстати, и ультра-си, запрещенные в обычной программе, — тот же прыжок сальто, через себя. Мы их видим обычно в показательных выступлениях, но и в формате шоу-турнира было бы интересно видеть такие прокаты. И это продвинет наш спорт вперед».

Смена партнера прямо во время Кубка и прыжки через ледозаливочную машину

Согласны с необходимостью добавить больше разных креативных конкурсов и действующие спортсмены. Так, одна из участниц Кубка Первого канала в танцах на льду Анастасия Скопцова заявила, что ей было немного обидно без специальных турниров для танцоров. И у нее есть что предложить организаторам.

«Было бы здорово увидеть фестиваль твиззлов, но так как подобный старт проводят впервые, сразу же реализовать все идеи тяжело, — сказала Скопцова. — Есть еще интересная мысль — проехать финнстеп (обязательный танец) с другим партнером. Это действительно будет сложно, весело и интересно! Турнир поддержек, с одной стороны, хорошая идея, но с другой — мы их делаем согласно правилам, чтобы получить максимальный четвертый уровень. И не всегда поддержка, которая смотрится эффектно, может набрать много баллов.



Хотя для шоу, возможно, мы бы подготовили креативные поддержки, и их оценивали бы уже не по привычным правилам, а по той же системе 6:0. Чтобы дать волю фантазии. Понятно, что выучить такую поддержку прямо во время старта не получится, но каждая пара могла бы тренировать их заранее. Ведь сложные поддержки отрабатываются с акробатом, хореографом, нюансов очень много. Понятно, что это трата сил и времени, но в итоге будет крутое шоу».

Поддерживает креатив и заслуженный тренер России Алексей Мишин. Более того, он за полет фантазии и неожиданные решения. Более чем. «Я отношусь к таким идеям просто замечательно! Мне понравился очень и командный турнир, и прыжковый. С интересом понаблюдаю и за другими конкурсами, — сказал в беседе с «СЭ» Мишин. — Какими конкретно? Здесь сказать уже сложно, надо подумать. Не буду оригинален: мои предложения — это турниры по прыжкам, вращениям. Но вот разве что хотелось бы видеть какие-то экстремальные вещи. К примеру, вы знаете, что раньше прыгали через ледозаливочную машину? Вот это интересно».

Дебютный турнир признают удачным

И все же, хоть формат Кубка Первого и нуждается в изменениях, сама идея турнира понравилась абсолютно всем. А учитывая сложности дебюта, как таковой критики и вовсе быть не может. «Я понимаю, насколько сложно было его придумать, организовать, и по сути придраться вообще не к чему. Дальше мы все надеемся, что он будет каждый год, и наверняка в следующий раз внесут корректировки. И наверняка в будущем парники и танцоры также примут участие в фестивале, со своими конкурсами», — сказала Скопцова.

«Идея подобного турнира витала в воздухе уже давно, командные турниры уже не первый год проводят в Японии, прыжковый — во Франции. Здорово, что теперь он есть и в России», — ответил на вопрос о впечатлениях после первого командного турнира Авербух.

Закарян же сравнил Кубок со своим собственным проектом — ISU Skating Awards, или ледовый «Оскар». «Я бы не сказал, что Кубок Первого канала чем-то похож на мою идею ледового «Оскара», — заявил Ари. — Я все-таки планировал классическую церемонию награждения, чтобы оценить вклад спортсменов и тренеров в развитие нашего вида спорта. Но и этот Кубок мне понравился, как для первого раза, мне кажется, было здорово и интересно. И зрители, и спортсмены с большим энтузиазмом отнеслись к этому старту, действительно что-то новое. Меня даже немного удивило, что все так переживали, волновались. Соревновались так, будто на кону Олимпийские игры».

Есть ощущение, что в этом году Первый не совсем понял, на кого ориентирован их проект, и запутался в концепциях. По информации «Спорт-Экспресса», основным источником вдохновения для организаторов были японские командные турниры (Japan Open и командный чемпионат мира), а также проект oт NBC в США — Las Vegas Invitational. Причем скорее последний в итоге оказался максимально схожим по формату на Кубок Первого канала.

Понятно, что ключевой задачей Первого как создателя турнира и эксклюзивного правообладателя было создание крутого контента для телепоказа. При этом потенциально Кубок может стать намного больше чем рядовым турниром в календаре российских стартов и стать первым шагом к закреплению бизнес-модели фигурного катания и перехода этого вида спорта в индустрию развлечений.